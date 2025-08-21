Crimen y Justicia

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

La mujer salía de trabajar y se dirigía a su auto cuando fue interceptada por el hombre. El agresor quedó detenido

Guardar
Municipio de 25 de Mayo
Municipio de 25 de Mayo en San Juan donde ocurrió el intento de femicidio (Google Maps)

La ex pareja de una oficial de policía de la provincia de San Juan quedó detenida luego de querer incendiarla dentro de su vehículo. El hombre tenía una restricción de acercamiento por varios antecedentes de violencia.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde en el departamento de 25 de Mayo, tras una jornada de servicio cumplida por la víctima, quien se dirigía a su domicilio. De acuerdo con la información detallada por Diario 13 San Juan, la mujer se encontraba a bordo de su propio vehículo cuando fue interceptada por el agresor.

El hombre subió al auto y, tras una fuerte discusión, descendió del vehículo. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, dado que al instante de haber bajado roció el interior del auto con un líquido inflamable con la intención de prenderlo fuego mientras la mujer permanecía dentro.

Los testigos del hecho dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió llegar a tiempo y brindar asistencia a la mujer que había logrado escapar antes de que se concretara el ataque. De esta manera, fue derivada al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, donde recibió contención y acompañamiento profesional.

El caso quedó rápidamente bajo investigación de la Policía de San Juan y la Comisaría 38º, mientras los efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con el hombre. El presunto responsable quedó detenido poco después, en el departamento de Caucete, y fue trasladado a la Comisaría Novena, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales que deberán definir las acciones legales correspondientes.

Según trascendió del mismo portal, el hombre ya había protagonizado otros episodios violentos contra su ex pareja, por lo que tenía una restricción perimetral.

Tras una discusión, prendió fuego la vivienda de su ex pareja con ella dentro

La esquina donde detuvieron al
La esquina donde detuvieron al agresor de La Plata

Un violento intento de femicidio ocurrido el fin de semana pasado en la localidad de Arturo Seguí, en La Plata, derivó en la imputación de un hombre de 38 años acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja. El episodio sucedió en una casa ubicada en la calle 442 entre 140 y 141, al noroeste del centro platense. Según la denuncia presentada, el agresor ingresó al domicilio tras una fuerte discusión por dinero, atacó a la mujer, la roció con nafta y prendió fuego el interior del inmueble, dejándola atrapada.

La víctima, una mujer de 50 años, relató ante la fiscal a cargo del caso, María Eugenia, que fue golpeada en la cabeza y el cuello antes de ser rociada con combustible. Añadió que el hombre, identificado como J. D. G., la insultó y se retiró del lugar luego de iniciar el fuego. En medio del siniestro, la mujer logró refugiarse en el baño, humedecerse con agua y pedir auxilio a los gritos. Los vecinos escucharon los pedidos de ayuda y derribaron la puerta de la vivienda. La víctima resultó con quemaduras leves y heridas por los golpes, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

El personal de la comisaría Décima de La Plata intervino rápidamente comenzó la búsqueda del acusado, el cual fue arrestado en la intersección de 426 y Camino General Belgrano y puesto a disposición de la Justicia bajo la causa caratulada como “femicidio en grado de tentativa”.

Al ser interrogado por la fiscal de turno, el hombre negó de manera tajante haber intentado matar a su ex pareja y ofreció una versión alternativa de los hechos. Sostuvo que el motivo de la discusión fue una deuda de dinero y que el incendio habría sido provocado por la mujer. Se supo también que el imputado contaba con antecedentes penales graves por doble homicidio y había recuperado la libertad en 2022.

Temas Relacionados

incendiosataquesfemicidiosex parejasoficialSan JuanLa Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros cuatro imputados enfrentarán cargos por el crimen de Cecilia. Será un juicio por jurados y constará de 13 audiencias

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron

Condenaron al responsable de la tragedia del río Paraná tras un choque de lanchas a la salida de una fiesta

Se trata de Pedro Bertossi quien en diciembre pasado embistió a toda velocidad a la embarcación en la que se encontraba Adrián Taborda, provocando su muerte

Condenaron al responsable de la

Definirán la situación judicial del policía que le cruzó el patrullero a un maratonista en plena persecución y le provocó la muerte

La familia de Ignacio Sallago, de 33 años, asegura que hubo exceso de violencia institucional, pero el fiscal solicitó el sobreseimiento del agente. El hecho ocurrió hace dos años en Mar del Plata

Infobae

Subieron a $5 millones la recompensa para quien aporte datos sobre uno de los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Se trata de Vicente Matías Pignata, acusado en 2017 del delito de tenencia de estupefacientes. Cuenta con orden de captura nacional e internacional

Subieron a $5 millones la

Una adolescente de 15 años apuñaló a otra a la salida de un colegio en Mendoza

Ocurrió en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín de la ciudad de Mendoza. La víctima se encuentra internada debido a que presenta una herida de arma blanca en el abdomen

Una adolescente de 15 años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Llevó el celular a arreglar

Llevó el celular a arreglar y sacaron un crédito a su nombre: la Justicia falló a favor de la víctima y ordenó el cese del cobro de la deuda

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

Con una nueva designación, continúan los cambios en el Ministerio de Economía

Definirán la situación judicial del policía que le cruzó el patrullero a un maratonista en plena persecución y le provocó la muerte

Subieron a $5 millones la recompensa para quien aporte datos sobre uno de los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
El sorprendente papel de las

El sorprendente papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

Zelensky advirtió que solo accederá a una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania obtiene garantías de seguridad

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y misiles: al menos un muerto y varios heridos

TELESHOW
#VivaElAmor con Sele Mosca y

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero