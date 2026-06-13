Encontraron el cuerpo de una mujer en un auto incendiado en Tucumán y creen que fue asesinada

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, de 41 años

El cuerpo de una mujer de 41 años fue hallado calcinado en la parte trasera de un auto incendiado en la zona este de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los investigadores creen que la mujer fue asesinada. La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, se encuentra encargada de la investigación.

La víctima fue identificada como Cinthia Verónica Lazarte, cuyo cadáver se encontró durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:30, cuando efectivos policiales se dirigieron hasta calle Francia al 1160 tras recibir una alerta radial por el incendio de un automóvil.

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Al llegar al lugar e intentar sofocar las llamas, los uniformados detectaron que dentro del vehículo yacía el cuerpo de una mujer, en la parte trasera y con signos claros de haber sufrido un ataque, según le indicaron fuentes oficiales a Infobae.

El hallazgo en Tucumán ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando la Policía acudió a calle Francia al 1160 por el incendio de un automóvil

El auto quedó completamente carbonizado por dentro. Según indicó el medio local La Gaceta, la mujer estaba semidesnuda y con un cable alrededor del cuello. La constatación del hecho derivó en la activación inmediata de los diferentes protocolos investigativos.

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El fiscal Gallo se trasladó personalmente hasta la escena junto a la investigadora fiscal Sylvina Ojeda para conducir las distintas diligencias. Desde la unidad Homicidios I se solicitó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, con sus áreas de Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense, para el abordaje técnico del lugar.

Los profesionales del MPF trabajaron durante toda la madrugada en el sitio del suceso. Entre las medidas adoptadas, se realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona en busca de imágenes que permitan establecer la posible autoría del hecho. A eso se sumaron la toma de declaraciones y la recolección de evidencia en el lugar.

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En cuanto a Lazarte, se pudo saber que se encontraba en situación de calle. De acuerdo con lo que informó La Gaceta, vivía en esa condición desde los 15 años, por lo que sufría un estado de extrema vulnerabilidad. Además, tendría cuatro hijos de entre cinco y 19 años que se encuentran institucionalizados.

Hallaron muerta a una adolescente que era buscada en Misiones

El cuerpo de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, apareció en el interior de una edificación abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. La joven estaba desaparecida desde el 17 de mayo, en el marco de las actuaciones que llevó adelante la Unidad Regional III de la Policía de Misiones.

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Hallaron muerta a Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que era buscada desde el 17 de mayo en Eldorado, Misiones

El operativo se inició alrededor de las 19 del jueves 28 de mayo, cuando efectivos policiales recibieron un aviso sobre la existencia de un cuerpo en la zona trasera de un inmueble del sector. De forma inmediata, los agentes aseguraron el perímetro a la espera de las autoridades judiciales y los equipos periciales.

El examen inicial del médico policial determinó que los restos presentaban un avanzado proceso de descomposición. Por esa causa, el cuerpo fue derivado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la práctica de la autopsia, diligencia que establecerá con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

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La identidad de la víctima quedó acreditada posteriormente mediante el reconocimiento fotográfico efectuado por un familiar directo, quien certificó que se trataba de la adolescente cuya desaparición fue denunciada ante las autoridades. Desde aquella denuncia de mediados de mayo, la búsqueda se prolongó casi dos semanas hasta el hallazgo del jueves.