Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

Municipio de 25 de Mayo en San Juan donde ocurrió el intento de femicidio (Google Maps)

La ex pareja de una oficial de policía de la provincia de San Juan quedó detenida luego de querer incendiarla dentro de su vehículo. El hombre tenía una restricción de acercamiento por varios antecedentes de violencia.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde en el departamento de 25 de Mayo, tras una jornada de servicio cumplida por la víctima, quien se dirigía a su domicilio. De acuerdo con la información detallada por Diario 13 San Juan, la mujer se encontraba a bordo de su propio vehículo cuando fue interceptada por el agresor.

El hombre subió al auto y, tras una fuerte discusión, descendió del vehículo. Sin embargo, el episodio no terminó ahí, dado que al instante de haber bajado roció el interior del auto con un líquido inflamable con la intención de prenderlo fuego mientras la mujer permanecía dentro.

Los testigos del hecho dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió llegar a tiempo y brindar asistencia a la mujer que había logrado escapar antes de que se concretara el ataque. De esta manera, fue derivada al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, donde recibió contención y acompañamiento profesional.

El caso quedó rápidamente bajo investigación de la Policía de San Juan y la Comisaría 38º, mientras los efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para dar con el hombre. El presunto responsable quedó detenido poco después, en el departamento de Caucete, y fue trasladado a la Comisaría Novena, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales que deberán definir las acciones legales correspondientes.

Según trascendió del mismo portal, el hombre ya había protagonizado otros episodios violentos contra su ex pareja, por lo que tenía una restricción perimetral.

Tras una discusión, prendió fuego la vivienda de su ex pareja con ella dentro

La esquina donde detuvieron al agresor de La Plata

Un violento intento de femicidio ocurrido el fin de semana pasado en la localidad de Arturo Seguí, en La Plata, derivó en la imputación de un hombre de 38 años acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja. El episodio sucedió en una casa ubicada en la calle 442 entre 140 y 141, al noroeste del centro platense. Según la denuncia presentada, el agresor ingresó al domicilio tras una fuerte discusión por dinero, atacó a la mujer, la roció con nafta y prendió fuego el interior del inmueble, dejándola atrapada.

La víctima, una mujer de 50 años, relató ante la fiscal a cargo del caso, María Eugenia, que fue golpeada en la cabeza y el cuello antes de ser rociada con combustible. Añadió que el hombre, identificado como J. D. G., la insultó y se retiró del lugar luego de iniciar el fuego. En medio del siniestro, la mujer logró refugiarse en el baño, humedecerse con agua y pedir auxilio a los gritos. Los vecinos escucharon los pedidos de ayuda y derribaron la puerta de la vivienda. La víctima resultó con quemaduras leves y heridas por los golpes, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

El personal de la comisaría Décima de La Plata intervino rápidamente comenzó la búsqueda del acusado, el cual fue arrestado en la intersección de 426 y Camino General Belgrano y puesto a disposición de la Justicia bajo la causa caratulada como “femicidio en grado de tentativa”.

Al ser interrogado por la fiscal de turno, el hombre negó de manera tajante haber intentado matar a su ex pareja y ofreció una versión alternativa de los hechos. Sostuvo que el motivo de la discusión fue una deuda de dinero y que el incendio habría sido provocado por la mujer. Se supo también que el imputado contaba con antecedentes penales graves por doble homicidio y había recuperado la libertad en 2022.