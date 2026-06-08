El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

Wanda Nara enfrentó los rumores de la venta de su casa en el Lago Di Como (Instagram)

Wanda Nara se refirió a través de sus redes sociales sobre las versiones que indicaban que tenía en venta su casa frente al Lago Di Como, en Italia. Todo comenzó cuando en los últimos días, la empresaria y conductora se vio envuelta en una oleada de rumores que apuntaban a que su emblemática mansión estaba en proceso de ser vendida, arrastrando además una deuda considerable en concepto de impuestos municipales. Las redes sociales y los programas de espectáculos se hicieron eco rápidamente de este tema, alimentando la especulación en torno al presente financiero y personal de la figura mediática. Ante la viralización de la noticia, Wanda eligió intervenir directamente con un mensaje contundente, desarticulando cualquier duda sobre el futuro de su residencia.

La desmentida llegó a través de la cuenta oficial de Wanda Nara en X, donde publicó: “No vendo en Italia nada, chicos. Están mis mascotas, caballos y empleados viviendo”. Con esta frase breve y directa, acompañada de un hashtag que hacía referencia a las fake news, la empresaria buscó frenar la ola de trascendidos y dejar en claro que la información difundida era falsa. Wanda, que suele utilizar sus redes para compartir aspectos de su vida personal y profesional, optó en esta ocasión por aclarar de manera pública que la casa sigue siendo de su propiedad y que no existe ninguna operación de venta en marcha. Sus palabras no tardaron en recibir miles de reacciones y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron la decisión de la empresaria de dar su versión de los hechos sin intermediarios.

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La contundente desmentida de Wanda Nara sobre la venta de su casa en Italia (X)

La repercusión del mensaje fue inmediata. En cuestión de minutos, portales de noticias y cuentas especializadas replicaron la desmentida, contrastando la postura de Wanda con la información que había circulado previamente en la pantalla de América TV.

Durante el fin de semana, en el programa Infama, el periodista Santiago Sposato aseguró que la mansión del Lago di Como estaba en venta y que la operación se realizaba con deudas acumuladas por falta de pago de impuestos municipales. Según Sposato, la propiedad fue tasada en 8 millones de euros y se ofrecía al mercado con obligaciones fiscales pendientes, lo que generó sorpresa entre los panelistas y abrió interrogantes sobre la situación financiera de la empresaria.

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La casa de campo de Wanda Nara en el Lago Di Como: ¿será vendida? (Instagram)

Durante el programa, Sposato afirmó: “Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”. Los dichos del periodista fueron acompañados por comentarios del panel, que se mostró sorprendido ante la presunta decisión de Wanda de desprenderse de una de sus propiedades más valiosas en Europa. Gonzalo Sorbo, otro de los integrantes del ciclo, sumó: “Estaba medio abandonada esta casa, ¿no?”. Sposato le dio la razón y recordó el testimonio de Carmen, una exempleada que había denunciado públicamente a la empresaria por distintas irregularidades. Sorbo también relató que el jardinero recibía la mensualidad y tenía la responsabilidad de hacer las compras para la casa, mientras que Karina Iavícoli agregó una anécdota sobre otra empleada doméstica que habría quedado con un pago pendiente por parte de Wanda.

Estos relatos, sumados a la versión de la venta con deuda, alimentaron la especulación sobre el presente de la conductora. Sin embargo, la protagonista eligió el camino de la transparencia y la comunicación directa. Con su mensaje, Wanda Nara desactivó el escándalo y echó por tierra las versiones que circulaban tanto en la pantalla chica como en las redes.

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Wanda Nara desmintió la venta de su casa de campo en Italia (Instagram)

La casa de Wanda, situada frente al Lago di Como, está considerada entre las residencias más exclusivas de Italia. El inmueble cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y espacio para tres autos. La zona es reconocida por atraer a celebridades y empresarios internacionales, lo que le otorga un valor inmobiliario especial. En los últimos meses, Wanda compartió imágenes del interior de la propiedad, mostrando ventanales amplios, decoración clásica y un comedor elegante, lo que despertó elogios de sus seguidores y alimentó la imagen de lujo y bienestar asociada a la empresaria.