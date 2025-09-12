Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del hombre que fue baleado frente a su casa en Rosario

Detuvieron a dos sospechosos por el violento asesinato de un hombre de 56 años vinculado al narcotráfico en Rosario

A más de un mes del asesinato de Gregorio Rodríguez en el barrio Gráfico, en el noroeste de Rosario, la investigación tuvo un avance importante luego de que se produzcan dos detenciones. Uno de los presuntos implicados fue identificado tras ingresar herido de bala al Hospital Eva Perón, mientras que el otro fue arrestado tras un allanamiento.

El martes, un informante alertó al 911 sobre la llegada de A. C. C., de 20 años, al Hospital Eva Perón con una herida de arma de fuego en la pierna.

Según fuentes del gobierno provincial citadas por el medio local Rosario3, este joven fue señalado como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida de Rodríguez.

El personal de la PDI corroboró la información y dispuso una custodia policial junto al herido, quien había sido atacado en Filiberto al 9200, en las afueras del barrio Gráfico.

La fiscal Georgina Pairola aguarda la recuperación de A. C. C. para proceder a su imputación.

En paralelo, este jueves, efectivos de la división Homicidios de la PDI realizaron allanamientos en tres domicilios: Nochetto al 1100, Servando Gallegos al 1000 y Magaldi al 9800.

En el primero de estos lugares fue detenido C. I. S., de 32 años, a quien se lo identifica como el posible conductor de la motocicleta utilizada para trasladar al tirador que asesinó a Rodríguez en ese sector de la ciudad.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscal Pairola.

El crimen de Gregorio Rodríguez, de 56 años, ocurrió en la tarde del 6 de agosto. De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad, los homicidas, que se desplazaban en moto, abrieron fuego contra la víctima cuando esta se encontraba fuera de una vivienda ubicada en la intersección de Magaldi y Servando Gallegos. Ese domicilio había sido señalado como un punto de venta de drogas, según la misma fuente.

Un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Un conflicto vecinal en el barrio Las Delicias de la zona sur de Rosario escaló a un episodio de violencia extrema cuando un joven de 29 años resultó herido de bala tras una disputa con un hombre mayor. El hecho, que quedó registrado en video por la propia víctima.

Omar V., quien permanece internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen, fue el protagonista involuntario de este suceso. El presunto agresor, Pedro D. M., de 75 años, fue detenido en el lugar por la policía, que le incautó una carabina calibre 22.

La investigación, a cargo del fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación, reveló que la relación entre Omar V. y Pedro D. M. se había deteriorado durante meses debido a problemas de convivencia.

Según los datos recabados por la policía, la tarde del miércoles ambos volvieron a enfrentarse en Pasaje Benito Suárez al 5800. Los testimonios recogidos por los agentes indican que el joven arrojó dos piedras a la vivienda de su vecino, lo que desencadenó la reacción armada de este último.

El momento crítico fue captado por el propio Omar V., quien, mientras grababa con su teléfono móvil, advirtió: “Está disparando con esa arma”. En la grabación se observa a Pedro D. M. en la vereda portando la carabina. Tras un intercambio verbal y un insulto, se escucha el disparo y el grito de la víctima, quien suplicó: “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”.

La madre del joven herido, Nidia, relató a Canal 3 que el conflicto se originó por los ruidos que hacía su hijo con el automóvil en la vereda.

Según su testimonio, Pedro D. M. y su esposa acudieron a su casa para quejarse por esta situación.

“Este hombre (Pedro) tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, afirmó Nidia en declaraciones al canal. Añadió que recibió una llamada de su hijo y lo encontró convulsionando: “Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”.

Por otro lado, Isabel, esposa del detenido, ofreció su versión de los hechos también a Canal 3. Explicó que desde que Omar V. adquirió el automóvil, los ruidos del motor se prolongan desde las 21 hasta la 1 de la madrugada, lo que afecta la salud de los residentes mayores, ambos con problemas cardíacos. “El padre es una cosa, el pibe es otra”, expresó.

Según Isabel, su esposo disparó la carabina hacia el suelo y el proyectil, por accidente, rebotó e impactó en el joven, quien se encontraba a varios metros de distancia.