Parte médico de Nicolás Tagliafico: cómo evoluciona de su lesión y la postura del cuerpo técnico de cara al partido con Austria

Tagliafico trabajó en el gimnasio junto a los titulares del debut, sin salir al campo ni trotar con el grupo durante la práctica del miércoles (REUTERS/Pablo Morano)

Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó del debut de Argentina ante Argelia y que, según pudo saber Infobae, podría mantenerlo fuera también del segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, frente a Austria.

El parte médico oficial de AFA habla de evolución favorable, pero la postura interna apunta a no apresurarlo: el objetivo sería que el lateral zurdo regrese con Jordania, el 27 de junio.

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La lesión en el sóleo le impidió al marcador de punta izquierdo estar disponible para el partido ante los argelinos, y desde el principio la intención del cuerpo técnico fue evaluar si Tagliafico podía llegar al tercer encuentro de la fase de grupos. Esa hoja de ruta no cambió, al menos por ahora.

El parte oficial de la AFA indicó que el lateral “sigue poniéndose a punto en campo de juego y continúa con una evolución favorable”. La frase es medida y no abre ninguna puerta que el cuerpo técnico no quiera abrir todavía. La evolución existe, pero tras el gran debut, los tiempos los marca el cuerpo médico, no la urgencia del calendario.

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El lateral estuvo en el banco ante Argelia, aunque la lesión en el sóleo le impedía ingresar al campo de juego en cualquier circunstancia (Denny Medley-Imagn Images)

En el entrenamiento de este miércoles, Tagliafico volvió a trabajar en el gimnasio del Compass Minerals junto a los futbolistas que fueron titulares ante Argelia, quienes realizaron labores regenerativas tras el esfuerzo del debut. No salió al campo. Esa imagen dice bastante sobre el estado actual del jugador del Olympique de Lyon: todavía no trota y tampoco tocó la pelota con el grupo.

Quienes sí estuvieron en campo de juego fueron los futbolistas que jugaron poco o no ingresaron ante los africanos. Ante la mirada de la prensa, el grupo realizó una sesión de mayor intensidad que incluyó acciones de juego en espacio reducido, movimientos de presión y recuperación, y fútbol tenis para cerrar la jornada. Taglia, por su condición física, no formó parte de ese grupo.

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Puertas adentro, la tendencia es cuidarlo. Fuentes de Infobae en Dallas precisaron que el lateral estuvo en el banco de suplentes ante Argelia, aunque sin posibilidades reales de ingresar.

La FIFA permite que los 15 jugadores que quedan fuera de la convocatoria de 11 titulares puedan sentarse en el banco, y eso fue lo que ocurrió: Tagliafico estuvo presente, pero no estaba en condiciones de jugar.

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Si Argentina asegura el primer lugar del grupo ante Austria, la decisión de preservar al defensor para el tercer partido se volvería más firme aún (Reuters/Maria Lysaker)

El escenario que maneja el cuerpo técnico contempla una variable adicional. Si Argentina le gana a Austria el lunes y los resultados de los otros partidos del grupo acompañan, el equipo podría asegurarse el primer lugar de la zona antes del tercer partido.

En ese caso, según fuentes de Infobae, la decisión de no arriesgar al defensor surgido en Banfield ante Jordania se volvería todavía más firme. En ese sentido, quedan varias prácticas hasta que el equipo viaje a Dallas y que habrá que ver si el lateral vuelve a salir al campo para empezar a trotar.

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El cronograma de actividades para este jueves 18 de junio prevé un entrenamiento vespertino con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa acreditada, con horario a confirmar. Esa sesión será otra oportunidad para observar la evolución de Tagliafico y determinar si hay novedades en su proceso de recuperación.

El próximo partido de la Albiceleste en el Grupo J será el lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth. El tercer encuentro del grupo está programado para el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en ese estadio, ante Jordania, la fecha que el cuerpo técnico tiene en mente como horizonte para el regreso del lateral zurdo.

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