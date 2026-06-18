Crimen y Justicia

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

La investigación alcanzó a 111 personas y permitió identificar cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, además de 37 menores de edad que convivían con los sospechosos

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La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, lo que derivó finalmente en 121 allanamientos
La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, lo que derivó finalmente en 121 allanamientos

Este miércoles 17 de junio se llevó a cabo un megaoperativo contra la explotación sexual infantil en la provincia de Buenos Aires. Bajo el nombre de “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, se realizaron 121 allanamientos coordinados y simultáneos en 76 localidades bonaerenses, con el objetivo de desarticular redes de ciberpedofilia, grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

La acción, que constituye la séptima edición de este tipo de operativos, fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con fiscales especializados en la temática. La investigación se desarrolló bajo la órbita del Procurador General bonaerense, Julio Conte-Grand.

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Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal bonaerense, el procedimiento tuvo como objetivo desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. En ese marco, se investigaron delitos previstos en los artículos 128 y 131 del Código Penal, que sancionan la distribución, tenencia y posible producción de material de abuso sexual infantil, así como el acoso sexual en línea, conocido como grooming. Además, se buscó desarticular tanto la circulación de contenido ilegal como los contactos directos con menores de edad por parte de los agresores.

La investigación se inició sobre un total de 138 objetivos, lo que derivó finalmente en 121 allanamientos en domicilios ubicados en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

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Los procedimientos fueron llevados a cabo en simultáneo en 76 localidades bonaerenses
Los procedimientos fueron llevados a cabo en simultáneo en 76 localidades bonaerenses

Ocho fiscalías especializadas funcionaron como nodos de investigación y detección de los responsables, entre ellas dependencias de General Madariaga, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y San Isidro.

Como resultado de la operación, se investigó a 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres, con edades que van desde los 15 hasta los 75 años. Entre los investigados se detectó a dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. Además, se constató que seis de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas o adolescentes.

A su vez, los investigadores identificaron 37 menores de edad que convivían con los sospechosos y detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Uno de los domicilios allanados corresponde a una unidad carcelaria, donde los investigados ya se encontraban privados de la libertad por delitos sexuales contra menores.

En total, los agentes secuestraron 165 teléfonos celulares
En total, los agentes secuestraron 165 teléfonos celulares

Entre los objetivos allanados se identificó a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil. Además, una de las investigaciones surgió a partir de un operativo previo por tenencia de material de abuso sexual infantil y permitió detectar a una nueva imputada por producción y distribución de ese tipo de contenido.

Durante los procedimientos se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 triages o análisis preliminares sobre los dispositivos digitales incautados.

La red de fiscales y ayudantes fiscales que llevó adelante la operación contó con representantes de distintos departamentos judiciales de la provincia. También participaron efectivos especializados de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina y diversas divisiones especializadas en delitos informáticos, ciberpedofilia y delitos contra la integridad sexual.

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