Crimen y Justicia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la defensa del clan Sena y sus colaboradores objetó una serie de pruebas clave

El pedido para excluir evidencias surgió en una audiencia preliminar, antes del comienzo del proceso judicial previsto para finales de octubre

Gustavo Obregón y Fabiana González, la pareja detenida junto a Emerenicio Sena y Marcela Acuña

En el marco de las audiencias preliminares al juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, previsto para fines de octubre, la defensa de los acusados presentó un recurso sobre una serie de registros fílmicos que comprometen al clan Sena y sus colaboradores.

Se trata de tres videos que el Equipo Fiscal Especial (EFE) calificó como pruebas centrales para reconstruir el crimen y las acciones subsiguientes destinadas a ocultarlo. Sin embargo, los defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña, César Sena, Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, alegaron ante la jueza Dolly Fernández de la Cámara Segunda en lo Criminal que “los videos presentan interpretaciones subjetivas” y su uso podría “condicionar al jurado popular”. El planteo se dio durante la decimoctava audiencia preparatoria, una etapa clave tras la presentación de las objeciones.

Uno de los registros fílmicos muestra a la víctima, de 28 años, ingresando a las 9:16 de la mañana del 2 de junio de 2023 a una vivienda perteneciente a sus suegros, en la ciudad de Resistencia. La mujer llevaba una valija negra y estaba acompañada de César Sena, su esposo. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Cecilia acudió al lugar bajo el pretexto de planificar un viaje a Ushuaia, mientras que los papás de César se ausentaron de la propiedad para supuestamente facilitar el ataque.

En otro video, captado por cámaras externas pertenecientes a un vecino de la familia Sena, se observa al esposo de la mujer y Obregón cargando una bolsa voluminosa en la Toyota Hilux blanca de Emerenciano a las 17:32 de ese mismo día. Acorde a la acusación, el objeto trasladado correspondería al cuerpo de Cecilia, cubierto en bolsas de consorcio. El EFE, compuesto por Juan Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera, sostiene que estas imágenes constituyen una evidencia clara del presunto traslado del cuerpo hacia un campo primordial de la familia Sena, donde luego se hallaron restos calcinados compatibles con pertenencias de la joven.

Un tercer registro fílmico objetado por la defensa muestra nuevamente a Obregón retirándose de un supermercado portando un paquete de bolsas de consorcio. Según su testimonio, como arrepentido, realizó esa compra siguiendo instrucciones de César Sena. La información fue recabada por el portal Diarionorte. En respuesta, la Fiscalía remarcó la legalidad de los registros, remarcando que los videos fueron obtenidos legalmente, peritados oficialmente y resultan esenciales para la reconstrucción precisa de los hechos.

Gloria Romero compartió un mensaje en sus redes (Edgardo Aguirre)

Unas pocas horas antes, la mamá de Cecilia Strzyzowski compartió un mensaje a través de redes sociales, expresando su deseo sobre los tres acusados y lo que espera para el 28 de octubre, fecha pautada para la primera audiencia. “Quiero ver la cara de esos hijos de p.... cuando los condenen”, afirmó la mujer.

Gloria Romero, quien actualmente reside en Chubut bajo un programa de resguardo dispuesto por las fuerzas de seguridad provinciales, expresó su reconocimiento a la comunidad chaqueña y a las autoridades que, según expresó, contribuyeron con el desarrollo de la investigación y evitaron cualquier obstáculo en el proceso. En esta línea, aludió a dirigentes vinculados al entorno del ex gobernador, Jorge Capitanich.

“Yo pensé que la gente de Capitanich iba a poner su mano, que el mismo capitán iba a proteger a esa gente, y que ese juicio no iba a llegar. No tenía fe de que ese juicio llegue”, sostuvo en uno de sus mensajes más recientes, según la traducción del mencionado portal local. Luego agregó: “Este agradecimiento va también hasta la misma gente del Coqui. Porque no han puesto palos en la rueda. Sé que se ve este juicio, así que se lo agradezco a todo el Chaco”.

Temas Relacionados

Cecilia StrzyzowskiSenafemicidioChacoGloria Romero

