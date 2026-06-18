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Marcelo Tinelli se emocionó por un especial regalo que perteneció al histórico productor Raúl Lecouna

La actriz Agustina Lecouna, hija del creador de grandes telenovelas argentinas, sorprendió al conductor en el estudio de Infobae Mundial

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Marcelo Tinelli se emocionó en Infobae Mundial cuando Agustina Lecouna le entregó el reloj de su padre, Raúl Lecouna, durante la cobertura del Mundial 2026 en Miami (Video: Infobae en Vivo)

Agustina Lecouna visitó el estudio de Infobae en Miami durante la cobertura del Mundial 2026 y le llevó a Marcelo Tinelli el reloj de su padre fallecido, el productor Raúl Lecouna, junto con una foto enmarcada de los dos amigos. El momento, que nadie en el estudio esperaba, detuvo la transmisión y le arrancó al conductor una reacción que pocas veces se le ve en cámara.

Fueron las hijas de Agustina quienes entregaron el regalo. “Este reloj era de Raúl”, dijo una de las nenas, y Tinelli no pudo articular palabra. “Pará, me muero”, alcanzó a decir. Luego escuchó la explicación: el reloj tiene los colores de San Lorenzo, el club del que era hincha el productor, y como la familia está dividida entre bosteros y gallinas (Agustina de Boca, su marido Diego Belbussi y sus hijas de River), el objeto no tenía lugar en casa. El destinatario natural era Tinelli, hincha de San Lorenzo como Raúl Lecouna y su amigo de muchos años.

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Agustina Lecouna también le llevó a Marcelo Tinelli una foto enmarcada junto a Raúl Lecouna, que había estado colgada en la casa del productor
Agustina Lecouna también le llevó a Marcelo Tinelli una foto enmarcada junto a Raúl Lecouna, que había estado colgada en la casa del productor

“No puedo creer que tenga el reloj de Raúl, es como demasiado, demasiado, Agus, demasiado buen reloj”, dijo el conductor, visiblemente afectado. “Te lo voy a cuidar a vos”, prometió, dirigiéndose a la actriz como si le hablara también a su padre. Agustina lo abrazó y le dijo: “Yo sé que estaría muy, muy, muy feliz. Él te quería mucho”.

La otra pieza del regalo fue una foto enmarcada de Tinelli y Raúl Lecouna juntos. La imagen había estado colgada en la casa del productor hasta su muerte. “La tiene Nacho, mi hermano, pero me mandó una copia”, explicó Agustina. Nacho Lecouna, hermano de la actriz, fue también novio de Cande Tinelli, dato que el propio conductor recordó con afecto: “Lo amamos en casa como si fuera mi hijo a Nacho”.

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Tinelli contó que esa misma tarde, antes de que llegara Agustina al estudio, había estado escuchando audios y revisando los últimos chats que tenía guardados con Raúl Lecouna. “Estaba mirando los últimos chats con él, de hace unos años, antes que se fuera de gira”, dijo el conductor, con la metáfora que eligió para referirse a la muerte de su amigo. “Venía escuchando audios hoy. Una gran persona”. Definió a Raúl Lecouna como “uno de los mejores productores que ha tenido la televisión argentina”, junto a Gustavo Yankelevich, y recordó los títulos que produjo a lo largo de su carrera.

Marcelo Tinelli definió a Raúl Lecouna como uno de los mejores productores de la televisión argentina y repasó parte de su trayectoria
Marcelo Tinelli definió a Raúl Lecouna como uno de los mejores productores de la televisión argentina y repasó parte de su trayectoria

Agustina Lecouna tiene 48 años y vive hace siete en Miami junto a su marido y sus hijas. Llegó a la fama en los años noventa con Verano del 98, la tira de Cris Morena que se emitió por Telefe entre 1998 y 2000, donde interpretó a Teresa Villanueva en 679 capítulos. Después de esa etapa trabajó en producciones como Son amores y Lalola, y con el tiempo tomó distancia de la televisión para volcarse al teatro. Pasó por Chile, Bélgica y finalmente se radicó en Estados Unidos.

Hoy actúa en el Teatro Ocho, en el barrio conocido como La Pequeña Habana, en una comedia junto a Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales. Lleva dos años en cartel y el público que llena la sala es mayoritariamente latino. “Vienen muchos latinos y vienen a reírse, a pasarla bien”, contó en el estudio. El próximo proyecto es una puesta de Esperando la carroza. Fue ella misma quien le entregó una entrada a Tinelli para que llevara a su equipo.

La visita también tuvo otro detalle que no pasó desapercibido. Agustina mostró un tatuaje reciente: tres estrellas en el brazo, en honor a los tres títulos mundiales de la selección argentina. “Había prometido el mundial pasado que si Argentina ganaba, me tatuaba. Y Diego me dice: ‘Escuchame, quedan tres horas, no te tatuaste’. Así que llamé a la gente de Iris Tattoo y le dije: ‘Por favor, por favor’“, relató entre risas. Y cerró con una promesa: “Esperemos la cuarta, la próxima”.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae.

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