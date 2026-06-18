El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el jueves por la noche la firma electrónica del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que entró en vigor de inmediato y que contempla como primeras medidas la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió Sharif en la red social X.

PUBLICIDAD

Según el jefe de gobierno paquistaní, el documento fue firmado por los presidentes de ambos países y recibió además su respaldo como mediador del proceso. Sharif sostuvo que el acuerdo comenzó a regir de forma inmediata tras la firma electrónica.

El anuncio se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que había firmado el acuerdo en Versalles, Francia. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ya había adelantado que la rúbrica definitiva se realizaría por vía electrónica y descartó la posibilidad de participar en una ceremonia presencial en Zúrich prevista inicialmente para este viernes.

PUBLICIDAD

El memorando consta de 14 puntos y fue alcanzado tras varios meses de negociaciones impulsadas por Pakistán, con el apoyo de Qatar como co-mediador. El texto establece la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el territorio libanés, una de las áreas afectadas por las tensiones regionales derivadas del conflicto.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Sharif explicó que la implementación del acuerdo comenzará con medidas concretas destinadas a restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. “Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Ormuz”, indicó el primer ministro, mientras que “Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval”.

PUBLICIDAD

El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el comercio energético mundial y su situación se convirtió en uno de los principales focos de preocupación internacional durante los últimos meses debido a la escalada militar y las restricciones impuestas en la zona.

De acuerdo con las disposiciones incluidas en el memorando, ambas partes dispondrán ahora de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que aborde dos cuestiones centrales: el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Washington.

PUBLICIDAD

Durante ese período de transición, Irán asumirá el compromiso de garantizar el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Estados Unidos deberá completar en un plazo de 30 días el levantamiento del bloqueo naval aplicado contra los puertos iraníes.

Pakistán informó además que el próximo 19 de junio se celebrará en Suiza una ceremonia oficial para conmemorar la entrada en vigor del acuerdo e iniciar formalmente las conversaciones técnicas entre las delegaciones. Según Sharif, el encuentro contará con la participación de los equipos encargados de desarrollar los mecanismos previstos en el memorando.

PUBLICIDAD

Irán asumirá el compromiso de garantizar el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz (REUTERS)

En su mensaje, el primer ministro paquistaní felicitó al presidente estadounidense por la firma del documento y expresó también su reconocimiento al líder supremo iraní y al presidente Masoud Pezeshkian por respaldar el proceso diplomático que permitió alcanzar el entendimiento.

Sharif destacó además el trabajo de los negociadores de ambas partes y atribuyó un papel relevante al jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir. El mandatario sostuvo que sus “incansables gestiones” resultaron fundamentales para facilitar los contactos entre Washington y Teherán y contribuir al avance de las conversaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, agradeció la participación de varios actores regionales que colaboraron en los esfuerzos diplomáticos. Entre ellos mencionó a Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, países que respaldaron distintas iniciativas destinadas a mantener abiertos los canales de diálogo durante el conflicto.

(Con información de EFE)