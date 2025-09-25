Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado, el presunto homicida serial de Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy confirmó la identificación de la quinta víctima en la investigación contra Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial. Se trata de Juan Carlos González, el hombre de 60 años que había sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

El anuncio lo realizaron este jueves el procurador general Sergio Lello Sánchez y el fiscal regional Guillermo Beller, quienes explicaron en una conferencia de prensa que el cotejo de ADN dio resultado positivo.

González se suma así a las cuatro primeras personas detectadas entre los rastros biológicos levantados de la casa de Jurado: Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

La posibilidad de localizar en la vivienda restos de sangre de González era concreta para los investigadores a partir de la pista de su teléfono celular: el aparato tuvo un último contacto cerca de ese domicilio.

Juan Carlos González, la quinta víctima confirmada en la causa contra el asesino serial de Jujuy

Con esta confirmación, ahora Jurado será imputado por un quinto homicidio agravado. La causa especifica el agravante de ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua. El periodo de prisión preventiva actualmente dispuesto rige hasta el 4 de diciembre, aunque podría extenderse si el equipo fiscal así lo necesitara.

Hasta el momento, en la investigación se ha procesado más del 80 por ciento de la evidencia disponible. Los fiscales sostuvieron que todavía restan determinar a quiénes pertenecen otros dos perfiles de ADN más hallados en la casa del detenido. Hay sospechas de que podrían estar relacionados con personas desaparecidas cuyas familias se encuentran fuera del país, por lo que serán sometidas a nuevos cruzamientos.

Mientras tanto, continúan los análisis de cámaras de seguridad y la verificación del uso de la tarjeta SUBE, que podrían vincular a Jurado y a las víctimas. Las cámaras ya tomaron al acusado con dos de los cinco desaparecidos.

Los cinco desaparecidos fueron identificados

Además, la semana próxima estaría terminado el informe psiquiátrico y psicológico, aunque fuentes judiciales consultadas por este medio ya adelantaron que el acusado no es inimputable, es decir, Jurado es completamente apto para enfrentar el proceso penal.

Cómo era el modus operandi del asesino serial

Según la reconstrucción de los investigadores y los testimonios recabados, presentaba una secuencia con patrones reiterados:

Elegía los días viernes para dirigirse a puntos donde solían encontrarse personas en situación de calle.

En esos encuentros, ofrecía trabajos circunstanciales -como changas en la terminal- o bebidas alcohólicas .

Con este método, conseguía persuadir a las personas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.

Una vez que accedían a entrar en la casa, las víctimas eran recibidas solo por Jurado; el adolescente que vivía con él solía retirarse.

La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado sometía a sus víctimas y procedía a descuartizarlas. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas en basurales de la zona.

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.

Desde el comienzo de la causa, el sospechoso siempre se pronunció inocente.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”.

“Eso lo han dicho todos. Han coincidido todos: familiares, vecinos, gente que lo conocía de algún merendero donde a veces él frecuentaba, que era una persona muy violenta. Violenta desde la parte física y violenta también desde la intimidación y amenazas con armas“, puntualizó Beller.

El patio de la vivienda de Matías Jurado

De la misma manera, aseguró que esto se habría probado a través de los informes que se obtuvieron de las veces que cumplió condena en el Servicio Penitenciario. Entre ellas, se conoció un episodio en el que Jurado protagonizó una pelea que lo había dejado malherido.