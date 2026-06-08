Crimen y Justicia

Huían de un control de Gendarmería, chocaron contra una camioneta y mataron a dos personas: llevaban 457 kilos de hojas de coca

El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 40 en Tucumán. Los sospechosos fueron trasladados a un hospital, quedaron detenidos tras recibir el alta médica y enfrentan una causa federal por presunto contrabando, además de una imputación por doble homicidio culposo

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Tucumán droga choque
El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 40, en la localidad de Colalao del Valle

Un trágico episodio tuvo lugar el fin de semana en la provincia de Tucumán, donde una camioneta Ford Ranger que huía de un control de Gendarmería Nacional chocó contra otro vehículo en el que viajaban cinco personas. Producto del impacto, dos personas que iban a bordo de la Chevrolet S10 fallecieron. Fuentes del caso indicaron que, tras el siniestro, en la Ranger secuestraron más de 457 kilos de hojas de coca en estado natural.

El hecho ocurrió este sábado, entre las 15 y las 15.30, sobre la ruta nacional 40, en la localidad de Colalao del Valle. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que todo comenzó cuando la camioneta Ranger evadió un control de Gendarmería y se ocultó detrás de un galpón.

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De inmediato, los efectivos localizaron el vehículo y un gendarme se acercó a pie para identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor se reincorporó bruscamente a la ruta y chocó contra la Chevrolet S10 que circulaba en sentido contrario.

Choque droga Tucumán
Los gendarmes encontraron 457 kilos de hojas de coca en la caja de la camioneta Ranger

En la imagen que encabeza esta nota se observa que, producto del siniestro, la camioneta blanca quedó dada vuelta sobre el asfalto. De acuerdo con lo informado por La Gaceta, en dicho vehículo viajaban cinco hombres de la localidad salteña de Cafayate, quienes iban a disputar un partido de fútbol.

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Como consecuencia del choque, dos hombres, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio “Cuty” Cancino, murieron a raíz de las heridas sufridas, mientras que el resto de los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital de Cafayate.

A través de sus redes sociales, familiares y amigos de las víctimas compartieron mensajes de despedida. “Un amigo que siempre esperaba con una sonrisa y con un abrazo de bienvenida. Años recibiendo a todos los estudiantes. Un dolor inmenso para toda la institución y quienes tuvieron su paso por ella. Descanse en paz don Cuti. Gracias por tanto cariño y amabilidad”, publicó una amiga de Cancino.

Gráfico con fondo negro, el escudo del Club Calchaquí en rojo y blanco con un lazo negro, y texto blanco que expresa condolencias por jugadores Seniors
"Siempre esperaba con una sonrisa y con un abrazo de bienvenida", contó una amiga de Jesús Horacio "Cuty" Cancino (Foto/Facebook)

A su vez, desde el Club Rivadavia despidieron a Vidal, otra de las víctimas fatales del choque. “La Comisión Directiva del Club Rivadavia lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un simpatizante, amigo, jugador”, comienza la publicación. Y agregaron: “Vidal Chauqui, que en paz descanse. Extendemos nuestras condolencias a su familia y nos unimos a la pena por su partida inesperada”.

El Club Unión Calchaquí también publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a las dos víctimas fatales, quienes se desempeñaban en la categoría Senior de la institución. “Un profundo dolor embarga a todo el club por la irreparable pérdida. Enviamos toda nuestra fuerza, contención y el más sincero pésame a sus familias en este doloroso momento. Vivirán por siempre en el corazón del club”, expresaron.

Gráfico con fondo negro, el escudo del Club Calchaquí en rojo y blanco con un lazo negro, y texto blanco que expresa condolencias por jugadores Seniors
El Club Rivadavia lamentó la partida de Chauqui Vidal, uno de los pasajeros de la Chevrolet S10

Por otro lado, los ocupantes de la Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle y, una vez dados de alta, quedaron detenidos. Luego de que finalizaran las pericias accidentológicas y de seguridad vial, el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán autorizó la requisa de la Ford Ranger.

Fuentes del caso señalaron que en el sector de los asientos traseros y en la caja de la camioneta, los gendarmes hallaron 457 kilos de hojas de coca en estado natural, 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la investigación.

Choque droga Tucumán
La droga y el resto de los elementos hallados en el vehículo fueron secuestrados por los efectivos

El magistrado federal interviniente dispuso el secuestro de la mercadería, del material informático y de la documentación hallada, y ordenó notificar a los dos involucrados de la apertura de una causa por presunto contrabando de importación.

Además, la Fiscalía del Centro Judicial Monteros ordenó la aprehensión de ambos sospechosos bajo la imputación de doble homicidio culposo seguido de lesiones graves. Las actuaciones vinculadas al siniestro y los peritajes complementarios quedaron a cargo de la Policía de Tucumán, mientras que los vehículos involucrados permanecen secuestrados en sede policial.

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