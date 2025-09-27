Triple femicidio narco, en vivo: indagan al quinto sospechoso antes de su traslado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy

Ayer viernes, al filo de la medianoche, la identidad de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de ser el cerebro del bestial triple femicidio de Florencio Varela, dejó de ser un misterio. Las autoridades de la Policía Bonaerense lo reconocieron como Tony Janzen Valverde Victoriano, oriundo del departamento La Libertad, al noroeste de Perú, de 20 años de edad. Ahora, Valverde Victoriano es un prófugo: el fiscal que lo persigue, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, pidió su captura a nivel internacional, en un expediente donde interviene la también fiscal Lorena Pecorelli, que juró en el cargo esta semana.
El fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil, indaga este sábado a Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso detenido por el triple femicidio narco.
Sotacuro fue citado a una audiencia con el funcionario antes de su traslado a San Salvador de Jujuy, donde quedará alojado en una cárcel de máxima seguridad.
Pequeño J, el narco peruano sindicado por las autoridades como quien ordenó el femicidio de Lara, Morena y Brenda, fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años.
En las últimas horas, y ante su presunta intención de escapar del país, la Justicia estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.
Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú y detenido en las últimas horas en Bolivia, será trasladado este sábado desde la ciudad de La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde se estima que llegará cerca de las 15:30.
Fuentes el ministerio de Seguridad provincial consultadas por Infobae indicaron que el sospechoso viajará a partir de las 12 vía terrestre y custodiado por nuestras Fuerzas Especiales (CEOP) de la Policía de Jujuy rumbo a la cárcel de máxima seguridad Gorritti.
Sotacuro está vinculado a uno de los vehículos que se utilizaron para secuestrar a Brenda, Lara y Morena el viernes 19 de septiembre.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado a un VW Fox que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), con destino a Florencio Varela.