Mundo

El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

Shehbaz Sharif explicó que la implementación del entendimiento comenzará con medidas concretas destinadas a restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo

Guardar
Google icon
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el jueves por la noche la firma electrónica del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que entró en vigor de inmediato y que contempla como primeras medidas la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió Sharif en la red social X.

PUBLICIDAD

Según el jefe de gobierno paquistaní, el documento fue firmado por los presidentes de ambos países y recibió además su respaldo como mediador del proceso. Sharif sostuvo que el acuerdo comenzó a regir de forma inmediata tras la firma electrónica.

El anuncio se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que había firmado el acuerdo en Versalles, Francia. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ya había adelantado que la rúbrica definitiva se realizaría por vía electrónica y descartó la posibilidad de participar en una ceremonia presencial en Zúrich prevista inicialmente para este viernes.

PUBLICIDAD

El memorando consta de 14 puntos y fue alcanzado tras varios meses de negociaciones impulsadas por Pakistán, con el apoyo de Qatar como co-mediador. El texto establece la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el territorio libanés, una de las áreas afectadas por las tensiones regionales derivadas del conflicto.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Sharif explicó que la implementación del acuerdo comenzará con medidas concretas destinadas a restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. “Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Ormuz”, indicó el primer ministro, mientras que “Estados Unidos levantará de inmediato el bloqueo naval”.

El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el comercio energético mundial y su situación se convirtió en uno de los principales focos de preocupación internacional durante los últimos meses debido a la escalada militar y las restricciones impuestas en la zona.

De acuerdo con las disposiciones incluidas en el memorando, ambas partes dispondrán ahora de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que aborde dos cuestiones centrales: el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Washington.

Durante ese período de transición, Irán asumirá el compromiso de garantizar el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Estados Unidos deberá completar en un plazo de 30 días el levantamiento del bloqueo naval aplicado contra los puertos iraníes.

Pakistán informó además que el próximo 19 de junio se celebrará en Suiza una ceremonia oficial para conmemorar la entrada en vigor del acuerdo e iniciar formalmente las conversaciones técnicas entre las delegaciones. Según Sharif, el encuentro contará con la participación de los equipos encargados de desarrollar los mecanismos previstos en el memorando.

Irán asumirá el compromiso de garantizar el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz (REUTERS)
Irán asumirá el compromiso de garantizar el libre tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz (REUTERS)

En su mensaje, el primer ministro paquistaní felicitó al presidente estadounidense por la firma del documento y expresó también su reconocimiento al líder supremo iraní y al presidente Masoud Pezeshkian por respaldar el proceso diplomático que permitió alcanzar el entendimiento.

Sharif destacó además el trabajo de los negociadores de ambas partes y atribuyó un papel relevante al jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir. El mandatario sostuvo que sus “incansables gestiones” resultaron fundamentales para facilitar los contactos entre Washington y Teherán y contribuir al avance de las conversaciones.

Asimismo, agradeció la participación de varios actores regionales que colaboraron en los esfuerzos diplomáticos. Entre ellos mencionó a Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, países que respaldaron distintas iniciativas destinadas a mantener abiertos los canales de diálogo durante el conflicto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosShehbaz SharifPakistánÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

El encuentro en Evian expuso el peso del sector privado en la agenda geopolítica de la inteligencia artificial

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria

En Colombo, las carteras sanitarias sellaron un compromiso con derechos y equidad como marco, y dejaron una señal sobre qué quedará en el centro de las reformas para la vejez

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria

El régimen iraní ratificó el acuerdo con Estados Unidos para alcanzar la paz en Medio Oriente

El memorando de entendimiento que busca cerrar el conflicto que comenzó el 28 de febrero también fue suscrito por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghai

El régimen iraní ratificó el acuerdo con Estados Unidos para alcanzar la paz en Medio Oriente

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el desarme y fijó condiciones para cualquier negociación con Israel

Naim Qassem descartó el desarme como opción negociable y reclamó soberanía plena sobre el territorio libanés ocupado, aprovechando el giro diplomático regional para presionar al Gobierno de Beirut

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el desarme y fijó condiciones para cualquier negociación con Israel

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, consideró que la tramitación legislativa de esta medida representó uno de los desafíos más complejos que enfrentó su cartera en los últimos años

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Se forma la Tormenta Tropical Arthur, primera de 2026 en el Atlántico: ¿afectará a México?

Chofer de mototaxi graba cómo un pasajero lo asalta a punta de pistola en la alcaldía Tláhuac de la CDMX

Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá: las sorpresas y curiosidades que ha dejado la primera semana del torneo

Maestros de Guerrero retienen a dos trabajadores de Segob

INFOBAE AMÉRICA

La lenta desaparición del periódico impreso y el cambio de cultura informativa de Estados Unidos

La lenta desaparición del periódico impreso y el cambio de cultura informativa de Estados Unidos

El Salvador: Detienen a presunto miembro de pandilla tras operativo en taller automotriz

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

“Costa Rica no mantiene lazos diplomáticos con Nicaragua”: Laura Fernández aclara posición oficial

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde recuerda la vez que se casó a los 19 años en el festival Burning Man: “Fue romántico y alocado”

Olivia Wilde recuerda la vez que se casó a los 19 años en el festival Burning Man: “Fue romántico y alocado”

La última publicación de Daveigh Chase cobra nuevo significado tras su repentina muerte

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo