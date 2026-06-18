Crimen y Justicia

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Los presuntos agresores permanecen detenidos. Tienen 20 y 21 años y ejecutaron los disparos desde un auto. La víctima recibió uno de los impactos en la cabeza

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La víctima permanece con pronóstico reservado en el Hospital San Bernardo
La víctima permanece con pronóstico reservado en el Hospital San Bernardo

J. D. A. permanece internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado tras haber sido víctima de una balacera en un barrio de la ciudad salteña de Orán.

Por el hecho, detuvieron e imputaron en las últimas horas a dos jóvenes de 20 y 21 años, como responsables de haber disparado contra el adolescente de 18 años durante el fin de semana.

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El ataque se produjo durante la madrugada del domingo en la intersección de la avenida Constituyentes y la calle España, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. El joven fue trasladado de inmediato al hospital San Bernardo, donde continúa bajo asistencia médica crítica.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a los dos detenidos como coautores del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que ambos permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.

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El caso fue inicialmente recibido por la Fiscalía Penal 2 del distrito. Al determinarse la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que asumió la conducción del proceso, de acuerdo a los datos proporcionados por El Tribuno.

Los sospechosos cayeron tras la investigación iniciada por los integrantes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que lograron localizarlos a partir de las diligencias realizadas en las horas posteriores al ataque.

Uno de ellos fue capturado directamente por los investigadores de la UGAP; el segundo fue detenido por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la jurisdicción.

La fiscalía dispuso numerosas medidas de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existieron otros partícipes dado que se desconoce si los jóvenes involucrados viajaban con otras personas dentro del vehículo desde donde se produjo la balacera.

Recibió un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

La joven fue asistida en el Hospital Simplemente Evita
La joven fue asistida en el Hospital Simplemente Evita

Pocos días después de haberse producido este violento episodio en Salta, en el conurbano bonaerense una joven de 20 años era trasladada a un nosocomio tras quedar en medio de un enfrentamiento a tiros.

La víctima quedó internada en estado crítico también por un disparo en la cabeza durante una violenta pelea entre bandas en González Catán. La joven fue identificada como L. A. S., quien no tenía vínculo alguno con los grupos y quedó en medio del fuego cruzado.

El incidente ocurrió en la noche del martes en la esquina de las calles Sanabria y Chicago, cuando transitaba por el sector al momento en que estalló la pelea armada. Un proyectil la alcanzó en la cabeza y debió ser trasladada de urgencia al hospital Simplemente Evita, donde ingresó sin conocimiento.

Los médicos le practicaron una intervención quirúrgica para descomprimir la zona afectada por el impacto y le administraron la medicación de protocolo. Fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online describieron el estado de la paciente como “muy delicado” y señalaron que la evolución en las próximas horas será determinante para su pronóstico.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho. La Policía Bonaerense trabaja en la identificación de los responsables del tiroteo a partir de las diligencias iniciadas tras el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Sebastián Gallo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Laferrere, quien caratuló el hecho, en principio, como lesiones graves provocadas por el uso de arma de fuego. Las autoridades aguardan información sobre el estado de salud de la víctima.

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