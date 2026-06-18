Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

La causa fue caratulada como doble homicidio agravado seguido de suicidio

Cinco braseros distribuidos en una habitación, ventanas selladas con cinta adhesiva, dos detectores de monóxido ocultos debajo de una cama y una carta de despedida. Esa fue la impactante escena que encontraron los investigadores en la vivienda de General Lagos donde fueron hallados muertos Horacio Nicolás Colombo (46) y sus hijos Gian y Giulia, de 10 y 4 años, según revelaron fuentes judiciales a Infobae. Los elementos encontrados en el lugar refuerzan la hipótesis de un doble homicidio agravado seguido de suicidio.

El hallazgo ocurrió el 15 de junio, cerca del mediodía, en una casa situada sobre la calle España al 900. Todo comenzó cuando la madre de los niños, identificada como V.M., alertó a la policía porque no lograba comunicarse con sus hijos desde la noche anterior. Además, la ubicación de uno de los teléfonos de los menores marcaba actividad en el domicilio paterno. Finalmente, los efectivos ingresaron al inmueble junto a un hermano de Colombo y encontraron los tres cuerpos sin vida dentro de una de las habitaciones.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el dormitorio donde yacían las víctimas tenía las ventanas cerradas, las hendijas selladas con cinta adhesiva, el aire acondicionado encendido y cinco braseros distribuidos en el ambiente, lo que generó un espacio herméticamente cerrado. Además, debajo de la cama de los menores hallaron dos detectores de monóxido de carbono.

Para los investigadores, este último hallazgo resulta particularmente perturbador. Según indicaron, los dispositivos le habrían permitido monitorear la concentración del gas en el ambiente y verificar que el proceso se desarrollara de la manera prevista.

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Y eso no fue todo. Sobre una mesa encontraron una nota impresa en computadora cuyo contenido incluía manifestaciones de despedida, la imposibilidad de sobrellevar una situación de dolor y la decisión de quitarse la vida junto con la intención de llevarse consigo a sus hijos.

Las víctimas fueron halladas sin vida en una casa situada sobre la calle España al 900

En el entorno familiar existían antecedentes de violencia de género. El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que la madre había denunciado a Colombo en febrero por violencia económica, psicológica y simbólica. Por esa presentación, la Justicia dictó una restricción de acercamiento que protegía a la mujer, pero no a los niños, quienes continuaron con las visitas regulares al domicilio paterno.

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El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), explicó que las autopsias establecieron que las víctimas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono. “El ambiente fue acondicionado para impedir el ingreso de aire y asegurar la acumulación letal del gas”, detalló el fiscal.

Los dispositivos de combustión hallados en la habitación habían sido manipulados para arder sin llama, lo que elevó la concentración del gas tóxico. Asimismo, los primeros exámenes sobre los cuerpos no detectaron signos de violencia física. “No hay indicios de agresiones. Las víctimas fallecieron producto de la intoxicación”, precisó Tassini.

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El ambiente fue acondicionado para impedir el ingreso de aire y asegurar la acumulación letal del gas”, expresó el fiscal (Foto/Santafe.gob.ar)

En tanto, el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, indicó que los equipos continúan trabajando sobre los indicios recolectados y remarcó que “todas las evidencias reunidas permiten sostener una hipótesis de trabajo muy sólida”.

Además, confirmó que serán peritados distintos dispositivos electrónicos secuestrados en el domicilio para determinar si el hombre realizó búsquedas vinculadas con la modalidad empleada. “Encontrar a dos niños fallecidos genera una conmoción muy grande en todo el personal policial”, afirmó el funcionario.

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En estos momentos, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones analizan las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios para descartar cualquier participación de terceros. El hallazgo de la carta y la disposición de los elementos en la habitación orientan la investigación hacia una acción premeditada y refuerzan la hipótesis de la fiscalía, que caratuló la causa como doble homicidio agravado seguido de suicidio.