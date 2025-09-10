Una testigo contó cómo fue el ataque a tiros de la adolescente que ingresó armada a la escuela de Mendoza

Una estudiante disparó en una escuela de Mendoza 3

Una testigo que presenció el ataque a tiros de una adolescente en la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, en Mendoza, contó cómo se desencadenó el episodio y dio detalles de la secuencia que mantiene alerta a las autoridades provinciales.

En diálogo con el noticiero local El Siete Tv la joven relató los minutos previos a que la chica de 14 años efectuara dos disparos en el establecimiento educativo y luego se atrincherara en el patio.

“Ella fue al baño a poner las balas en el arma de su papá, que es policía. Cuando sale, que todavía estaba el recreo, pega un tiro, así como para llamar la atención. Cuando (los chicos) ven la bala, se metieron todos corriendo en los cursos y se encerraron”, señaló.

Según su cronología, al principio los estudiantes pensaron que había sido un chasquibum (un artefacto pirotécnico pequeño que estalla al impactar contra el suelo) y uno de los chicos se acercó a la joven para preguntarle por qué los estaba tirando.

“Ella le dijo ‘¿qué chasquibum?’ y le sacó el arma, y se la mostró. Y ahí el niño se fue corriendo al curso", señaló.

La testigo también contó que minutos después la adolescente le apuntó a un compañero con la pistola -que sería una calibre 9mm- y le dijo que lo iba a matar, pero que ya volvía porque primero iba a buscar a otra profesora. “Creo que de matemáticas o de historia, no sé. Después le preguntó al niño dónde estaba la profesora y él le dijo que no, que ya se había ido. Entonces empezó a tirar otro tiro más y ahí se iba corriendo por todo el pasillo”, agregó.

“Dio vueltas en la escuela. Entonces todos estaban entre los cursos y llamaban a la policía, pero la policía no venía más. Hasta que vieron el área de evacuación, y lo sacaron a todos corriendo, salieron muchos niños desmayados, a los hombros, y se fueron todos para el hospital”, concluyó.

El episodio que describió la joven coincide con los videos filmados en la escuela, los cuales fueron captados desde el interior de las aulas y muestran a la adolescente caminar por el patio del colegio con su arma.

Además de la testigo, también habló otro estudiante con un noticiero mendocino y sumó: “Conozco a la hermana, no es mi compañera, pero va a un grado más que yo. Ella va a 5° y yo a 4°. La chica sufría bullying y por eso pasó esto. No sé qué tipo de bullying sufría, pero se ve que la estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie".

Sobre ella y su entorno agregó: “Su familia es muy tranquila, todos son muy buenos y no se han metido en problemas últimamente. Es muy callada y tímida”.

La palabra del intendente de la ciudad

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, habló con medios locales sobre el hecho y contó cómo es el trabajo para resolver el episodio.

“La verdad que triste por la situación, pero bueno, tratando de que termine de la mejor manera. Lo que más queremos es que la chica salga sana y salva de dentro del establecimiento y bueno, después trabajar con ella, obviamente, pero bueno”, dijo.

Sobre el estado de la menor a tres horas del incidente, contó: “Se encuentra sola dentro del establecimiento. Obviamente, un grupo especial de la policía tratando de hacer contacto con ella para poder disuadirla. Estamos todos consternados y sorprendidos, la verdad”.

Y agregó: “Por lo que me han contado, era una chica absolutamente normal, con los problemas que tienen todos los chicos de esa edad. Pero más, más que eso no. No se esperaba ese tipo de reacción”.

El episodio ocurrió a las 9:30 de la mañana y provocó la evacuación total de los alumnos del establecimiento, quienes fueron atendidos por el shock en el hospital local.

Un grupo especializado intentaba desde las 11:30 negociar con la adolescente para que entregara el arma y saliera sana y salva del colegio. Afuera la esperaban sus padres, quienes se movilizaron al lugar tras el llamado de las autoridades. La chica no habría querido hablar con ellos.