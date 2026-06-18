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La historia de la “maldición de la estatua de Rocky” que perjudicó a Ecuador y alertó a otros equipos

La popular superstición nació hace casi 25 años en Filadelfia. Hinchas del Tri hicieron un banderazo en el monumento y su equipo perdió ante Costa de Marfil

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Los hinchas de Ecuador en la estatua de Rocky antes de su debut con derrota ante Costa de Marfil en el Mundial 2026

La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1-0 en su debut en el Mundial 2026 reactivó en Filadelfia la llamada “maldición de Rocky”, una superstición deportiva que volvió a instalarse después de que hinchas ecuatorianos colocaran una camiseta y una bandera sobre la estatua del boxeador antes del partido.

La advertencia resurgió tras el debut ecuatoriano en Filadelfia, donde la Oficina de Turismo de Pensilvania retomó la leyenda y publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a las delegaciones que aún pasarán por la ciudad. El aviso cobró fuerza porque el 13 de junio de 2026, antes del encuentro con Costa de Marfil, hinchas de la Tri realizaron un banderazo y vistieron la estatua con símbolos de su selección. Hay que aclarar que la caída 1-0 del elenco a cargo del argentino Sebastián Beccacece fue en un encuentro muy disputado.

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La propia oficina explicó en Instagram el sentido de su mensaje: “Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Philly: ‘La maldición de la estatua de Rocky’ (The Rocky Statue Curse)”, publicó la Oficina de Turismo de Pensilvania sobre la popular superstición en el monumento que honra al legendario personaje encarnizado por Sylvester Stallone.

Hinchas de Ecuador en la estatua de Rocky
El comunicado de la Oficina de Turismo de Pensilvania en el que advierten sobre la "maldición de la estatua de Rocky" (@visitpa)

Después añadió una disculpa a los aficionados ecuatorianos y vinculó el episodio con antecedentes previos: “Nos disculpamos por no compartir este comunicado antes del fin de semana. Innumerables equipos de fútbol americano que han vestido a Rocky con sus colores, posteriormente han perdido. Ecuador lo hizo el fin de semana. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no… ¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos! (Pero Rocky no necesita su uniforme)”, informó la entidad.

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La “maldición de la estatua de Rocky” se remonta a 2002, cuando aficionados de los Green Bay Packers vistieron la estatua antes de un partido de playoffs de la NFL (el fútbol americano) frente a los Philadelphia Eagles. El equipo local ganó y, desde entonces, la creencia se alimentó con nuevos casos.

Seguidores de los Minnesota Vikings, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers y Washington Commanders repitieron la práctica antes de enfrentar a equipos de Filadelfia. En todos esos antecedentes, los conjuntos asociados a la estatua terminaron derrotados.

Hinchas de Ecuador en la estatua de Rocky
Los hinchas ecuatorianos junto a la estatua de Rocky (@dunya_by_md)

La estatua de Rocky Balboa está ubicada en el ingreso al Museo de Arte de Filadelfia y recibe cada año a miles de turistas. Se hizo conocida en la tercera película (1982) de la saga en la escena donde autoridades locales homenajearon al icónico pugilista de ficción. En ese lugar se concentraron muchos ecuatorianos antes del partido inaugural, lo que volvió más visible el gesto de cubrir la figura con una camiseta de selección.

La Oficina de Turismo de Pensilvania retomó esa secuencia con tono humorístico, pero con un destinatario concreto: los hinchas de las selecciones que todavía deben competir en la ciudad. Además de Brasil, el mensaje también apuntó a Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana.

El siguiente cruce de la Copa del Mundo 2026 en Filadelfia será Brasil ante Haití, el 19 de junio. Después jugarán Francia contra Irak el 22, Curazao frente a Costa de Marfil el 25 y Croacia ante Ghana el 27 de junio.

La reacción no quedó limitada a Ecuador. A través de sus redes sociales, el comunicador de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano, pidió a los hinchas de la selección Colombia no repetir el gesto de ponerle una bandera o una camiseta a la estatua de Rocky en Filadelfia. Si bien el equipo cafetero no jugará en dicha ciudad al menos en la fase de grupos, de acuerdo con la superstición de la estatua, el equipo representado por esos colores pierde su siguiente partido.

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