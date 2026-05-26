Alemania y Francia blindan el control militar de Europa y llevan adelante la mayor estatización de defensa desde la posguerra

Europa lleva tres años rearmándose a una velocidad que no se veía desde la Guerra Fría. Pero rearmarse requiere algo más que presupuesto: requiere controlar quién fabrica las armas. Esta semana, Alemania dio un paso que define ese control para las próximas décadas: compró el 40% de KNDS, el mayor fabricante europeo de tanques y artillería, sumándose al 40% que ya tenía Francia.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó qué hay detrás de la operación y qué revela sobre el nuevo rumbo de la defensa continental.

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KNDS y el salto productivo tras la guerra en Ucrania

KNDS produce el tanque Leopard 2 y el obús autopropulsado Caesar, dos sistemas centrales en el rearme europeo desde la invasión rusa de Ucrania. “Gran parte de eso tiene que ver con la demanda de Ucrania, pero varios otros países europeos encontraron en este tipo de artillería móvil algo sumamente útil”, señaló Serbin Pont.

KNDS, responsable del tanque Leopard 2 y el obús Caesar, incrementa su producción ante la alta demanda tras la guerra en Ucrania (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El Caesar pasó de fabricar dos unidades mensuales a doce, reflejando la aceleración productiva que generó el conflicto. El Leopard 2A8 ya tiene pedidos de Alemania, Noruega, Lituania, Países Bajos y República Checa. “Al día de hoy, hay pocos países en el mundo que están fabricando tanques desde cero. En Europa, los únicos son esta misma empresa”, remarcó el analista.

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La empresa cuenta con casi once mil empleados y en 2024 facturó 3.800 millones de dólares, con una cartera de pedidos que creció de 11.000 millones en 2022 a más de 23.500 millones en la actualidad. Una empresa que hasta hace pocos años era desconocida fuera de los círculos de defensa hoy es uno de los activos industriales más codiciados de Europa.

La urgencia alemana: evitar que KNDS cayera en manos externas

La decisión de compra no fue planificada. Fue una respuesta de urgencia. Según reportaron Reuters y el Financial Times, las familias alemanas dueñas del 50% de KNDS querían retirarse del negocio. Cuando a principios de mayo trascendió que la empresa checa CSG les había hecho una oferta en efectivo, Berlín intervino rápidamente para impedir que la firma estratégica quedara fuera de control europeo.

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Alemania compra el 40% de KNDS, el principal fabricante europeo de tanques, para garantizar control sobre tecnología militar estratégica (REUTERS/Louisa Off)

Alemania adquirirá el 40% de KNDS a través de su banco estatal, igualando la participación de Francia. Entre ambos gobiernos controlarán el 80% de la compañía. “Estas grandes empresas proveedoras tienen un valor estratégico y por ende es importante que retengamos un control estatal para asegurarnos de poder controlar las tomas de decisiones sobre a quién se adjudican recursos y tecnología militar”, afirmó Serbin Pont.

La operación, valuada en ocho mil millones de dólares, no solo busca preservar la soberanía tecnológica sino garantizar que las decisiones sobre armamento y exportaciones sean definidas en Berlín y París, no en Praga ni en ninguna otra capital externa al núcleo europeo.

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El impacto económico del rearme: más allá de los tanques

El negocio de la defensa legal mueve cifras que superan ampliamente a otras industrias globales. “El tráfico de drogas mueve entre 420.000 y 650.000 millones de dólares por año, mientras el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras va de 1.700 a 3.500 millones anuales”, comparó Serbin Pont.

El auge de la industria de defensa en Alemania incluye inversiones en infraestructura civil como la red ferroviaria, vital para la movilización militar (Europa Press)

La comparación no es gratuita: ilustra que la industria de defensa legal mueve órdenes de magnitud superiores al crimen organizado, y que por eso los Estados no pueden permitirse perder el control sobre ella. Solo Alemania gastará este año 114.000 millones de dólares en defensa.

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Pero el efecto del rearme europeo va mucho más allá de comprar equipamiento. “No lo podemos ver solo en términos de adquisición de material, sino todo el trasfondo que te moviliza. Hay mucha inversión en infraestructura dual”, advirtió Serbin Pont.

Puso como ejemplo la red ferroviaria: “La infraestructura de trenes es esencial para cualquier tipo de movilización en territorio europeo”. Lo que parece una inversión civil tiene un propósito militar directo.

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La duplicidad de proyectos entre Francia y Alemania también plantea un desafío de eficiencia. Ambos países desarrollan tanques de nueva generación por separado —el Main Ground Combat System francés y el Leopard 3 alemán— sin certeza de que ambos lleguen a buen puerto. “Alguno de esos proyectos no va a llegar al resultado o solo va a ser adquirido por uno o por el otro. Hay un montón de recursos que a veces se están canalizando por dos vías”, alertó el analista.

Francia y Alemania desarrollan tanques de última generación por separado, lo que genera desafíos de eficiencia y duplicidad de recursos en defensa (AP Foto/Michal Dyjuk, Archivo)

Los tanques y el límite de la tecnología en la guerra moderna

La irrupción de drones e inteligencia artificial plantea el debate sobre el futuro de los tanques. Serbin Pont fue categórico: “Hay cosas que no lográs reemplazar. A veces es el tanque, a veces es el soldado con un fusil en el frente. Es irreemplazable”.

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Lo ilustró con un ejemplo reciente del frente ucraniano: “Los ucranianos se jactaban de haber tomado una posición solo con robots. Pero una vez que llegaron, ¿qué hicieron? Llegó la infantería. La posición la vas a retener con el hombre con el fusil en el lugar”.

La tecnología avanza, pero hay funciones que ningún drone ni algoritmo puede reemplazar todavía. Y mientras eso sea así, quien fabrique los tanques de Europa seguirá teniendo un poder que ningún Estado continental puede permitirse ceder.

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