Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Por los incidentes, la cancha de Independiente fue clausurada

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo anoche a un grupo de seis personas que quiso entrar por la fuerza al estadio de Independiente. El confuso episodio ocurrió algunas horas después de que la Justicia ordenara la clausura de la cancha por los incidentes ocurridos el miércoles en el partido contra Universidad de Chile.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió cuando personal del Comando de Patrulla observó a los sospechosos a través de las cámaras del Centro de Monitoreo en la intersección de las calles José Omar Pastoriza y Ricardo Enrique Bochini, mientras escalaban un portón de acceso al estadio Libertadores de América.

De acuerdo con lo que trascendió, cinco móviles de la Bonaerense se acercaron hasta la cancha y detuvieron a los involucrados.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que son cuatro hombres y dos mujeres los arrestados: se trata de D.R.V.M., un joven colombiano de 26 años; Z.C.A, de 23 y nacido en el mismo país; G.C.A (34)., también colombiano, y S.M.S.A (25), de igual nacionalidad.

Al listado se suman M.S.N., una argentina de 33 años; y C.C.D.R., una joven paraguaya de 28.

Todos quedaron a disposición de Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda -la misma que tiene a su cargo la investigación por los incidentes del partido- en un expediente calificado como averiguación de ilícito.

Clausura del estadio

Ayer, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó la clausura y suspensión preventiva del estadio Libertadores de América, tras los graves incidentes ocurridos el miércoles.

El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como“extremos e inhumanos”.

En su resolución, el juez consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad.

En el escrito, al que accedió Infobae, el juez se aclara que el Rojo puede disputar el partido previsto para este domingo contra Platense, pero a puertas cerradas. La otra opción que propuso es que elijan otra cancha para ser locales.

La orden de clausura y suspensión es por tiempo indeterminado. En este sentido, el tribunal también requirió al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe y acompañe lo acordado entre los organismos involucrados, y que aclare si existen condiciones de seguridad suficientes para prevenir la repetición de incidentes similares.

“De estimarlo pertinente, se podrán disponer audiencias de control para con los involucrados, con la asistencia de este representante de la sociedad para ir analizando la viabilidad del levantamiento total o parcial de la medida que ahora insto en el mayor interés de la sociedad que requiere de una oportuna y rápida intervención de la Justicia. Ello en razón de los argumentos vertidos en su presentación en análisis", se destaca en el fallo.

El pedido del fiscal

Al solicitar la medida de clausura y suspensión, el fiscal Zitto dio detalles de su investigación y describió que “la inaudita irrupción de una gran cantidad de hinchas del Club local a la tribuna del sector visitante dieron lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano, con agresiones de todo tipo que fueron de público conocimiento”.

Según el requerimiento, los incidentes comenzaron incluso antes del inicio del espectáculo deportivo, con destrozos en las instalaciones de la tribuna visitante, incluyendo la destrucción de sanitarios, el buffet y cámaras de seguridad. Parte de la parcialidad visitante arrojó escombros y materiales hacia el sector local, lo que incrementó la tensión y la violencia.

El momento en que hinchas de Independiente atacaron a aficionados de Universidad de Chile (AP Photo/Gustavo Garello)

En este contexto, el fiscal sostuvo que la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el Club Atlético Independiente, resultó insuficiente para contener los disturbios. Asimismo, señaló que la policía provincial solo actúa como refuerzo en las inmediaciones del estadio, mientras que la seguridad interna depende del club, modalidad que, en partidos internacionales, responde a exigencias de la CONMEBOL.