La confianza en la Selección, la vigencia de Messi y el recuerdo de Maradona: la charla de Tinelli con Giusti, Tapia y Batista en Infobae Mundial

Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Sergio Batista analizaron en Infobae Mundial la actualidad de la Selección argentina a 40 años de México 1986

A cuarenta años de la conquista de México 1986, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Sergio Batista compartieron una charla en Infobae Mundial para repasar la actualidad de la Selección argentina, recordar a Diego Maradona y reflexionar sobre el presente y el futuro de Lionel Messi.

La confianza que transmite el equipo de Lionel Scaloni fue uno de los temas centrales de la conversación. Giusti fue contundente al describir las sensaciones que le genera el seleccionado argentino y dejó una de las frases más resonantes: “Nunca estuve tan tranquilo en un Mundial”.

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Giusti afirmó que la Selección de Lionel Scaloni le transmite confianza por el funcionamiento colectivo, la solidez del grupo y la respuesta de los suplentes

El exmediocampista explicó que, más allá de los resultados, lo que le transmite seguridad es el funcionamiento colectivo. “Ves al grupo, ves al cuerpo técnico, ves una cosa tan homogénea, todo bien, no hay quilombos. Los suplentes entran y lo hacen de manera extraordinaria. Tenés todo armado como para llegar hasta arriba. Después, el fútbol es fútbol, pero realmente voy a ver los partidos con mucha tranquilidad”, sostuvo.

La figura de Messi atravesó buena parte del debate. Carlos Tapia reconoció que una de las imágenes que más lo movilizó fue ver al capitán emocionarse durante el torneo. “A mí me emocionó cuando Messi se emocionó. Tremendo. Es un monstruo”, afirmó. Para el exvolante, esa reacción también refleja el momento personal que atraviesa el rosarino: “Tiene que ver con su madurez, con su corazón. Me parece que el fútbol cura todo para Messi”.

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Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Sergio Batista analizaron en Infobae Mundial la actualidad de la Selección argentina a 40 años de México 1986

Batista también se detuvo en el nivel que sigue mostrando el capitán argentino. “Si Leo está así... ahora le ven el fútbol. Juega como cuando lo tenías de pibe. Parece de 20 años”, señaló al destacar la vigencia de quien continúa siendo la referencia futbolística del equipo.

La charla derivó naturalmente hacia una pregunta que sobrevuela cada aparición del capitán argentino: si este será o no su último Mundial. Marcelo Tinelli fue quien abrió el debate al plantear una duda que comparten muchos hinchas.

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“¿Es el último realmente? Porque vos lo ves, primer partido, hat trick y con el hambre que tiene este pibe. ¿Qué hacemos?”, preguntó.

Sergio Batista destacó la vigencia de Lionel Messi y sostuvo que el capitán de la Selección argentina juega con el nivel que mostraba de joven (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Tapia no descartó la posibilidad de verlo una vez más en una Copa del Mundo. “Yo creo que si él se lo propone, nosotros tenemos a Messi en el próximo Mundial también”, respondió.

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Giusti, por su parte, consideró que la emoción mostrada por Messi puede tener múltiples explicaciones. “Yo creo que en este partido él sintió una carga emocional muy fuerte. No sé si fue porque es el último o porque venía con un problema físico y necesitaba jugar este Mundial. Entonces ahí empiezan las lágrimas, ahí empieza el sentimiento”, analizó.

Las comparaciones con otras figuras internacionales también aparecieron durante la conversación. Tapia marcó diferencias con la actualidad de Cristiano Ronaldo y volvió a dejar abierta la puerta sobre el futuro del argentino. “Yo dije el último tango de Leo, pero viéndolo ayer, pará, por ahí puede haber más”, comentó.

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Tapia no descartó a Messi en el próximo Mundial y Giusti interpretó que sus lágrimas pudieron responder a una carga emocional o a un problema físico previo (Infobae Mundial)

Más allá de la actualidad de la Selección, la charla también sirvió para recordar el vínculo que mantiene unido al plantel campeón del mundo de 1986. Giusti reveló que, cuatro décadas después de haber levantado la Copa, el grupo sigue en contacto permanente.

“Hace 40 años ganamos el Mundial y tenemos un grupo de WhatsApp que todos los días está activo”, contó. Para el exfutbolista, esa unión es una de las grandes herencias que le dejó Bilardo. “Ganar un campeonato es válido, pero más importante es compartir siempre con la gente que estuvo al lado tuyo”, agregó.

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La referencia al grupo llevó inevitablemente al recuerdo de Maradona. Batista reconoció que la ausencia del capitán de México 86 sigue siendo una herida abierta para quienes compartieron aquella gesta.

Batista recordó a Diego Maradona y confesó que su ausencia sigue siendo una herida abierta para el grupo de la Selección campeona en México 1986

“Siempre que hablamos de grupo, siempre que hablamos de la Selección, siempre que hablamos de Diego, se nos cae una lágrima. Todavía no entendemos cómo no está con nosotros”, confesó.

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Entre elogios a la Scaloneta, recuerdos imborrables de Maradona y reflexiones sobre el futuro de Messi, los campeones del 86 dejaron una certeza: 40 años después de aquella vuelta olímpica, siguen observando a la Selección argentina con la misma pasión y la misma ilusión de siempre.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas porel canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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