Encontraron al joven que había desaparecido en Villa Lynch después de salir de su trabajo: estuvo 4 días perdido

El joven tiene 20 años

Luego de cuatro días de búsqueda, Sergio Leonel Ramos, el joven de 20 años que había desaparecido misteriosamente después de salir de la verdulería en la que trabajaba en la localidad bonaerense de Villa Lynch, fue encontrado con vida.

Según confirmó su familia a Infobae, el chico fue hallado en la Ciudad de Buenos Aires en buen estado de salud. Ramos había sido visto por última vez el lunes pasado. De acuerdo con los datos suministrados por Janet, su tía, “estaba medio ido y perdido” al momento del hallazgo. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien y ya está junto a su madre.

El lunes pasado se fue de la casa de su tía para trabajar a la verdulería en la que es empleado desde hace poco más de un mes, luego salió a comprar algo y desapareció sin dejar rastro.

En diálogo ayer con Infobae, Janet había indicado que la denuncia fue hecha en la Comisaría 3era de Villa Lynch luego de ver que Leonel, como prefiere que lo llamen, no regresaba. Al consultar con la verdulería en la que trabajaba desde principios de agosto, le indicaron que llegó, después se fue a comprar un jugo y que nunca regresó.

Sin embargo, esa no fue la única versión que le dieron desde el comercio. Según la familiar, tanto los empleados como el encargado le comentaron distintos relatos de lo que pasó con su sobrino el lunes pasado antes de esfumarse, algo que generó dudas en la familia y temer que algo malo le pudo haber ocurrido.

Leonel desapareció después de salir de la verdulería en la que trabaja en Villa Lynch

“La última vez que lo vi fue el lunes a la mañana. Salió de mi casa, se fue a la verdulería y quedó ahí. Ese día a la noche no volvió a mi casa. El martes a la noche yo estaba viendo que no volvía y entonces le mandé un mensaje a mi prima (la mamá de Leonel) para saber si se había ido a su casa en Lomas de Zamora. El miércoles a la mañana me despierto con el mensaje de mi prima de que el chico ahí no estaba y de que los amigos no saben nada”, contó Janet.

Desesperada, la mujer fue hasta la verdulería -ubicada en la calle Pedriel al 4200- para indagar un poco más. Se encontró con dos empleados que le dijeron que el lunes sí llegó al local, que estaba esperando el encargado, que se fue a comprar algo para tomar y que nunca más volvió.

Leonel trabajaba en la verdulería hace aproximadamente un mes y medio. Es de Lomas de Zamora pero se fue a vivir con su tía, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, por trabajo.

De acuerdo con Janet, le pagaban por día y recibía malos tratos por parte de sus empleadores. En estas semanas llegó a renunciar, pero por necesidad se vio obligado a nuevamente tomar el trabajo. Dijo que se trata de una verdulería que abre las 24 horas del día y que muchas veces, Leonel trabajaba de noche.

Los motivos de su huida durante cuatro días por el momento se desconocen, ya que aún el joven no supo explicar por qué desapareció.

La angustia por no saber nada de su paradero crecía con el correr de los días. Además de ser aún muy joven, Leonel no tenía celular y su vida social en Loma Hermosa no era activa. Estaba únicamente en su casa y luego iba al trabajo. De hecho, sus amigos están en Lomas de Zamora, por lo que hasta anoche, todos temían lo peor. Lo cierto es que Leonel ya está en su casa.