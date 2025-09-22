Crimen y Justicia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: resolverán hoy los planteos de la defensa del clan Sena de cara al juicio

La jueza Dolly Fernández debe resolver más de 15 objeciones presentadas por las defensas de los acusados, lo que podría modificar el desarrollo y la admisión de pruebas en el proceso judicial por el crimen de Cecilia

El juicio por el femicidio
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski inicia el 28 de octubre

El desarrollo del juicio por jurados en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski previsto para el 28 de octubre enfrenta una etapa decisiva esta semana, ya que la jueza Fernández deberá pronunciarse sobre más de 15 impugnaciones presentadas por las defensas de los siete acusados. Estas objeciones, que serán tratadas en una audiencia preliminar, podrían redefinir tanto el alcance como el ritmo del proceso judicial.

Según informó el medio local Diario Norte, las impugnaciones abarcan desde cuestionamientos técnicos y objeciones a peritos hasta solicitudes de exclusión de pruebas clave ofrecidas por el Equipo Fiscal Especial (EFE). Cada resolución que adopte la magistrada será observada con detenimiento por todas las partes, dado que podría modificar el escenario probatorio y procesal del juicio.

Entre los imputados se encuentran César Sena, señalado como autor del crimen; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados como partícipes primarios; y cuatro presuntos encubridores: Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. Todos enfrentan cargos de gravedad, y sus defensas buscan restringir el alcance de las pruebas que serán admitidas en el juicio, el cual se desarrollará bajo la modalidad de jurado popular.

Emerenicio Sena y Marcela Acuña
Emerenicio Sena y Marcela Acuña junto a Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja que será juzgada como encubridores agravados

La última audiencia vespertina fue suspendida por la jueza Fernández debido a cuestiones de agenda y a solicitud de las partes, lo que postergó la resolución de los planteos. Este lunes, la magistrada deberá expedirse sobre cada una de las impugnaciones. Si las defensas mantienen sus objeciones tras la decisión, la revisión podría quedar en manos de las juezas Julieta Dansey y Cristina Pisarello, integrantes del tribunal de revisión.

Superada esta instancia, corresponderá a las defensas presentar sus testigos, pruebas y teorías del caso. El proceso se encuentra en un momento crítico, ya que cada decisión judicial puede incidir directamente en la conformación del jurado, la admisión de pruebas y la estrategia de cada parte.

La audiencia preliminar constituye el último filtro antes del juicio oral, y lo que allí se resuelva tendrá un impacto directo en el desarrollo posterior del proceso. En este contexto, el papel de la jueza Fernández adquiere una relevancia central, tanto como garante del debido proceso, como figura clave en la búsqueda de justicia para Cecilia.

La jueza Dolly Fernández debe
La jueza Dolly Fernández debe resolver más de 15 objeciones presentadas por las defensas de los acusados

La jornada de este lunes se desarrollará en doble turno en la sede de avenida San Martín 66, y continuará los días 24, 25 y 26, todas a las 8, con la posibilidad de extenderse hasta las 16 si fuera necesario. Resta saber si la jueza dispondrá nuevas audiencias adicionales.

El juicio por jurados comenzará el 28 de octubre y continuará los días 29 y 30 de octubre, así como el 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio previsto a las 7.

La cronología del crimen de Cecilia Strzyzowski

La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023, a las 09.16. Una cámara de seguridad la registró ingresando a casa de sus suegros junto a su pareja. Los fiscales Cáceres Olivera, Velázquez y Gómez creen que la mujer fue asesinada ese mismo día entre las 12.13 y las 13.01. Sospechan que la estrangularon.

La última vez que se
La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023

Según la teoría fiscal, César habría trasladado el cadáver en una camioneta Toyota Hilux junto a un colaborador de la familia, Gustavo Obregón. Envuelto en una frazada, lo habrían calcinado en la chanchería de la familia, y luego, esparcido los restos en distintas ubicaciones.

El 2 de enero de 2024, el Instituto de Medicina Forense de Córdoba confirmó que 16 restos dentarios encontrados en “estado de carbonización y calcinación” eran compatibles con “piezas humanas en representación a un único individuo”, pero no fue posible determinar si pertenecían a Cecilia.

Mediante una pericia caligráfica, la investigación del femicidio llegó a la conclusión de que la firma de la joven en el acta de divorcio con César Sena había sido falsificada y a madre de Cecilia expresó su opinión al respecto a través de sus redes sociales: “Es falsa la firma, no están divorciados. Tal vez, por eso la mataron, porque no quiso firmar. O, tal vez, se enteró de algo”.

Una pericia determinó que la
Una pericia determinó que la firma del acta de divorcio no fue de Cecilia

