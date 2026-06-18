Organismo recomienda en Centroamérica revisar a diario el ganado para prevenir el gusano barrenador

OIRSA pidió a productores de Centroamérica y República Dominicana movilizar solo animales sanos y reportar casos (Foto cortesía MAG)

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) recomendó este miércoles a los productores de Centroamérica y República Dominicana revisar a diario el ganado para detectar heridas y prevenir el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

La campaña también pidió movilizar solo animales sanos y reportar los casos ante las institcucionex correspondientes en cada país, como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) en Costa Rica , el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en El Salvador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en Guatemala, etc.

Según informó OIRSA, el técnico del Programa GBG de Costa Rica, Jostin Núñez, dijo que la vigilancia durante las rutinas diarias es el primer paso para reducir el impacto de la plaga.

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“Vigilar siempre los animales a la hora de encerrar y apartar los que se van a cargar, ya sea para trasladarlos a una finca, matadero o subasta, e inspeccionarlos bien, que no lleven ninguna herida que propicie gusano y que tampoco lleven gusaneros, eso es lo principal”, sostuvo Núñez, citado por el organismo.

Núñez también explicó que, después de la inspección, conviene marcar a los animales de forma adecuada y evitar que la herramienta usada genere heridas extensas. Recomendó que la marca sea visible y se aplique de manera correcta, sin exponer al animal al agua o la lluvia en el momento del marcaje.

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¿Qué medidas pidió tomar el OIRSA?

FOTO DE ARCHIVO. Una muestra de gusanos barrenadores sen una clínica veterinaria. REUTERS/Daniel Becerril

OIRSA señaló que la prevención requiere una acción coordinada entre productores y autoridades sanitarias. El organismo exhortó a los ganaderos a curar todas las heridas, tomar muestras y usar solo productos aprobados por las instancias públicas de sanidad, control y vigilancia agraria, como las antes mencionadas.

Además, pidió evitar que las larvas caigan al suelo, movilizar únicamente animales sanos y reportar cualquier caso de gusano barrenador a los canales de las instituciones oficiales.

El objetivo de la campaña

“¡Juntos podemos erradicarlo!”, enfatizó OIRSA en su mensaje de campaña. El organismo también indicó que la participación activa de los productores es clave para avanzar hacia la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en la región.

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El organismo informó que la plaga afecta el tejido vivo de los animales y puede causar pérdidas económicas en la ganadería. Las autoridades también reiteraron que la información y el reporte oportuno de los casos son herramientas para controlar el avance de esta enfermedad.

La campaña de OIRSA instó a usar solo productos aprobados y evitar que las larvas caigan al suelo (Foto: X@MagaGuatemala)

En mayo, funcionarios de servicios veterinarios oficiales de ocho países latinoamericanos realizaron una gira técnica por los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) en el sur de México, donde constataron in situ los esfuerzos aplicados para el control del Gusano Barrenador del Ganado.

Durante las inspecciones, el equipo internacional, integrado por delegados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, observó directamente la metodología de los controles fitosanitarios. Uno de los propósitos destacados fue que estas visitas de campo resultan esenciales para armonizar los criterios de inspección en toda la región, permitiendo que los países miembros del OIRSA adopten mejores prácticas y fortalezcan sus sistemas de control de movilización, explicaron funcionarios presentes en el recorrido.

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