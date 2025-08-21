Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski inicia el 28 de octubre

A más de dos años del crimen, el Poder Judicial de la provincia del Chaco confirmó el calendario oficial para el juicio por jurados en el que serán juzgados César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros cuatro imputados enfrentarán cargos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El juicio comenzará el 28 de octubre a las 7 y se extenderá durante 13 audiencias hasta el 20 de noviembre, según confirmó Diario Chaco.

La selección de jurados populares, coordinada por la Oficina de Juicio por Jurados, será un paso central en el proceso, cuyo lugar de realización se informará más adelante.

César Sena está acusado de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, serán juzgados como partícipes primarios. Por otro lado, los otros cuatro imputados enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Emerenicio Sena y Marcela Acuña junto a Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja que será juzgada como encubridores agravados

Las audiencias preliminares restantes, que definirán aspectos técnicos y procesales, se realizarán el 25 y 26 de agosto, y continuarán los días 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, todas se realizarán desde las 8 hasta las 16.

El juicio oral tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio a las 7 horas.

La jueza Dolly Fernández resolvió que el juicio por jurados contra el clan Sena y los cuatro encubridores comenzará el 28 de octubre

El equipo fiscal estará compuesto por Juan Martín Bogado (Cámara Nº2), Nelia Yael Velázquez (Investigación Penal Nº5) y Jorge Omar Cáceres Olivera (Investigación Nº4). La querella incluye a Sergio Gustavo Briend (por la madre de Cecilia, Gloria Romero), Sonia Valenzuela (Subsecretaría de Género y Diversidad), y los abogados Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez y Sofía Elena Puente. La defensa estará a cargo de la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, fiscales del caso Cecilia Strzyzowski (Crédito: Edgar Aguirre)

El cronograma se conoció tiempo después de que César y Emerenciano Sena vuelvan a ser noticia, puesto que este mismo miércoles, un móvil del Servicio Penitenciario de la provincia de Chaco que llevaba a ambos a una audiencia impactó contra un auto en la ruta de acceso a la ciudad de Resistencia. No hubo heridos y ambos imputados siguieron bajo custodia rumbo a la cita judicial.

De acuerdo con el parte policial que difundieron las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de la Ruta Nacional 11 y avenida Ushuaia.

La camioneta del SPP colisionó allí con un Fiat Cronos en el que circulaba una mujer de 58 años. Tras ello, personal policial y una ambulancia se acercaron para asistir a los involucrados, pero no hubo heridos y los ocupantes recibieron el alta médica en el lugar.

La cronología del crimen de Cecilia Strzyzowski

La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023, a las 09.16. Una cámara de seguridad la registró ingresando a casa de sus suegros junto a su pareja. Los fiscales Cáceres Olivera, Velázquez y Gómez creen que la mujer fue asesinada ese mismo día entre las 12.13 y las 13.01. Sospechan que la estrangularon.

La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023

Según la teoría fiscal, César habría trasladado el cadáver en una camioneta Toyota Hilux junto a un colaborador de la familia, Gustavo Obregón. Envuelto en una frazada, lo habrían calcinado en la chanchería de la familia, y luego, esparcido los restos en distintas ubicaciones.

El 2 de enero de 2024, el Instituto de Medicina Forense de Córdoba confirmó que 16 restos dentarios encontrados en “estado de carbonización y calcinación” eran compatibles con “piezas humanas en representación a un único individuo”, pero no fue posible determinar si pertenecían a Cecilia.

Mediante una pericia caligráfica, la investigación del femicidio llegó a la conclusión de que la firma de la joven en el acta de divorcio con César Sena había sido falsificada y a madre de Cecilia expresó su opinión al respecto a través de sus redes sociales: “Es falsa la firma, no están divorciados. Tal vez, por eso la mataron, porque no quiso firmar. O, tal vez, se enteró de algo”.

Una pericia determinó que la firma del acta de divorcio no fue de Cecilia