Crimen y Justicia

Quedó preso el portero del jardín de infantes de Rosario que fue denunciado por una docena de abusos sexuales

Rubén Lima, de 55 años, fue imputado en la tarde de este miércoles por tres de los ataques sexuales mientras la fiscal avanza con medidas para analizar si amplía la acusación por todas las presentaciones que se hicieron en su contra

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Abuso jardín Rosario
En la audiencia Lima hizo uso de la palabra y negó los hechos: permanecerá detenido

Rubén Augusto Lima (55), el portero del Jardín de Infantes Nº 261 “Paulo Freire” del barrio Empalme Graneros, de la zona noroeste de Rosario, que fue denunciado por abusar de varios niños en el interior del establecimiento educativo, finalmente fue llevado a audiencia imputativa. Este miércoles, la fiscal Antonela Valente lo acusó por tres ataques sexuales mientras analiza una docena de presentaciones que se radicaron en la última semana.

Ante el juez penal de primera instancia Rafael Coria, la fiscal de la unidad especializada en Violencias de Género y Delitos contra la Integridad Sexual imputó al portero por abuso sexual simple hacia dos nenes de 4 años y uno de 5 años, a quienes amenazó para que no cuenten a sus padres y madres lo ocurrido. Los detalles de los hechos se resguardaron durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal para proteger a los menores, al punto tal que la prensa no tuvo acceso a la sala.

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Lima quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días, que se prorrogarán automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar en caso de que la fiscal presente la elevación a juicio oral antes de que se cumpla dicho plazo.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que por fuera de los tres casos imputados, la fiscal trabaja con varias medidas en simultáneo sobre otras once denuncias más, todas de niños del mismo jardín de infantes.

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Desarrollamos toda una logística donde los niños puedan hablar con las palabras que tienen, con el grado de desarrollo que tienen, en un espacio cuidado. Trabajamos con un equipo de psicólogas que se han puesto a disposición con el Ministerio Público de la Acusación y en forma conjunta se han entrevistado por un lado a las mamás. Y a su vez, a los niños, que contaron con un equipo de psicólogas especialistas”, comentó Valente en conferencia de prensa al terminar la audiencia.

Los padres de los menores se presentaron en la puerta del establecimiento, agredieron a las maestras y se enfrentaron con la policía

La fiscal agregó que Lima hizo uso de la palabra durante la audiencia, negó los hechos y los pormenores que se dieron a conocer. Consultada sobre su forma de atacar a los menores, dijo: “No puedo dar muchos detalles con relación a ellos porque se trata de menores de edad y en un contexto escolar, sí lo que puedo decir es que hablan los niños con relación a los mismos espacios físicos donde sucedían los hechos”.

“La escala penal va de 3 a 10 años de prisión efectiva. No tenía antecedentes penales. Sí había reclamos administrativos previos o reclamos ante la institución por conductas del señor respecto a los niños”, amplió.

El caso salió a la luz el martes de la semana pasada, cuando una de las víctimas le contó a su madre que el portero lo había violado. Tras una comunicación entre padres y madres de los menores que asisten a ese lugar, Lima fue agredido a la mañana siguiente, el miércoles 10 de junio, y posteriormente fue arrestado por el Comando Radioeléctrico.

Por la extrema tensión que había en el jardín situado en las inmediaciones de Cabal y La República se dispuso un nutrido operativo policial, ya que se habían causado roturas en puertas y buscaban al portero y a las autoridades para confrontarlos. Hubo enfrentamientos, policías y civiles lesionados y personas demoradas en distintas comisarías.

El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino el jardín horas después de los incidentes y de la grave denuncia. Resolvió reemplazar a todo el personal de la institución, incluidos directivos, docentes y asistentes escolares.

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