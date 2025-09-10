Qué pasará con la nena que se atrincheró en una escuela de Mendoza y con sus compañeros

Fueron más de cinco horas de tensión en las que una nena de 14 años se atrincheró en el colegio Mendoza armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía de la provincia de San Luis. La adolescente disparó tres veces y, tras entregar el arma y someterse a las autoridades, este miércoles por la tarde era revisada por profesionales de la salud.

Luego, según deslizó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en conferencia de prensa, será derivada a un centro de salud: ella está óptima físicamente, pero el abordaje médico será desde el lado de la salud mental para entender por qué una niña llegó a una situación tan extrema. Por su edad, es inimputable.

“El objetivo se ha cumplido: esta niña está sana y salva y ahora está con el equipo de abordaje y luego será derivada a algún dispositivo de salud”, explicó Rus y destacó que desde un primer momento se conformó un comité de crisis con sus pares de los ministerios de Salud y Educación.

También valoró el trabajo de la negociadora Rocío Conti, que fue quien tomó contacto con la niña y logró que se entregara, y del negociador secundario que hablaba con los equipos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que llegaron en helicóptero al colegio Marcelino Blanco de la localidad de La Paz.

La ministra Mercedes Rus

“Lograron que la niña desistiera de la actitud de empuñar el arma, que era riesgoso para ella porque ya no había nadie en el lugar, ya que todos fueron de inmediato evacuados", dijo la funcionaria.

“Costó porque han sido más de 5 horas de trabajo intenso de todos los equipos. No ha sido una situación fácil”, agregó Rus y detalló que “su contexto familiar estuvo allí desde el primer momento”.

También reveló que hablaron con el padre, un comisario de la Policía de San Luis, y eso les permitió “contar con información valiosa”. Cómo accedió la chica a la pistola de su padre será objeto de la investigación judicial. Y confirmó que la nena “disparó tres veces” al aire.

¿Qué pasará el día después?

Mientras se avanza desde el cuidado de la salud mental de la menor y se investiga cómo accedió a la pistola, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, dio precisiones sobre qué pasará el día después con los alumnos del colegio, los docentes y los padres.

El operativo en la escuela

Para empezar, todos los chicos fueron evacuados al hospital local, no bien sucedieron las primeras detonaciones. Allí los retiraron sus padres. “Hubo dos que debieron ser asistidos, ha sido una situación de crisis”, había dicho Rus con los cuidados del caso, ya que se trata de menores de edad.

Por lo pronto, este jueves, el colegio estará cerrado porque es el Día del Maestro y es feriado. Pero, el viernes, el ministro García Zalazar adelantó que en el colegio habrá una jornada de concientización.

“Habrá una jornada de reflexión, donde habrá equipos pedagógicos para estar para los alumnos, docentes y padres que los necesiten y para ver si hace falta profundizar algunas cosas", detalló el ministro.

También adelantó que con la cartera de Salud coordinaron para que “se refuerce la guardia en el hospital antes la necesidad de hacer consultas por cuestiones de salud mental”.

Y cerró: “Hay que poner a la escuela como centro del debate de cómo prevenir este tipo de situaciones que, esperemos, no se den nunca más”.

El caso

Todo comenzó cerca de las 9:30, cuando la adolescente de 14 años aprovechó un recreo para ir al baño y cargar un arma que se había llevado de su casa, donde vive con su papá policía.

En ese contexto, mientras sus compañeros estaban disfrutando de su tiempo libre en el patio, la menor salió con la pistola, los amenazó y efectuó tres disparos al aire.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo.

Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

En ese momento, una joven que presenció la secuencia contó que la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola y le dijo que lo iba a matar. “Después le dijo que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora“, contó.

Tras el segundo y el tercer disparo, un clima de terror y pánico se apoderó de la escuela. Los alumnos salieron corriendo y se encerraron en sus cursos. Desde allí, escondidos, algunos lograron grabar a la chica que deambulaba por los patios del establecimiento con su pistola. Otros llamaron a la policía desde sus celulares.

Varios minutos después, las autoridades escolares evacuaron a todos los estudiantes.