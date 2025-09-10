Crimen y Justicia

Más de cinco horas de máxima tensión en Mendoza con una adolescente de 14 años armada y atrincherada en una escuela

La secuencia de terror había comenzado a las 9:30 de la mañana. La menor había llevado la pistola de su padre al colegio y disparó dos veces en un recreo. La cronología del hecho

Guardar

Lo que aparentaba ser un día como cualquier otro terminó convirtiéndose en una mañana de máxima tensión en la escuela Marcelino Blanco de Mendoza, donde una alumna que ingresó armada a la institución desencadenó un episodio que mantuvo en vilo durante más de cinco horas a las autoridades tanto del colegio como provinciales.

Todo comenzó cerca de las 9:30, cuando la adolescente de 14 años aprovechó un recreo para ir al baño y cargar un arma que se había llevado de su casa, donde vive con su papá policía. En ese contexto, mientras sus compañeros estaban disfrutando de su tiempo libre en el patio, la menor salió con la pistola, los amenazó y efectuó tres disparos al aire.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo. Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

En ese momento, una joven que presenció la secuencia contó que la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola -que según las primeras informaciones sería una calibre 9 mm- y le dijo que lo iba a matar. “Después le dijo que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora", contó.

Uno de los videos donde
Uno de los videos donde se ve a la menor caminar por los patios de la escuela con su arma

Tras el segundo y el tercer disparo, un clima de terror y pánico se apoderó de la escuela. Los alumnos salieron corriendo y se encerraron en sus cursos. Desde allí, escondidos, algunos lograron grabar a la chica que deambulaba por los patios del establecimiento con su pistola. Otros llamaron a la policía desde sus celulares.

Varios minutos después, las autoridades escolares evacuaron a todos los estudiantes y los derivaron al hospital del departamento de La Paz, donde está ubicado el colegio. Muchos de ellos llegaron descompensados ante el miedo que les había provocado la situación, según señaló Gustavo Pinto, director del centro médico público.

Al mismo tiempo llegó a la escuela la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien estuvo a cargo de la mediación con la chica para que le entregue el arma. Junto a ella estaba personal del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente al lugar tras la denuncia. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia para colaborar.

Para ese momento, la adolescente se había atrincherado en el establecimiento y se negaba a salir. Cerca de las 11 comenzó la negociación con ella para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida, objetivo que se logró tras varias horas.

El lugar donde está ubicada
El lugar donde está ubicada la escuela

Afuera se encontraban los padres de la menor, quienes asistieron al colegio tras el llamado de las autoridades e intentaron hablar con ella para hacerla entrar en razón. Pero no hubo caso: la adolescente se negó a dialogar y dijo que no iba a retirarse.

A las 15, después de cinco horas y media desde que el inicio del conflicto, los especialistas finalmente lograron que la chica se entregara y dejara el arma.

Al salir, la trasladaron directamente al hospital local, donde horas antes habían recibido atención sus compañeros. Para ese momento ya todos los menores se encontraban estabilizados y habían sido retirados por sus padres del lugar.

Con respecto al estado de salud de la adolescente armada, desde la Fiscalía indicaron: “La menor está bien. Está con la gente de cuerpos especiales que están con los padres. Fue muy complejo. La Justicia de familia ya está actuando. La lleva la gente de salud mental”.

En el centro de salud donde se encuentra alojada está acompañada de sus padres.

Temas Relacionados

MendozaEscuelaAtaqueÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

El sospechoso fue arrestado en la localidad de Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La dramática declaración en cámara Gesell de su víctima

Un padrastro violador cayó tras

Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Agentes de la PFA realizaron 21 allanamientos simultáneos en todo el país y detuvieron a 15 sospechosos. Cómo era el modus operandi de los estafadores

Megaoperativo nacional contra el fraude

Una testigo contó cómo fue el ataque a tiros de la adolescente que ingresó armada a la escuela de Mendoza

La joven dio su testimonio a un noticiero local y brindó detalles de los minutos previos a que se desencadenara el episodio. “Le dijo a un compañero que lo iba a matar”, señaló

Una testigo contó cómo fue

Videos: así fue el momento en el que la adolescente de 14 años disparó en la escuela de Mendoza

Las imágenes fueron tomadas desde un aula, con chicos dentro, y desde el interior del colegio Marcelino Blanco de La Paz. El episodio comenzó cerca de las 9.30, tras el primer recreo, y finalizó una cinco horas después, con la alumna entregando el arma. La escena cuando ingresó la Policía

Videos: así fue el momento

Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza

Ocurrió en el departamento de La Paz. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo

Se entregó la nena de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un test de la sangre

Un test de la sangre puede detectar cáncer de cabeza y cuello hasta 10 años antes de los síntomas

Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

Qué dicen expertos en salud mental sobre el caso de la nena que se atrincheró con un arma en la escuela

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

Declaró el manifestante baleado que perdió un ojo en la misma marcha donde le dispararon a Pablo Grillo

INFOBAE AMÉRICA
El miedo y la desesperación

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

TRAPPIST-1 e, el exoplaneta con indicios de atmósfera que podría convertirse en una “segunda Tierra”

Un tercer juez rompió el consenso y puso en duda el juicio contra Bolsonaro: “La Corte Suprema no debe conducir un juicio político”

Marco Rubio y el canciller chino Wang Yi conversaron por teléfono tras su encuentro en Malasia

TELESHOW
La noche romántica de Nicole

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo

Gimena Accardi apostó por un rotundo cambio de look tras su separación de Nico Vázquez: “Iniciada la temporada”

Moorea, la hija de Floppy Tesouro, celebró 9 años: fiesta con amigas famosas y ambientación de Emilia Mernes

Qué dijo Pedro Rosemblat después de la rotunda negativa de Lali Espósito a un posible casamiento