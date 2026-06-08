Crimen y Justicia

“Ahora me pedís perdón”: el relato detrás de la agresión que terminó con un joven atropellado en Mar del Plata

Un testigo aportó detalles sobre los instantes previos al empujón que hizo caer a Valentín, de 22 años, sobre el asfalto, donde fue embestido por un automóvil

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Discusión y choque

La violenta secuencia ocurrida durante la madrugada en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata, quedó bajo investigación judicial de oficio luego de que un joven de 22 años fuera atropellado por un automóvil tras recibir un golpe en medio de una discusión a la salida de un boliche.

El episodio se produjo sobre la calle Victoria Ocampo y fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima, identificada como Valentín, recibe un golpe que le hace perder el equilibrio y caer hacia la calzada justo cuando circulaba un vehículo.

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Según publicó el sitio 0223.com, el conflicto se habría iniciado cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo al joven. Valentín habría accedido al pedido, pero poco después otro hombre comenzó a insultar al trabajador informal.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la víctima intervino con la intención de calmar la situación y pedir que cesaran las agresiones verbales. Sin embargo, lejos de desactivarse, la discusión escaló rápidamente.

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Los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del ataque, aunque varios testigos señalaron que el agresor comenzó a exigirle disculpas a Valentín de manera insistente. Incluso, según esas versiones, llegó a colocarse frente a él mientras repetía el reclamo.

Vista aérea nocturna de un grupo de personas de pie alrededor de un SUV oscuro con la puerta abierta en una calle, con un coche blanco estacionado cerca
El momento previo a que Valentín, de 22 años, fuera embestido por un Peugeot tras ser empujado por otro joven

Instantes antes del golpe, el atacante habría pronunciado la frase: “Ahora me pedís perdón”. Segundos después, le propinó un golpe en el rostro que provocó que el joven cayera hacia atrás.

Al perder el equilibrio, Valentín fue impactado por un Peugeot 308 que transitaba por el lugar. A pesar de la violencia del choque contra el parabrisas, logró reincorporarse y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad para realizar estudios médicos.

Los profesionales constataron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta horas después.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán, quien imputó al acusado por el delito de lesiones dolosas mientras avanza la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Según pudo averiguar Infobae, la víctima no presentó ninguna denuncia hasta el momento.

El episodio recordó otros hechos de violencia ocurridos tras incidentes viales. En junio de 2025, por ejemplo, un automovilista chocó contra una caravana de motociclistas en Mar del Plata y provocó la muerte de un joven de 18 años, además de dejar varios heridos.

En aquel caso, las cámaras de seguridad y los videos registrados por testigos resultaron claves para reconstruir la secuencia y determinar cómo se produjo el impacto.

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