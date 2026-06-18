Honduras

Aduana de Honduras decomisa presunta cocaína oculta en pan y queso que sería enviada a Estados Unidos

Agentes de la DLCN decomisaron cuatro encomiendas con presunta cocaína oculta en productos alimenticios durante una inspección realizada en la Aduana La Mesa, en La Lima, Cortés.

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La droga fue detectada durante una inspección de rutina en la Aduana La Mesa. (FOTO: Policía Nacional Honduras)
La droga fue detectada durante una inspección de rutina en la Aduana La Mesa. (FOTO: Policía Nacional Honduras)

Las autoridades hondureñas asestaron un nuevo golpe al narcotráfico tras decomisar cuatro encomiendas que transportaban una sustancia con características compatibles con la cocaína, la cual estaba oculta en productos alimenticios que serían enviados hacia Estados Unidos.

La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), a través del Escuadrón K-9 de la Regional Norte, durante una inspección de rutina desarrollada en la Aduana La Mesa, ubicada en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, las encomiendas contenían productos perecederos, específicamente pan y queso, que aparentemente serían exportados como parte de envíos regulares hacia territorio estadounidense.

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Sin embargo, durante el proceso de inspección, los agentes antidrogas detectaron irregularidades en los paquetes, lo que motivó una revisión más minuciosa utilizando técnicas especializadas y el apoyo de unidades caninas entrenadas para la detección de sustancias ilícitas.

Al profundizar la inspección, las autoridades localizaron una sustancia oculta dentro de los productos alimenticios, una modalidad utilizada frecuentemente por estructuras criminales para intentar evadir los controles de seguridad y dificultar la detección de drogas en puntos de exportación.

El Escuadrón K-9 fue clave para localizar la sustancia sospechosa. (FOTO: Policía Nacional Honduras)
El Escuadrón K-9 fue clave para localizar la sustancia sospechosa. (FOTO: Policía Nacional Honduras)

Tras el hallazgo, los agentes realizaron las pruebas de campo correspondientes, cuyos resultados preliminares confirmaron que la sustancia encontrada presentó características compatibles con la cocaína.

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Las evidencias fueron inmediatamente aseguradas por las autoridades para continuar con el proceso investigativo y determinar el peso exacto de la droga, así como el origen de las encomiendas y las personas involucradas en el envío.

Las autoridades indicaron que este tipo de modalidad evidencia la constante evolución de los métodos utilizados por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, que buscan ocultar sustancias ilícitas en mercancías aparentemente inofensivas.

La participación del Escuadrón K-9 fue clave para detectar la droga, ya que los canes especializados lograron alertar a los agentes sobre la presencia de posibles sustancias prohibidas dentro de los paquetes inspeccionados.

La Aduana La Mesa se ha convertido en uno de los principales puntos estratégicos para la supervisión de mercancías destinadas a mercados internacionales, debido al alto volumen de exportaciones y envíos que salen diariamente desde la zona norte del país.

Autoridades de la DLCN señalaron que los controles de inspección se mantienen de forma permanente en terminales aéreas, aduanas, centros logísticos y puntos de exportación con el objetivo de impedir que organizaciones criminales utilicen estas rutas para el tráfico de drogas.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar si el caso guarda relación con estructuras de narcotráfico que operan entre Honduras y Estados Unidos.

Asimismo, los equipos de investigación trabajan en el análisis de documentación, remitentes, destinatarios y demás evidencias que permitan identificar a los responsables de intentar enviar la droga oculta en productos alimenticios.

Las autoridades reiteraron que seguirán fortaleciendo las operaciones de vigilancia e inteligencia para combatir el narcotráfico y evitar que Honduras sea utilizada como punto de tránsito o envío de sustancias ilícitas hacia otros países.

Agentes de la DLCN participaron en el decomiso de las encomiendas. (FOTO: Policía Nacional Honduras)
Agentes de la DLCN participaron en el decomiso de las encomiendas. (FOTO: Policía Nacional Honduras)

Las autoridades señalaron que este tipo de hallazgos refleja cómo las organizaciones criminales continúan buscando nuevas formas de ocultar sustancias ilícitas en productos de uso cotidiano con el propósito de evadir los controles de seguridad en aeropuertos, aduanas y centros logísticos.

En los últimos años, los organismos antidrogas han detectado intentos de enviar droga camuflada en alimentos, productos artesanales y otros artículos destinados al mercado internacional.

Asimismo, la DLCN reiteró que los operativos de inspección se mantienen de forma permanente en los principales puntos de salida del país, especialmente en aquellas terminales que manejan exportaciones y encomiendas con destino al extranjero.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del envío y determinar si las encomiendas forman parte de una red de narcotráfico dedicada al transporte internacional de droga mediante paquetes comerciales.

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cocaína Honduras,DLCNAduana La Mesa

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