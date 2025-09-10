Crimen y Justicia

Videos: así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Las imágenes fueron tomadas desde un aula, con chicos dentro, y desde el interior del colegio Marcelino Blanco de La Paz. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30, tras el primer recreo. La escena cuando ingresó la Policía

Guardar
El primer disparo

Una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza y efectuó, al menos, dos disparos al aire. Ambos instantes fueron captados por personas dentro del establecimiento con celulares. Según señalaron fuentes policiales a Infobae, la alumna ingresó al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos.

El primero de los videos muestra el interior de un aula colegio Marcelino Blanco del Departamento de La Paz, con alumnos todavía dentro.

La secuencia dura pocos segundos, cuando se escucha el disparo. Una segunda grabación captó el momento de un segundo tiro desde una ventana que da al patio. Se escuchan gritos tras la detonación. “Otro”, señala una mujer.

Un tercer video muestra el ingreso de la Policía de Mendoza. Fuentes del caso indicaron a este medio que negocian con la menor para que deponga su actitud. El colegio fue rápidamente evacuado.

En la situación interviene la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien está en el lugar tratando de convencer a la estudiante para que le entregue el arma.

El inicio del evento también fue registrado en un video que muestra a la menor deambular con el arma en la mano y con la actitud de estar buscando algo o a alguien. Una imagen que provocó conmoción en la comunidad de 12 mil habitantes y que se viralizó rápidamente.

El momento del ingreso de la Policía

El comunicado del Gobierno de Mendoza

A raíz del grave episodio, el ministerio de Seguridad de Mendoza, a cargo de Mercedes Rus, difundió un informe a la prensa en el que da algunos datos generales de la situación y pide no acercarse al lugar.

“Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitamos a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz", indica el comunicado, que agrega que en la situación “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”, remarca el comunicado.

Y sigue: “El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto”.

“Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, cierra.

Temas Relacionados

MendozaMenoresDisparosMarcelino Blanco de La Pazúltimas noticias

Últimas Noticias

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

Ocurrió en el departamento de La Paz. La adolescente tiene 14 años. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo

Pánico en Mendoza por una

El drama de una fábrica de zapatos de La Matanza: los asaltaron y sufrieron un robo de boqueteros en poco más de un mes

Ocurrió en la localidad de Tapiales. El desgarrador relato del dueño

El drama de una fábrica

Convocaron a la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach: cuándo y cómo será

Se trata del paso previo al inicio del proceso donde se determinará si la jueza del caso Maradona será o no destituida de su cargo. Días atrás habían aceptado las acusaciones en su contra

Convocaron a la audiencia preliminar

Video: lo emboscaron para robarle la moto, no se resistió pero igual le dispararon en el estómago

Ocurrió en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. El joven, de 20 años, había comprado el vehículo hace menos de un mes y los ladrones lo llamaron para pedirle un rescate

Video: lo emboscaron para robarle

Buscan al capo detrás de los 500 kilos de cocaína hallados en un torno: la pista en España y la sospecha de los investigadores

La Justicia en lo penal económico, la PROCUNAR y la PFA quieren dar con los verdaderos cerebros de la maniobra que exportó media tonelada de droga desde Perú hasta España, a través de Villa Soldati y la Isla Maciel. Los comerciantes prestanombres, el curioso cajero y quiénes son los cuatro detenidos en territorio ibérico

Buscan al capo detrás de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dijo el gobierno bonaerense

Qué dijo el gobierno bonaerense sobre la retención de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires

Milei reunió a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

El mapa global de la obesidad infantil: por primera vez hay más niños con sobrepeso que desnutridos, según Unicef

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump habló sobre la

Donald Trump habló sobre la incursión de drones rusos en Polonia: “¿Violaron su espacio aéreo? ¡Allá vamos!”

Suecia anunció que bajará la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años para frenar la violencia juvenil

¿Podrá Estados Unidos destruir al crimen organizado transnacional en el Hemisferio Occidental?

El secretario general de la OTAN dijo que se defenderá “cada centímetro de territorio” de Polonia tras la incursión de drones rusos

La violencia política se desata en Nepal: el ex primer ministro y la canciller fueron brutalmente agredidos en su residencia

TELESHOW
El emotivo recuerdo de Araceli

El emotivo recuerdo de Araceli González a 7 años de la muerte de su madre: las fotos inéditas de su infancia

La emoción de Gianinna Maradona por una foto inédita de su hijo con Diego y Claudia Villafañe: “Mi felicidad”

La reacción de Julio Chávez ante el único espectador que no lo aplaudió después de una función

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”