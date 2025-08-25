Crimen y Justicia

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, acusado de un femicidio en grado de tentativa

Detuvieron a dos personas prófugas y a 50 trapitos en las inmediaciones de La Bombonera, antes del partido frente a Banfield

La Policía de la Ciudad desplegó este domingo un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors, en el marco del encuentro frente a Banfield, que dejó como saldo dos personas detenidas, medio centenar de cuidacoches demorados y más de 60 simpatizantes con derecho de admisión impedidos de ingresar.

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes. El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado de desobediencia y encubrimiento en una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.

Las fuerzas de seguridad informaron, además, que 57 simpatizantes con derecho de admisión vigente fueron rechazados en los accesos al estadio. Asimismo, se le negó el ingreso a una persona registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, quien además fue sancionada con un acta contravencional.

En las calles aledañas al estadio se realizó un fuerte control contra la actividad ilegal de los denominados “trapitos”. En total, 50 cuidacoches fueron demorados e infraccionados por ocupar el espacio público de manera indebida.

Paralelamente, personal de la Dirección de Prevención en Eventos Masivos realizó un procedimiento en la intersección de Irala y Suárez, donde detectaron a una madre y su hija que habían montado una barra de tragos improvisada sobre la vía pública. Allí se secuestraron bebidas alcohólicas y un mostrador de madera utilizado como barra, mientras que a las responsables se les labraron dos actas contravencionales.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño destacaron que el dispositivo, que combinó controles de Tribuna Segura, inspecciones en el perímetro del estadio y acciones contravencionales, tuvo como objetivo “garantizar la seguridad de los hinchas y erradicar las prácticas ilegales que suelen rodear los espectáculos deportivos masivos”.

Detenidos en Independiente

En tanto, ayer por la noche fueron detenidas otras 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura, a raíz de los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió cuando personal del Comando de Patrulla observó a los sospechosos a través de las cámaras del Centro de Monitoreo en la intersección de las calles José Omar Pastoriza y Ricardo Enrique Bochini, mientras escalaban un portón de acceso al estadio Libertadores de América.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que son cuatro hombres y dos mujeres los arrestados: se trata de D.R.V.M., un joven colombiano de 26 años; Z.C.A, de 23 y nacido en el mismo país; G.C.A (34)., también colombiano, y S.M.S.A (25), de igual nacionalidad.

Al listado se suman M.S.N., una argentina de 33 años; y C.C.D.R., una joven paraguaya de 28 años.

Todos quedaron a disposición de Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda -la misma que tiene a su cargo la investigación por los incidentes del partido- en un expediente calificado como averiguación de ilícito.

Este sábado, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, tras los graves incidentes ocurridos el miércoles.

El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.

