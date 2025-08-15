Crimen y Justicia

Cayó uno de los ladrones que asesinaron a una joven y balearon a su hermana policía en Laferrere: lo identificaron por Instagram

El sospechoso fue detenido por la Policía Bonaerense. Quedó bajo custodia después de intentar huir durante un despliegue policial en González Catán

Guardar
Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

En el marco de un operativo desplegado en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, la Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a uno de los motochorros que el miércoles asesinó a una joven y baleó a su hermana policía durante un intento de robo.

El sospechoso, que quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de robo agravado, cayó después de que la víctima sobreviviente que es agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) reconociera al sospechoso a través de su perfil de Instagram.

Según supo Infobae, esta confirmación, sumado al análisis de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, permitió a los efectivos de los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito establecer su identidad, su participación en el hecho y detallar el recorrido realizado por los autores del delito.

El ladrón intentó huir
El ladrón intentó huir

En este contexto, el fiscal Federico Medona, a cargo de la UFI 3 de La Matanza, solicitó una orden de allanamiento para tres domicilios en el barrio “El Talita” de González Catán.

Durante el procedimiento, el acusado—identificado como R. D. Z., alias “Ricky”—notó la llegada de las autoridades e intentó escapar a pie. Tras un operativo cerrojo y una persecución de 70 metros, fue aprehendido por los efectivos policiales.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que el detenido sería el autor material del disparo que causó la muerte de una joven el pasado miércoles y balear a su hermana policía en un intento de robo ocurrido el miércoles.

El sospechoso cuenta con antecedentes por “resistencia a la autoridad” y también está siendo investigado en otra causa por “abuso de arma”, instruida por la UFI 1 Descentralizada de La Matanza, a cargo del fiscal Arribas.

Se espera que el sospechoso
Se espera que el sospechoso declare en las próximas horas

Se espera que el acusado preste declaración en las próximas horas, mientras la causa sigue su curso en la órbita judicial.

El hecho

El episodio ocurrió a mitad de semana, cuando cuatro motochorros intentaron perpetrar el robo de una moto en la que iban dos mujeres. Una de ellas, integrante de la Policía bonaerense, comenzó a forcejear con los ladrones, por lo que uno de los delincuentes sacó un arma y abrió fuego contra ellas. Su hermana recibió un tiro mortal. Los agresores huyeron del lugar de los hechos sin llevarse ningún objeto.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando E. A. B. (24) y su hermana E. B. (23) circulaban en una moto Honda Tornado.

Cuatro delincuentes atacó a dos
Cuatro delincuentes atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI

Ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que se desplazaban en dos motos cuando ellas habían estacionado el vehículo, tal como puede observarse en el video que encabeza esta nota.

En ese momento, E. A. B., una joven mujer policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), comenzó a forcejear con los delincuentes y uno disparó varias veces.

Las dos hermanas recibieron heridas de bala: la oficial fue alcanzada por un disparo en la mano derecha y su hermana recibió un tiro en el pecho.

Como esto ocurrió a plena luz del día y en una zona transitada, los vecinos reaccionaron rápido y alertaron a la policía y a una ambulancia, que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero falleció por la gravedad de las lesiones. Por su parte, su hermana permanece internada, fuera de peligro y bajo observación médica.

Motochorros mataron a una joven
Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía que se resistió a un robo en Laferrere

La causa quedó bajo la órbita de la UFI 3 de La Matanza y quedó caratulada como homicidio. El fiscal Federico Medona ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se dediquen a la investigación para localizar a los responsables.

<br>

Temas Relacionados

PolicíaMotochorrosLaferrereLa MantazaInseguridad en el ConurbanoRoboHomicidiosUTOIÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Rechazaron el recurso presentado por el ex marido de Julieta Prandi para acceder a la detención domiciliaria

Su nuevo abogado, Fernando Sicilia, había solicitado un hábeas corpus tras considerar que la detención es “arbitraria e ilegal”, pero el tribunal consideró que esa no es la vía idónea

Rechazaron el recurso presentado por

Brutal asesinato de una madre frente a su hijo en La Matanza: el video de la fuga de los delincuentes

El hecho, rápidamente esclarecido por el fiscal Adrián Arribas y la Policía Bonaerense, ocurrió ayer jueves en Villa Luzuriaga. Hay un mayor detenido y dos menores prófugos por el hecho. El sospechoso cayó por comprar un agua tras el crimen

Brutal asesinato de una madre

“Me puso burundanga en el jugo”: pidieron que vaya a juicio el masajista acusado de drogar hombres para violarlos

Víctor Longobucco, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, atraía a sus víctimas con falsas promesas de trabajo. El desesperado mensaje de una madre

“Me puso burundanga en el

Baleó a su suegra porque lo echó de su casa y fue detenido en Neuquén

Una vez en la comisaría, el ahora imputado golpeó a uno de los oficiales a cargo de su custodia

Baleó a su suegra porque

Robaron en una casa de San Isidro, los descubrieron y fueron detenidos tras volcar en plena fuga

Las autoridades los detectaron por circular en un automóvil sin patente. Hay tres hombres arrestados

Robaron en una casa de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno de EEUU analiza

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Cómo se forman las ciclogénesis y por qué son un fenómeno recurrente en el AMBA y el centro del país

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras a las más baratas

Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de EEUU analiza

El Gobierno de EEUU analiza adquirir una participación en Intel según una agencia internacional

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

TELESHOW
Peter Lanzani recordó la noche

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”