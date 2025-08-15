Crimen y Justicia

Roció con nafta a su ex pareja e incendió su casa en La Plata: el hombre fue imputado por tentativa de femicidio

El hecho ocurrió en Arturo Seguí. La mujer de 50 años debió ser asistida por los vecinos quienes escucharos los gritos de auxilio

Atraparon al hombre en la
Atraparon al hombre en la intersección de 426 y Camino General Belgrano (Google Maps)

La investigación judicial por un violento intento de femicidio ocurrido el fin de semana en la localidad de Arturo Seguí, tuvo un importante avance en las últimas horas con la imputación del hombre, de 38 años, acusado de incendiar la vivienda en donde reside su ex pareja, con quien habría mantenido una discusión por dinero.

Bajo la carátula de delito en grado de tentativa, dado que la mujer de 50 años quedó atrapada en su vivienda envuelta por las llamas, la fiscal de la causa, María Eugenia interrogó al principal sospechoso, J. D. G., quien negó de manera contundente haber intentado asesinar a la mujer y sostuvo una versión opuesta a la presentada en la denuncia. Según sus declaraciones, la discusión con su ex pareja se desencadenó por una deuda de dinero que, aseguró, ella se negaba a saldar. En ese contexto, el acusado indicó que fue la propia mujer quien habría provocado el fuego, contradiciendo así la hipótesis principal de la Fiscalía y el testimonio de la víctima.

En tanto, la mujer brindó una reconstrucción muy diferente ante las autoridades. Según señaló el portal 0221.com, la denuncia señala que el ataque se produjo el domingo en su casa, ubicada en la calle 442 entre 140 y 141, al noroeste del centro de la ciudad de La Plata. La víctima sostuvo que J. D. G. irrumpió en la propiedad, la agredió físicamente con golpes en la cabeza y el cuello, la roció con nafta el interior del inmueble y prendió fuego todo antes de salir.

En su relato, la mujer añadió que, cuando las llamas comenzaron, el agresor gritó: “Tomá, por hija de p...” y se marchó. Inmediatamente, se refugió en el baño, se roció con agua y comenzó a pedir auxilio. Afortunadamente, la escucharon. Los vecinos derribaron la puerta para rescatarla mientras el fuego consumía gran parte de la vivienda. La víctima sufrió quemaduras leves y lesiones por los golpes, sin que llegara a requerir internación hospitalaria.

El personal de la comisaría Décima inició la búsqueda del sospechoso y logró interceptarlo en la intersección de 426 y Camino General Belgrano pocas horas después. Al momento de la detención, el hombre fue encontrado con una tarjeta SUBE, 96.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. De inmediato, quedó a disposición judicial y bajo arresto a la espera del avance de la causa.

El expediente quedó caratulado como “femicidio en grado de tentativa”, dado que para la Fiscalía existió intencionalidad directa y un contexto de violencia de género por parte del acusado. Además, trascendió que el agresor contaba con antecedentes por doble homicidio, un delito por el que había recuperado la libertad en 2022.

Otro intento de femicidio por incendio

Detuvieron a un hombre en
Detuvieron a un hombre en Chaco que intentó prender fuego la casa de su ex pareja mientras ella dormía (Foto: Diario Norte)

Una mujer de 53 años fue atacada por su ex pareja, quien intentó incendiar su vivienda en Resistencia, Chaco, mientras dormía. El episodio ocurrió a fines de julio alrededor de las 5:30 en una casa precaria de la calle Borrini al 1500, construida con chapas y lona.

De acuerdo con lo relatado por la Policía al medio local Diario Norte, el sistema de emergencias 911 recibió un llamado alertando sobre un caso de violencia de género. Al arribar, agentes de la comisaría octava se entrevistaron con la víctima, quien explicó que su ex pareja, un hombre de 32 años, había prendido fuego una lona en la parte frontal de la vivienda. El incendio se inició mientras ella dormía, pero fue detectado rápidamente por vecinos que lograron controlar las llamas antes de que la situación pasara a mayores.

Luego del ataque, los efectivos identificaron al agresor merodeando las inmediaciones y procedieron a su detención. Fue puesto bajo custodia y quedó a disposición de la Fiscalía de Género N° 9, que calificó el hecho como tentativa de femicidio.

En la escena, los equipos de Bomberos dirigidos inspeccionaron el sitio para determinar con precisión el origen del foco ígneo. Paralelamente, intervino el Gabinete Interdisciplinario del Poder Judicial para asistir a la víctima mientras las autoridades avanzaban con la identificación formal del acusado.

