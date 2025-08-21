Los videos de los graves incidentes en Independiente-Universidad de Chile que provocaron la cancelación del partido

Los incidentes de la hinchada de la U de Chile en Avellaneda

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda se vio empañado por los incidentes provocados por la parcialidad visitante, que luego derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo a los trasandinos que quedaban en el sector.

Ubicados en un sector de la Tribuna Sur Alta, según consignó la transmisión de DSports, los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas. Así, fueron agrediendo en continuado a los hinchas del Rojo de las bandejas inferiores a lo largo del primer tiempo. También incendiaron los asientos y tiraron bombas de estruendo.

El inicio del segundo tiempo se retrasó debido a que, luego de varios avisos por los altoparlantes, la policía ingresó en la grada con la orden de desalojarla. “Debido a los actos vandálicos la parcialidad visitante deberá abandonar la tribuna”, fue el aviso que se escuchó en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Una vez que se aplacaron los actos violentos, el partido se reanudó. Si bien arrancó el complemento, a los dos minutos el juez ordenó parar el cotejo debido a que hinchas ingresaron al campo de juego, algunos de ellos heridos por la agresión de los atacantes de la U. Luego el árbitro llamó a los capitanes y los reunió con el jefe de seguridad.

Ante la ausencia de garantías y en medio de cónclaves varios, la seguridad y las autoridades del encuentro, encabezadas por el árbitro Gustavo Tejera, decidieron aguardar 20 minutos a la espera de que la efervescencia baje para continuar. Los referentes visitantes les pidieron a la distancia a los hinchas que terminaran con la violencia mediante gestos, pero la situación no mejoró.

Un hincha de la U de Chile, herido en el estadio de Independiente

Minutos después, mientras en las afueras se escuchaban detonaciones y se producían corridas, la facción disidente de la barra del Diablo se metió en la tribuna visitante para buscar a los pocos hinchas de la U que permanecían en el lugar y los problemas se agravaron.

Se trató de una verdadera cacería, en la que los visitantes se vieron rodeados, fueron golpeados y desnudados. Muchos aparecieron cubiertos de sangre y otros quedaron tendidos sobre los asientos. Incluso, a uno se lo vio caer desde la tribuna. Cuando se suspendió el cotejo, para alejarse de los incidentes, muchos hinchas locales se metieron al campo para esperar por la desconcentración.

Un hincha de Independiente, herido por los proyectiles

Según Aprevide, el operativo implicó la participación de 650 efectivos policiales más de 150 agentes de seguridad privada. Sin embargo, ninguno de ellos se podía divisar en el sector de los chilenos.

A fines de julio, la Universidad de Chile había recibido un apercibimiento por parte de la Conmebol por la instalación indebida de banderas en los certámenes internacionales y porque sus fanáticos escalaron o se ubicaron en estructuras prohibidas. El apercibimiento no fue suficiente. Y el partido por Copa Sudamericana terminó siendo cancelado.

El momento en que parte de la barra de Independiente se metió en la tribuna de la U de Chile

La barra de Independiente se metió en la tribuna ocupada por los hinchas visitantes

El ataque de la barra disidente de Independiente a los hinchas de la U de Chile que quedaban en su sector

Noticia en desarrollo...