Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

El procedimiento se realizó en la madrugada en calle Balcarce al 330 de la capital provincial, donde la Policía localizó y aprehendió al sospechoso tras recibir denuncias

Guardar
Google icon
Vista aérea de ocho teléfonos móviles negros con pantallas rayadas sobre una superficie azul y blanca, con una pequeña imagen superpuesta de Lionel Messi celebrando
Celulares recuperados tras robos ocurridos en medio de los multitudinarios festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial, que culminaron con un detenido en Córdoba (El Doce.tv)

Un hombre fue detenido en la madrugada del miércoles del centro de Córdoba, acusado de robar celulares durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

La escena se desarrolló cerca de las dos de la mañana, en las inmediaciones de calle Balcarce al 330, en un contexto de calles colmadas por la celebración futbolística. El hecho encendió la alerta entre los asistentes y movilizó a las fuerzas de seguridad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

PUBLICIDAD

Mientras la multitud festejaba, la atención de un grupo de personas se desvió por la pérdida de sus teléfonos móviles. La denuncia inmediata permitió que personal policial interviniera de manera rápida. Las primeras versiones indican que el acusado habría aprovechado el clima festivo y el descuido de los presentes para sustraer varios dispositivos de alta gama.

Según fuentes policiales, el sospechoso intentó evadir a los uniformados al percatarse de su presencia. De acuerdo con el parte oficial, el hombre buscó refugio en una habitación de un hotel cercano, ubicado en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la maniobra no resultó suficiente para escapar: el individuo fue localizado y aprehendido en pocos minutos por los efectivos en el interior del establecimiento.

PUBLICIDAD

El parte policial indica que, tras el operativo, se recuperaron ocho celulares de alta gama que habían sido sustraídos momentos antes. Los dispositivos, según se aclaró, fueron trasladados para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su devolución a los propietarios identificados.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y formalizar la devolución de los elementos recuperados a sus legítimos dueños.

Vista de la calle Balcarce en Córdoba, con edificios a ambos lados, autos estacionados y un bordillo rojo en la acera
La calle Balcarce en Córdoba, donde un hombre fue detenido por robar celulares durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina (Google Maps)

Un padre y su hijo fueron detenidos por robar un local de celulares en Mendoza

Horas a atrás, durante la madrugada del pasado lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

Los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

Temas Relacionados

hombredetenidorobocelularesfestejostriunfoSelección ArgentinaCórdoba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

El hallazgo se dio luego de que comenzaran a investigar el robo de una moto en pleno centro platense. Algunas de las piezas del vehículo fueron recuperadas

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Los presuntos agresores permanecen detenidos. Tienen 20 y 21 años y ejecutaron los disparos desde un auto. La víctima recibió uno de los impactos en la cabeza

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

La investigación alcanzó a 111 personas y permitió identificar cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, además de 37 menores de edad que convivían con los sospechosos

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

La habitación donde murieron Horacio Nicolás Colombo y los niños había sido acondicionada para acumular monóxido de carbono. Los detalles de la escena que refuerzan la hipótesis de un doble homicidio seguido de suicidio

Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

Quedó preso el portero del jardín de infantes de Rosario que fue denunciado por una docena de abusos sexuales

Rubén Lima, de 55 años, fue imputado en la tarde de este miércoles por tres de los ataques sexuales mientras la fiscal avanza con medidas para analizar si amplía la acusación por todas las presentaciones que se hicieron en su contra

Quedó preso el portero del jardín de infantes de Rosario que fue denunciado por una docena de abusos sexuales

DEPORTES

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

El gesto de Messi con una figura de Argelia que enterneció las redes sociales tras el triunfo de Argentina en el Mundial

“¿Me extrañaban?”, el saludo de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: cómo está de la lesión y cuándo debutaría en el Mundial

La historia de la “maldición de la estatua de Rocky” que perjudicó a Ecuador y alertó a otros equipos

Parte médico de Nicolás Tagliafico: cómo evoluciona de su lesión y la postura del cuerpo técnico de cara al partido con Austria

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

La única única: Marguerite Duras, según María Moreno

La única única: Marguerite Duras, según María Moreno

Gobierno de Honduras lamenta pérdida de siete funcionarios policiales: “Es hora de ser más rigurosos con los vehículos pesados”

Costa Rica: Detienen al presidente de Municipal Liberia por pedido de extradición

La Sagrada Familia guarda un patrón matemático que Gaudí guardó como un secreto

Centroamérica y República Dominicana recibieron 31.2 millones de visitantes en 2025