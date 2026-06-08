El mensaje de respaldo al periodismo de los embajadores de Reino Unido y Finlandia: “La intimidación es inaceptable”

Los embajadores David Cairns (Reino Unido) y Nicola Lindertz (Finlandia) celebraron el Día del Periodista en la Embajada británica

Con motivo del Día del Periodista, la Embajada Británica celebró este lunes un agasajo para trabajadores de prensa del que participaron los embajadores David Cairns (Reino Unido) y Nicola Lindertz (Finlandia). Durante sus exposiciones, ambos reivindicaron el rol de los medios de comunicación y la importancia de la libertad de prensa, en un mensaje que contrastó con la postura que mantiene el presidente Javier Milei respecto a un gran porcentaje de la prensa.

“La intimidación a periodistas es inaceptable. Y los intentos de desacreditar al periodismo como tal, en lugar de debatir seriamente su contenido, son perjudiciales para la cultura democrática. Una democracia saludable debe dar espacio al escrutinio, a la crítica y al desacuerdo”, planteó Cairns desde la sede de la embajada británica.

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Para el embajador, los periodistas “ayudan a la ciudadanía a comprender un mundo complejo y tomar decisiones informadas”, por lo que defendió a la prensa “libre, independiente y plural”. “No es un complemento opcional de la democracia. Es parte de su infraestructura esencial, ya que asegura que el poder pueda ser interpelado”, subrayó.

“Hay una diferencia importante entre discrepar con una cobertura o con una opinión, y socavar las condiciones que permiten la existencia del periodismo independiente. Las democracias son más fuertes cuando esa diferencia se respeta”, precisó además.

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El embajador de Reino Unido, David Cairns, durante su discurso en la Embajada Británica

El mensaje llegó durante la celebración por el día del periodista en el país y en medio de los cuestionamientos cotidianos de la administración libertaria al periodismo, especialmente del presidente Javier Milei, quien suele definir al 95% de la prensa como “delincuentes” y popularizó la frase “no odiamos suficiente al periodismo”.

A su turno, la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz, calificó la libertad de expresión como elemento clave para la seguridad y la confianza en la sociedad. “Los medios independientes son un pilar de la democracia: informan con rigor, ayudan a controlar el poder y combaten la desinformación. Además, dan voz a personas y grupos que muchas veces no son escuchados”, planteó.

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“Que la información circule libremente también es clave para enfrentar crisis y mantener la estabilidad social”, precisó Lindertz, y sumó: “Cuando hay instituciones transparentes y los periodistas pueden trabajar con libertad, la gente se siente más segura”.

Asimismo, el Reino Unido y Finlandia copresiden la Coalición por la Libertad de los Medios desde el 1° de marzo de este año, una alianza intergubernamental integrada por más de 50 países que fue creada en 2019.

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La prensa durante el agape en la Embajada de Reino Unido

“Desde ese rol, promovemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Lo hacemos porque quienes ejercen el periodismo deben poder investigar y publicar de forma independiente, sin miedo, y porque la independencia editorial es fundamental para sociedades sanas y resilientes”, argumentó el embajador británico. “Esta colaboración refleja un fuerte compromiso internacional, especialmente en un contexto donde muchos periodistas enfrentan amenazas, violencia y presiones en distintas partes del mundo”, coincidió Lindertz.

Ante los periodistas invitados al ágape, la diplomática finlandesa cerró su exposición con una defensa de la prensa “libre y justa” en épocas de desinformación y noticias falsas y postuló la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa, en particular de las mujeres. “Es fundamental que las personas tengan acceso a información confiable, de distintas fuentes”, reafirmó.

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Si bien no hubo mención directa contra la administración libertaria, los discursos contrastan con la decisión del Gobierno de restringir la circulación de la prensa acreditada en los pasillos de Casa Rosada que el pasado 4 de junio cumplió un mes de vigencia sin que, por el momento, exista una fecha definida para su finalización. Se trata de un esquema de limitación de la circulación por orden directa del mandatario, pero instrumentada por el coronel mayor Sebastián Ibáñez.