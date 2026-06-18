El video del festejo de Susana Giménez con los goles de Lionel Messi en el Mundial: picada con amigos y look al natural

Mercedes Sarrabayrouse, la hija de la diva, compartió imágenes de la celebración entre amigos y familia que tuvieron (Video: Instagram)

Susana Giménez celebró el triunfo de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026, partido en el que el equipo nacional se impuso por 3-0 frente a Argelia. La jornada fue compartida en redes sociales por Mercedes Sarrabayrouse, hija de la conductora, quien difundió un video grabado durante el encuentro. En la casa de la presentadora, ubicada en Uruguay, se reunieron familiares y amigos cercanos para presenciar el debut mundialista.

Entre los presentes se encontraban Constanza Sabra, pareja de Manuel Celasco —nieto de la anfitriona—, la amiga Lizzie Barreda, el empresario Nicolás García Mayor y el diseñador arquitectónico Marcelo Fernández. La reunión no incluyó una cena formal, sino que, siguiendo la costumbre de muchos hogares argentinos durante los partidos, se sirvió una picada. Sobre una mesa baja dispusieron champagne, una tabla de fiambres, una canasta de panes y otra de tostadas.

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La mesa de Susana Giménez para el partido Argentina-Argelia (Instagram)

El grupo siguió el encuentro con entusiasmo, poniéndose de pie para entonar el Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido. Durante el desarrollo del encuentro, los goles de Lionel Messi generaron una reacción efusiva de Susana, quien exclamó “¡Golazo!” con el primer tanto del ídolo del fútbol y coreó “¡Messi, Messi, Messi!” al llegar el tercer gol de la selección, evidenciando la alegría compartida por el resultado obtenido por el equipo nacional.

La conductora se mostró a cara lavada durante la celebración del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La conductora eligió un look acorde a la ocasión, compuesto por una camisa blanca y una pashmina celeste, en sintonía con los colores de la camiseta nacional. Este atuendo acompañó el clima de informalidad y cercanía que reinó en la reunión familiar y de amigos, donde se vivió el partido en un ambiente distendido y festivo.

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Susana celebró cada gol de Messi junto a sus amigos en su casa

Una de las particularidades que presenta este Mundial es la ausencia de Susana Giménez en las transmisiones de Telefe, a pesar de que el certamen se celebra en Estados Unidos, un país al que viaja con frecuencia por su residencia en Miami, uno de sus lugares en el mundo. Durante esta edición, la conductora optó por permanecer en el ámbito local, aunque había mantenido una presencia activa en la escena pública argentina. Una de sus últimas apariciones fue el 10 de junio en el Teatro Apolo, donde asistió a la función de la obra Berlín, Berlín acompañada por su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, invitada por el productor Gustavo Yankelevich.

El historial de Susana Giménez en copas mundiales es amplio. En Qatar 2022 viajó junto a su hija y sus nietos, Lucía y Manuel Celasco, y presenció el debut de la Selección Argentina en el estadio de Lusail ante Arabia Saudita. Además, participó en el especial Por el mundo Mundial de Telefe junto a Marley. Su presencia en los mundiales se había vuelto una constante, con antecedentes como su recordada asistencia a los partidos en las tribunas de Alemania 2006. Este año, esa tradición no se repite, al menos durante la fase inicial del torneo.

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“¡Messi, Messi, Messi!”, coreó la diva

En 2024 Susana dio detalles inéditos de su relación con Lionel Messi. “Mi relación con él es una cosa increíble. Yo estaba comiendo en un lugar y parece que él estaba en una mesa con los amigos. No se quién viene y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’, a lo que contesté que yo quería sacarme una foto con él”, recordó entre risas en el Mundial anterior. La anécdota reveló el carácter casual y espontáneo de ese primer contacto.

Al acercarse para saludar, la conductora le expresó a Messi: “Hola Messi, qué placer”, y recibió una respuesta particular del futbolista: la foto no era solo para él, sino para su madre. Según rememoró Susana, Messi le explicó que la foto era “para su mamá, que me quería mucho y me tenía en una foto en el living de su casa”. Así, la admiración resultó ser mutua y familiar.

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El vínculo no terminó en ese encuentro fortuito. La animadora reveló que con el tiempo forjó una relación directa con Celia, la madre de Messi. “La relación siguió y voy con ella ahora, que es un amor”, afirmó, en aquel momento.