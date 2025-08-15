Cayó uno de los ladrones que asesinaron a una joven y balearon a su hermana policía en Laferrere: lo identificaron por Instagram

Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

En el marco de un operativo desplegado en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a uno de los motochorros que el miércoles asesinó a una joven y baleó a su hermana policía durante un intento de robo.

El sospechoso, que quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de robo agravado, cayó después de que la víctima sobreviviente que es agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) reconociera al sospechoso a través de su perfil de Instagram.

Según supo Infobae, esta confirmación, sumado al análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, permitió a los efectivos de los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito establecer su identidad, su participación en el hecho y detallar el recorrido realizado por los autores del delito.

El ladrón intentó huir

En este contexto, el fiscal Federico Medona, a cargo de la UFI 3 de La Matanza, solicitó una orden de allanamiento para tres domicilios en el barrio “El Talita” de González Catán.

Durante el procedimiento, el acusado—identificado como R. D. Z., alias “Ricky”—notó la llegada de las autoridades e intentó escapar a pie. Tras un operativo cerrojo y una persecución de 70 metros, fue aprehendido por los efectivos policiales.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que el detenido sería el autor material del disparo que causó la muerte de una joven el pasado miércoles y balear a su hermana policía en un intento de robo ocurrido el miércoles.

El sospechoso cuenta con antecedentes por “resistencia a la autoridad” y también está siendo investigado en otra causa por “abuso de arma”, instruida por la UFI 1 Descentralizada de La Matanza, a cargo del fiscal Arribas.

Se espera que el sospechoso declare en las próximas horas

Se espera que el acusado preste declaración en las próximas horas, mientras la causa sigue su curso en la órbita judicial.

El hecho

El episodio ocurrió a mitad de semana, cuando cuatro motochorros intentaron perpetrar el robo de una moto en la que iban dos mujeres. Una de ellas, integrante de la Policía bonaerense, comenzó a forcejear con los ladrones, por lo que uno de los delincuentes sacó un arma y abrió fuego contra ellas. Su hermana recibió un tiro mortal. Los agresores huyeron del lugar de los hechos sin llevarse ningún objeto.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando E. A. B. (24) y su hermana E. B. (23) circulaban en una moto Honda Tornado.

Cuatro delincuentes atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI

Ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que se desplazaban en dos motos cuando ellas habían estacionado el vehículo, tal como puede observarse en el video que encabeza esta nota.

En ese momento, E. A. B., una joven mujer policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), comenzó a forcejear con los delincuentes y uno disparó varias veces.

Las dos hermanas recibieron heridas de bala: la oficial fue alcanzada por un disparo en la mano derecha y su hermana recibió un tiro en el pecho.

Como esto ocurrió a plena luz del día y en una zona transitada, los vecinos reaccionaron rápido y alertaron a la policía y a una ambulancia, que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero falleció por la gravedad de las lesiones. Por su parte, su hermana permanece internada, fuera de peligro y bajo observación médica.

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía que se resistió a un robo en Laferrere

La causa quedó bajo la órbita de la UFI 3 de La Matanza y quedó caratulada como homicidio. El fiscal Federico Medona ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se dediquen a la investigación para localizar a los responsables.

