Triple femicidio narco, en vivo: indagan al quinto sospechoso antes de su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy

Cómo identificaron al temible “Pequeño J”: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre La pista de los teléfonos celulares, un testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio

El pasaporte peruano de "Pequeño J"

Ayer viernes, al filo de la medianoche, la identidad de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varela, dejó de ser un misterio. Las autoridades de la Policía Bonaerense lo reconocieron como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Ahora, Valverde Victoriano es un prófugo: el fiscal que lo persigue, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.