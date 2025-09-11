Crimen y Justicia

Video: un joven filmó cómo le disparó un vecino en medio de una discusión en Rosario

Ocurrió este miércoles. La víctima está internada en estado delicado con una herida de arma de fuego en el abdomen. El presunto agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22

Por Agustín Lago

Un joven de 29 años filmó este miércoles el momento en el que un vecino le disparó en medio de una discusión que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario. La víctima fue Omar V., quien fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en estado delicado con una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen. El presunto agresor, Pedro D. M. (75), fue aprehendido con una carabina calibre 22.

De acuerdo a los datos que trascendieron del caso que investiga el fiscal Franco Tassini del Ministerio Público de la Acusación, Omar V. y Pedro D. M. arrastraban un problema desde hace varios meses por cuestiones de convivencia.

En la tarde de este miércoles, volvieron a discutir en Pasaje Benito Suárez al 5800 y el joven arrojó dos piedrazos a la casa de su vecino –según testimonios tomados por la Policía–, quien luego salió con un arma de fuego y realizó un disparo que lo lesionó.

“Está disparando con esa arma”, dice Omar V. mientras filma a su vecino que estaba en la vereda con su carabina. Tras un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima, que agregó: “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”.

Nidia, la madre de la víctima del disparo, dijo en Canal 3 que el presunto agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar “hacía ruidos con el auto” en la vereda. “Este hombre (Pedro) tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, enfatizó.

“Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, señaló.

Por su parte, Isabel, esposa del detenido, expresó en Canal 3: “Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”.

Según Isabel, su marido disparó con su carabina en dirección al piso con la mala fortuna de que el proyectil rebotó y dio en el joven que estaba a varios metros. “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”, indicó la mujer.

Imputaron a la mujer que fue detenida por organizar una balacera contra su propia casa en Rosario

Norma Acosta, detenida días atrás por ser sospechosa de haber organizado una balacera contra su propia casa en el barrio Tablada en mayo pasado, finalmente quedó imputada como instigadora y organizadora de un autoatentado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Rosario, la intención de la mujer era apuntar contra ex jefes policiales que están bajo investigación por el desvío de fondos destinados a la carga de combustible de patrulleros, un escándalo que salió a la luz durante el mismo mes en que se produjo el ataque en la casa de la calle Larguía al 3400, al sur de la ciudad.

En la misma audiencia llevada a cabo durante este miércoles, quedó detenido con prisión preventiva Juan José Gómez, alias “Jota Jota”. Ambos fueron imputados por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, en concurso ideal con abuso de armas, según definió la jueza Eleonora Verón.

Al momento de la detención de Acosta, la Justicia identificó como actores materiales a un menor de 17 años, cuyas iniciales son I. N., señalado como autor de los disparos; y a N. R.(18), encargado de conducir la bicicleta, quien quedó en prisión preventiva efectiva por decisión del Ministerio Público Fiscal. En tanto, el menor fue liberado durante la investigación. El legajo judicial estableció también la participación de N. M. D., supuesto miembro de la barra brava de Newell’s Old Boys y señalado como el encargado de reclutar a las personas que debían realizar el trabajo.

