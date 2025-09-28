Crimen y Justicia

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: está acusado de enterrar a las víctimas

Se trata de Ariel Giménez de 29 años, quién fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela

Guardar
Detuvieron a Ariel Giménez, acusado
Detuvieron a Ariel Giménez, acusado de enterrar a las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela

Durante una serie de allanamientos, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco. Mientras volvía a su domicilio en Florencio Varela, personal de la Policía de la Provincia se Buenos Aires detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.

De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por la banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)

Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

Según trascendió, el acusado no sabía sobre el allanamiento en su vivienda dado que no le pudieron alertar sobre la presencia policial. Y es que días atrás había tirado su celular al hacerse público el triple femicidio. Al desconocer el operativo, fue capturado cerca de su vivienda.

Detuvieron a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada. Las mismas fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18 y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos. A ellos se suma Víctor Sotacuro Lázaro quien fue detenido en la noche del viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia.

En el marco de la investigación, uno de los principales trabajos se centra en capturar a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado como el principal sospechoso del triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Por tal motivo, se emitió una notificación roja por parte de Interpol para intensificar la búsqueda internacional.

La alerta, solicitada por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, fue registrada el sábado 27 de septiembre y tiene como objetivo la localización y detención provisional del acusado con fines de extradición.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”

Según el documento de Interpol, la notificación roja no constituye una orden de arresto internacional, sino una solicitud dirigida a las fuerzas policiales de los 196 países miembros para que colaboren en la captura del prófugo. El aviso incluye datos identificatorios como el nombre completo, fecha de nacimiento —10 de septiembre de 2005—, nacionalidad peruana, números de DNI y pasaporte, así como una fotografía y una descripción detallada de los hechos que se le imputan.

El informe internacional atribuye a Valverde Victoriano la participación en los crímenes cometidos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025, en una vivienda situada en la calle Chañar N° 702, en Florencio Varela. De acuerdo con el texto, “se le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la comisión de los hechos perpetrados entre los días 19 y 23 de septiembre de 2025, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar N° 702, Florencio Varela”, según consta en el documento de Interpol.

La cédula peruana del prófugo
La cédula peruana del prófugo acusado de haber asesinado a las tres jóvenes de La Matanza

La reconstrucción de los hechos, según la notificación, indica que Valverde Victoriano, junto a un grupo no determinado de personas, actuó de manera coordinada y con roles definidos, con la intención deliberada de causar la muerte de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. El informe detalla que “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" sobre las víctimas.

El documento añade que los agresores actuaron “a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres”.

La calificación legal que pesa sobre “Pequeño J” es la de “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí”, lo que conlleva una pena máxima de 35 años de prisión.

Temas Relacionados

triple femicidioFlorencio Varelaúltimas noticias

Últimas Noticias

Robo a Pampita: cómo se llegó a los delincuentes y los vehículos que usaron para escapar

Casi todos son chilenos recién ingresados al país. La clave de la investigación fueron las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Fue al voleo o hubo un entregador?

Robo a Pampita: cómo se

Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Santa Fe: la hallaron atada de pies y manos dentro de su casa

Las primeras pericias realizadas en el lugar detectaron que tenía golpes en el cráneo. El cuerpo fue trasladado a Rosario para la autopsia

Investigan la muerte de una

Los detalles de la notificación roja de Interpol en la búsqueda internacional de “Pequeño J” por el triple femicidio narco

La Organización International de Policía Criminal alertó sobre el caso de Tony Janzen Valverde Victoriano, sospechado de haber participado del crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela

Los detalles de la notificación

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Uno de los hombres fue aprehendido en el lugar, mientras que otro intentó escapar y lo atraparon cuando intensaba trepar la reja de una casa. Fue en la localidad de Boulogne

Intensa persecución en San Isidro

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

El hecho ocurrió anoche en la ciudad de Mar del Plata y quedó registrado por una cámara de seguridad

Video: se resistió a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robo a Pampita: cómo se

Robo a Pampita: cómo se llegó a los delincuentes y los vehículos que usaron para escapar

El boom de los nuevos vinos de La Quebrada de Humahuaca

Delta Tech Day: estudiantes y referentes de la industria digital debatieron sobre el impacto de la innovación tecnológica en la sociedad

El Gobierno le pagará a las industrias que restrinjan el uso de electricidad en los horarios pico del verano

Investigan la muerte de una mujer de 82 años en Santa Fe: la hallaron atada de pies y manos dentro de su casa

INFOBAE AMÉRICA
EEUU instó al régimen de

EEUU instó al régimen de Irán a mantener “conversaciones directas” tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU

Nuevo atentado en Ecuador: sicarios asesinaron al concejal de Durán y a su escolta

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

La ciencia revela qué ocurre en el cerebro durante las experiencias cercanas a la muerte

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

TELESHOW
Mirtha Legrand apostó por un

Mirtha Legrand apostó por un vestido confeccionado en crepé de seda bordado con cristales y se llevó todos los aplausos

Sofía Zámolo se quebró en llanto al recordar a su madre y reveló las señales que ella le envía desde el cielo

La reacción de Valentina Zenere al compartir la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana con Meryl Streep: “Casi lloro”

Luisana Lopilato mostró cómo es su particular viaje rumbo a París para ser parte de la semana de la moda

El guiño de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa a tres días de confirmar su separación