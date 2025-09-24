Crimen y Justicia

Imputaron a tres taxistas por intento de homicidio y lesiones grave tras darle una brutal golpiza a un pasajero

Ocurrió en Rosario. La víctima permanece internada en grave estado desde el 13 de septiembre pasado. Los conductores deberán cumplir con prisión preventiva

La brutal golpiza de los taxistas a la víctima que sigue internada

Tres taxistas acusados de propinarle una feroz golpiza a un pasajero en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fueron imputados formalmente por intento de homicidio y lesiones grave durante una audiencia desarrollada este miércoles.

A uno de los conductores, D.C., se le endilgó el delito de homicidio simple en grado de tentativa y en calidad de autor, mientras que a los identificados como M.V., y O.F, se los acusó por lesiones graves en calidad de coautores.

En este sentido, ordenaron la prisión preventiva para los tres: el primero por 90 días y los otros dos hombres por el plazo de 45.

El hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre y tuvo como víctima a Flavio B., quien permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado, como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo sucedió cerca de las 4 de la madrugada, en el cruce de Montevideo y Boulevard Oroño, adonde personal del Comando Radioeléctrico de la policía provincial se presentó tras un llamado al 911 que reportaba una gresca en la vía pública.

Una vez en el lugar, los uniformados se encontraron con un hombre tendido boca abajo sobre el asfalto, con un golpe en la cabeza en la parte derecha e inconsciente. Debido a la gravedad del cuadro, Flavio B. fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (Heca), donde fue examinado por el personal médico de turno y le diagnosticaron lesiones sufridas a raíz de una golpiza. El hombre, puntualmente, presentaba un traumatismo encéfalo craneal grave, por lo cual fue intubado y quedó internado con respirador artificial y en estado crítico.

Al entrevistar a la conductora del taxi en el que viajaba Flavio B., la chofer le explicó a los agentes que el reloj marcaba aproximadamente las 3 cuando tomó un viaje en el cruce de avenida Brown y Francia. Ya dentro del auto, el pasajero le solicitó que lo lleve hasta Montevideo y Mitre, exactamente a 10 cuadras del lugar donde se había subido al vehículo.

Sin embargo, el viaje no finalizó como la taxista esperaba: al llegar a destino, Flavio B. habría intentado bajarse del rodado sin pagar, por lo que informó por la radiofrecuencia a la base y a sus compañeros, según el testimonio que la conductora le brindó a la Policía.

En ese momento, un grupo de taxistas, colegas de la denunciante, se acercaron al lugar y el hombre se sintió intimidado, por lo que comenzó a insultarlos y hasta llegó a agredir a uno de ellos. En respuesta, los compañeros de la damnificada respondieron con más violencia y le propinaron una golpiza al pasajero, que terminó tendido en la vía pública, inmóvil.

En un primer momento, los uniformados demoraron a cinco taxistas que habían manifestado haber participado de la pelea. No obstante, al poco tiempo se comprobó que no eran los agresores y recuperaron la libertad.

Ante este escenario, el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio de la Acusación de Santa Fe, inició una investigación que permitió identificar a los tres agresores y presentó una solicitud para realizar una serie de allanamientos.

Aprobados los procedimientos, este lunes la Policía provincial detuvo a D.C., de 41 años. Por su parte, este martes se presentaron en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) O.A.F., de 49 años, y M.G.V., de 34.

En el caso interviene el fiscal Lisandro Artacho, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

