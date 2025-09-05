Balearon a un hombre en Rosario y está internado en grave estado

Un hombre fue baleado y se encuentra internado en grave estado en Rosario (Rosario3)

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió al barrio Las Flores Sur durante la tarde del jueves, donde un joven de 29 años fue atacado a balazos y recibió al menos dos impactos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Flor de Nácar y Violeta.

La víctima fue asistida y trasladada de urgencia por sus familiares en un automóvil particular hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde permanece bajo observación médica en grave estado.

Según informó el portal Rosario3, personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Comando Radioeléctrico se hizo presente en la escena tras ser alertado por el llamado al 911,

De esta manera, realizaron las tareas pertinentes en el lugar y secuestraron dos vainas servidas y una bala. También se detectaron dos impactos en una vivienda de la cuadra, aunque la Policía no pudo confirmar si correspondían al ataque de la tarde o si eran vestigios de un hecho anterior.

Los oficiales no hallaron armas ni otros elementos asociados a la agresión en la vía pública. La zona donde sucedió todo se encuentra bajo custodia, a la espera de que se realicen nuevas pericias.

Según los testigos, los responsables serían dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave blanca, ambos con casco, lo que dificultó su identificación. Para eso, los investigadores buscan recabar el material fílmico de las cámaras de seguridad de la zona para establecer cómo fueron los movimientos de los agresores antes del ataque.

Al respecto, varios testigos precisaron a las autoridades que la moto llegó por Flor de Nácar, descendió uno de sus ocupantes y se aproximó a la víctima, efectuando los disparos a corta distancia. A continuación, los agresores huyeron a gran velocidad, perdiéndose rumbo a calles interiores del barrio.

Hasta el momento, no se reportó la detención de sospechosos ni la aparición de elementos que permitan identificar a los autores. Las investigaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Rosario.

Los autores serían dos sujetos en moto pero hasta el momento no hay detenidos (Rosario3)

Balearon a cinco jóvenes en Rosario

Un ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala a finales de agosto en el barrio Empalme Graneros, ubicado en la zona noroeste de Rosario.

La balacera ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha de fútbol ubicada en Barra al 1300 bis, en plena disputa de un partido, cuando un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes.

De esta manera, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA)y uno alHospital Alberdi.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la intervención conjunta de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe permitió resguardar la zona y secuestrar evidencias para la investigación.

Las primeras informaciones señalan que, pese a la gravedad del ataque, los cinco heridos permanecen bajo observación médica y se encontrarían fuera de peligro.

El sonido de las detonaciones provocó pánico entre los presentes, quienes se dispersaron en busca de refugio. Varios de los testigos, junto con personal policial que patrullaba la zona, colaboraron para asistir a los heridos y trasladarlos a centros médicos.

Entre las víctimas se encuentran cinco jóvenes de entre 16 y 23 años. El menor recibió un disparo en una mano, mientras que dos chicos de 19 años presentaron heridas de diferente gravedad: uno con una lesión por arma de fuego en el brazo derecho, que le provocó una fractura, y otro con una herida en el muslo derecho.

Un cuarto herido, de 23 años, fue atendido por un disparo en la pierna izquierda. Por último, un joven de 20 años recibió un tiro en una pierna y fue derivado al Hospital Alberdi por personas allegadas y personal policial.

La principal hipótesis de la investigación apunta a determinar el móvil del ataque, ya que no se reportaron antecedentes de conflictos previos entre los jóvenes heridos y el agresor. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno en Rosario, que ordenó la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y la realización de pericias balísticas sobre los proyectiles hallados.