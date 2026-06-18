Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

Celulares recuperados tras robos ocurridos en medio de los multitudinarios festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial, que culminaron con un detenido en Córdoba (El Doce.tv)

Un hombre fue detenido en la madrugada del miércoles del centro de Córdoba, acusado de robar celulares durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

La escena se desarrolló cerca de las dos de la mañana, en las inmediaciones de calle Balcarce al 330, en un contexto de calles colmadas por la celebración futbolística. El hecho encendió la alerta entre los asistentes y movilizó a las fuerzas de seguridad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

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Mientras la multitud festejaba, la atención de un grupo de personas se desvió por la pérdida de sus teléfonos móviles. La denuncia inmediata permitió que personal policial interviniera de manera rápida. Las primeras versiones indican que el acusado habría aprovechado el clima festivo y el descuido de los presentes para sustraer varios dispositivos de alta gama.

Según fuentes policiales, el sospechoso intentó evadir a los uniformados al percatarse de su presencia. De acuerdo con el parte oficial, el hombre buscó refugio en una habitación de un hotel cercano, ubicado en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la maniobra no resultó suficiente para escapar: el individuo fue localizado y aprehendido en pocos minutos por los efectivos en el interior del establecimiento.

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El parte policial indica que, tras el operativo, se recuperaron ocho celulares de alta gama que habían sido sustraídos momentos antes. Los dispositivos, según se aclaró, fueron trasladados para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su devolución a los propietarios identificados.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y formalizar la devolución de los elementos recuperados a sus legítimos dueños.

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La calle Balcarce en Córdoba, donde un hombre fue detenido por robar celulares durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina (Google Maps)

Un padre y su hijo fueron detenidos por robar un local de celulares en Mendoza

Horas a atrás, durante la madrugada del pasado lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

Los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

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Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.