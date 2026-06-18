Panamá

Inauguran unidad de hemodiálisis para fortalecer la atención a pacientes con enfermedad renal crónica en Panamá

Cuatro de cada cinco pacientes que están en terapia de sustitución renal reciben hemodiálisis, una realidad impulsada por el aumento de enfermedades crónicas

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Sala de hemodiálisis moderna. Varios pacientes en sillas reclinables conectados a máquinas, atendidos por enfermeras. Grandes ventanales con vista a la ciudad.
Pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis con la atención especializada en las modernas instalaciones de la CSS en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que en diciembre de 2024 la Caja de Seguro Social (CSS) atendía a 2,277 pacientes en hemodiálisis, para abril de este año la cifra ascendió a 2,438, un incremento de 161 pacientes, más del 7 %, en apenas 16 meses.

Actualmente, cuatro de cada cinco pacientes en terapia de sustitución renal reciben hemodiálisis, una realidad impulsada principalmente por el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, informó la entidad de seguridad social.

Ante esta realidad, una nueva sala fue incorporada a la red nacional de servicios de hemodiálisis, para reforzar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de terapias de reemplazo renal, en beneficio de los pacientes que requieren este tratamiento de manera continua.

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Inaugurada en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en el antiguo edificio Renta 5, Calidonia, en la ciudad capital, la nueva instalación cuenta con 27 máquinas de última tecnología y tiene capacidad para atender a unos 150 pacientes en tres turnos diarios.

De esta manera, las autoridades de salud indicaron que se amplía significativamente la cobertura de este tratamiento, vital para quienes dependen de la hemodiálisis para mantener su calidad de vida.

Modernas máquinas con tecnología de punta están al servicio del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal. (Cortesía)
Modernas máquinas con tecnología de punta están al servicio del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal. (Cortesía)

La iniciativa, de acuerdo a las autoridades, se suma a las máquinas de hemodiálisis instaladas por el Consorcio Damos Vida DaVita-Sintec, que desde el inicio de operaciones ha instalado aproximadamente 500 máquinas de hemodiálisis a nivel nacional, beneficiando a cerca de 2,400 pacientes, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización de estos servicios.

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“Esta nueva unidad refleja el esfuerzo conjunto por continuar ampliando la capacidad de atención y responder a las necesidades de los pacientes que dependen de la hemodiálisis para preservar su calidad de vida. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud y garantizar una atención segura y humanizada”, señaló Ana Milena Herrera, directora de Operaciones del Consorcio Damos Vida DaVita-Sintec.

La sala fue diseñada para ofrecer una atención más cómoda, segura y eficiente. Además, permitirá trasladar a los pacientes que históricamente recibían tratamiento en la unidad de hemodiálisis Metro 3 del Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, hacia una instalación de la CSS, mejorando así la capacidad operativa y la experiencia de atención.

Los pacientes serán atendidos en jornadas distribuidas entre los días lunes, miércoles y viernes, así como martes, jueves y sábado, con una capacidad aproximada de 25 personas por turno, señala una nota de prensa de la CSS.

Esta nueva unidad forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la red de atención renal.

La nueva sala fue inaugurada en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en la ciudad de Panamá. (Cortesía)
La nueva sala fue inaugurada en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, en la ciudad de Panamá. (Cortesía)

También se informó que este viernes 19 de junio la Caja de Seguro Social prevé inaugurar otra moderna sala de hemodiálisis en el Hospital Dr. Rafael Hernández, ubicado en David, provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El proyecto contempla una inversión de $178 millones para la construcción y equipamiento de nuevas salas de hemodiálisis en todo el país, incluyendo la instalación de aproximadamente 500 máquinas.

Asimismo, se indicó que avanza el desarrollo de futuras unidades en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, en la ciudad capital, así como en Penonomé y Antón, en la provincia de Coclé, al igual que en la provincia de Panamá Oeste, entre otras regiones, con el objetivo de acercar los servicios especializados a más panameños y de esta manera reducir los desplazamientos de los pacientes para recibir su tratamiento.

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