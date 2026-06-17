“Me quiso drogar”: habló una ex trabajadora de Wachitas bar y complicó a Soledad Andreani, acusada en el caso Agostina Vega

Carla detalló que en el bar se ofrecían servicios sexuales y que las mujeres eran todas menores de edad. Además, reveló que drogaban a los clientes (Fuente: El Doce.tv)

Este miércoles, una ex trabajadora sexual de “Wachitas bar”, el local donde se desempeñaba Soledad Andreani —imputada por encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega—, brindó un extenso reportaje donde contó acerca del funcionamiento del establecimiento, actualmente clausurado por la Municipalidad de Córdoba.

La mujer, llamada Carla, aseguró que trabajó en el lugar entre 2020 y 2024 y que fue la propia Andreani quien la incorporó al local. “Fui a trabajar sabiendo que era por un trabajo sexual”, manifestó en una entrevista con El Doce.

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De acuerdo con su versión, Andreani administraba los encuentros con clientes, fijaba condiciones y recibía una parte del dinero obtenido por las mujeres. “Esto era un 50 y 50. Un servicio de 5 mil pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la otra mitad iba para ella”, sostuvo.

La mujer también afirmó que Andreani seleccionaba personalmente a quienes trabajaban en el lugar. “Tenías que ser linda, si eras fea no entrabas”, recordó. Además, aseguró que muchas aceptaban las condiciones por necesidades económicas y acusó a la imputada de aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad.

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Soledad Andreani, la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega

Otro de los puntos más delicados de su declaración estuvo relacionado con la presunta presencia de menores de edad en el local. Según sostuvo, algunas de las jóvenes que realizaban servicios sexuales no habían cumplido los 18 años. Esa afirmación todavía no fue corroborada judicialmente.

Carla también aseguró que Andreani llevaba registros escritos de la actividad. “Tenía cuadernos donde anotaba las salidas de cada una”, señaló.

Respecto del funcionamiento interno del local, describió el lugar como “asqueroso” y afirmó que allí circulaban drogas y alcohol. Según denunció, algunos clientes eran drogados sin su consentimiento y también se comercializaban estupefacientes dentro del establecimiento. “Nosotras sabíamos que les iban a poner drogas en los vasos”, afirmó.

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La mujer indicó además que el espacio destinado a los encuentros sexuales estaba ubicado en el primer piso del inmueble y describió el ambiente como precario y en malas condiciones de higiene.

“La municipalidad clausuraba el lugar, pero después se pagaba y se volvía a abrir”, aseguró la mujer

Otro de los pasajes más impactantes de la entrevista estuvo relacionado con su salida del lugar. Carla aseguró que decidió alejarse definitivamente cuando sospechó que Andreani intentó suministrarle drogas sin su consentimiento.

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“Un día me empecé a sentir mal. Como yo ya consumía, sabía que me habían puesto algo”, relató. Y siguió: “Desde esa vez que me quiso drogar no volví nunca más”.

En ese sentido, calificó a Andreani como una persona “manipuladora” y “mentirosa”. También mencionó a una mujer conocida como “La Gringa” Ludmila, a quien identificó como presunta socia de Andreani y supuesta pareja de Claudio Barrelier.

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El fiscal Raúl Garzón (Foto/Mario Sar)

Las acusaciones formuladas por la mujer tuvieron repercusión inmediata en la Justicia. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Carla declaró este miércoles ante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el femicidio de Agostina Vega.

De acuerdo con lo informado por el propio fiscal, los hechos denunciados por la ex trabajadora de Wachitas Bar se remontan al período comprendido entre 2020 y 2023. Por ese motivo, la información aportada en su testimonio será remitida a las áreas especializadas en narcotráfico e integridad sexual para que evalúen si corresponde impulsar investigaciones sobre los presuntos delitos mencionados.

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Fuentes judiciales aclararon, sin embargo, que por el momento no existe ningún elemento que vincule las actividades denunciadas en Wachitas Bar con el femicidio de Agostina Vega. En ese sentido, remarcaron que la investigación por el crimen de la adolescente y las acusaciones relacionadas con el local nocturno avanzan por carriles separados.

De momento, Soledad Andreani permanece imputada por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega y será indagada este viernes por el fiscal Garzón, mientras que mañana será el turno del otro imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta.

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