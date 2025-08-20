Un móvil que trasladaba a Emerenciano y César Sena chocó camino a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César y Emerenciano Sena

Un móvil del Servicio Penitenciario de la provincia de Chaco que llevaba este miércoles a Emerenciano Sena y a su hijo César Sena a una audiencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski impactó contra un coche en la ruta de acceso a la ciudad de Resistencia.

No hubo heridos y ambos imputados siguieron bajo custodia rumbo a la cita judicial.

De acuerdo con el parte policial que difundieron las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de la Ruta Nacional 11 y avenida Ushuaia.

La camioneta del SPP colisionó allí con un Fiat Cronos en el que circulaba una mujer de 58 años.

El móvil del SPP colisionó con un auto

Tras ello, personal policial y una ambulancia se acercaron para asistir a los involucrados, pero no hubo heridos y los ocupantes recibieron el alta médica en el lugar.

Al momento del siniestro, los Sena iban camino hasta la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde participan de las audiencias preliminares en el marco del proceso que investiga el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Luego del accidente, ambos acusados llegaron escoltados a la sede judicial.

Al finalizar la jornada, el coordinador de fiscales, Juan Martín Bogado, habló con la prensa local y precisó que la fiscalía está culminando la puesta a disposición de pruebas y testigos, con la expectativa de que el viernes asista un perito para explicar los métodos de análisis cuestionados por la defensa.

La camioneta en la que fueron trasladados los Sena

“Pudimos presentar muchas de las pruebas que teníamos, exhibiendo material gráfico que queremos que el jurado vea. Hemos avanzado bastante. Nos quedaría mañana un testigo que para nosotros es importante. Con él vamos a introducir ciertas comunicaciones de los teléfonos de los imputados correspondientes al día del hecho y a días posteriores que esclarecen todo lo ocurrido”, dijo al cabo de la decimotercera audiencia.

Bogado, además, detalló que a lo largo de todas estas jornadas presentaron entre 32 y 34 testigos. Y concluyó informando que ahora se espera que la semana que viene se fije la audiencia para revisión de las impugnaciones por parte de las defensas.

El caso se encuentra en etapa de juicio tras la elevación formal resuelta por el propio Bogado junto a sus colegas Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez.

Cecilia Strzyzowski desapareció el 1 de junio de 2023 en Chaco

César Sena está acusado de ser el único autor del homicidio agravado, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, afrontan cargos como partícipes primarios.

Otros cuatro implicados serán juzgados como encubridores agravados. El proceso, que se desarrollará con jurado popular, arrancó tras la decisión judicial de rechazar los planteos defensivos y confirmar las preventivas para los principales acusados.

La cronología del crimen

La última vez que se la vio con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio de 2023, a las 09.16. Una cámara de seguridad la registró ingresando a casa de sus suegros junto a su pareja. Los fiscales Cáceres Olivera, Velázquez y Gómez creen que la mujer fue asesinada ese mismo día entre las 12.13 y las 13.01. Sospechan que la estrangularon.

Según la teoría fiscal, César habría trasladado el cadáver en una camioneta Toyota Hilux junto a un colaborador de la familia, Gustavo Obregón. Envuelto en una frazada, lo habrían calcinado en la chanchería de la familia, y luego, esparcido los restos en distintas ubicaciones.

Una pericia determinó que la firma del acta de divorcio no fue de Cecilia

El 2 de enero de 2024, el Instituto de Medicina Forense de Córdoba confirmó que 16 restos dentarios encontrados en “estado de carbonización y calcinación” eran compatibles con “piezas humanas en representación a un único individuo”, pero no fue posible determinar si pertenecían a Cecilia.

Mediante una pericia caligráfica, la investigación del femicidio llegó a la conclusión de que la firma de la joven en el acta de divorcio con César Sena había sido falsificada y a madre de Cecilia expresó su opinión al respecto a través de sus redes sociales: “Es falsa la firma, no están divorciados. Tal vez, por eso la mataron, porque no quiso firmar. O, tal vez, se enteró de algo”.