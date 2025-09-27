Crimen y Justicia

Triple femicidio narco, en vivo: indagan al quinto sospechoso antes de su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela tras cinco días desaparecidas. Ya son cinco los detenidos. Todas las novedades del caso

Guardar
14:53 hsHoy

Cómo identificaron al temible “Pequeño J”: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

La pista de los teléfonos celulares, un testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

El pasaporte peruano de "Pequeño
El pasaporte peruano de "Pequeño J"

Ayer viernes, al filo de la medianoche, la identidad de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varela, dejó de ser un misterio. Las autoridades de la Policía Bonaerense lo reconocieron como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Ahora, Valverde Victoriano es un prófugo: el fiscal que lo persigue, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.

Leer la nota completa
14:31 hsHoy

Indagan al quinto sospechoso

El fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil, indaga este sábado a Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso detenido por el triple femicidio narco.

Sotacuro fue citado a una audiencia con el funcionario antes de su traslado a San Salvador de Jujuy, donde quedará alojado en una cárcel de máxima seguridad.

14:03 hsHoy

Así es “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el crimen

Se trataría del presunto líder
Se trataría del presunto líder narco que habría ordenado asesinar a las tres jóvenes de La Matanza

Pequeño J, el narco peruano sindicado por las autoridades como quien ordenó el femicidio de Lara, Morena y Brenda, fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años.

En las últimas horas, y ante su presunta intención de escapar del país, la Justicia estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

13:52 hsHoy

Trasladarán al quinto sospechoso a una cárcel de máxima seguridad

El traslado del quinto sospechoso
El traslado del quinto sospechoso detenido por el crimen narco

Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú y detenido en las últimas horas en Bolivia, será trasladado este sábado desde la ciudad de La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde se estima que llegará cerca de las 15:30.

Fuentes el ministerio de Seguridad provincial consultadas por Infobae indicaron que el sospechoso viajará a partir de las 12 vía terrestre y custodiado por nuestras Fuerzas Especiales (CEOP) de la Policía de Jujuy rumbo a la cárcel de máxima seguridad Gorritti.

Sotacuro está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron para secuestrar a Brenda, Lara y Morena el viernes 19 de septiembre.

13:50 hsHoy

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú. Lo atraparon en un hostal de la ciudad de Villazón, a 600 metros de la frontera con Argentina. Está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron en el hecho

Cecilia Di Lodovico

Por Cecilia Di Lodovico

Detuvieron a un quinto sospechoso por el triple femicidio narco en Florencio Varela

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Triple femicidio narcoNarcotráficoLara GutiérrezMorena VerdiBrenda del CastilloÚltimas noticias

Últimas noticias

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

Las víctimas tenían 7, 10 y 75 años. La abuela logró salir del domicilio en llamas junto a otros tres niños. Sospechan de los padres de los menores

Un abuelo murió con sus

Cómo identificaron al temible “Pequeño J”: su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

La pista de los teléfonos celulares, un testigo clave y los relatos de los detenidos permitieron al fiscal Adrián Arribas llegar al nombre del supuesto ideólogo del triple femicidio

Cómo identificaron al temible “Pequeño

La Matanza: asesinaron a un histórico comisario de la Policía Federal en una brutal entradera

Marcelo Arizaga, referente durante años del área de prensa de la fuerza, se encontraba retirado. El crimen ocurrió en su casa de Ramos Mejía. Seis delincuentes lo ataron antes de matarlo. El fiscal Adrián Arribas investiga el caso

La Matanza: asesinaron a un

“Se la tragó la tierra”: buscan a una adolescente de 16 años que desapareció después de salir de su casa en Merlo

La menor fue vista por última vez el jueves. Su mamá dijo que salió luego de mantener una pelea con el padre y se fue a visitar a una amiga

“Se la tragó la tierra”:

Pidieron hasta 20 años de prisión y el decomiso para una banda de secuestradores que operaba en Rosario

En el banquillo de los acusados se sentaron seis personas, que fueron acusadas de planificar, ejecutar y extorsionar a varios empresarios santafesinos

Pidieron hasta 20 años de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un abuelo murió con sus

Un abuelo murió con sus dos nietos en un trágico incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La economía rebotó en agosto: creció 0,7% respecto de julio y 5,5% en los últimos doce meses, según un informe privado

Xiaomi confirma qué modelos recibirán HyperOS 3 y en qué fechas

Palito Ortega fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación: “Si tienen un sueño, abrácenlo y no se rindan”

Elecciones 2025, en vivo: Carrió se metió en la campaña de la Coalición Cívica y pidió “una oposición fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

La posible formación del huracán

La posible formación del huracán Imelda mantiene en emergencia a EEUU por lluvias e inundaciones

Donald Trump ordenó el envío de tropas a Portland para contener protestas violentas

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

Daniel Day-Lewis admite: “Hice el ridículo al anunciar mi retiro del cine”

Irán desafía a Estados Unidos: el régimen aseguró que prefiere las sanciones antes de aceptar las demandas de Washington

DEPORTES

Con Julián Álvarez de titular

Con Julián Álvarez de titular y Mastantuono en el banco, Atlético y Real igualan en un vibrante derbi de Madrid

En Sudáfrica, Los Pumas buscan la hazaña frente a los Springboks en un duelo clave del Rugby Championship

La multa de la MLS a Rodrigo De Paul por una simulación en el último partido del Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a Toronto FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

Con tres argentinos como protagonistas, se disputan las semifinales del Challenger de Buenos Aires