Crimen y Justicia

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

El sospechoso fue detenido en Laferrere. Estaba esperando que un auto lo pase a buscar para huir hacia el interior del país

Guardar
Asesinó a mazazos a su
Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue captura cuando intentaba fugarse de la provincia

Luego del hallazgo del cuerpo de una mujer de 30 años que fue asesinada a mazazos en su casa, ubicada en el Complejo Las Catonas, en Moreno, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero de su pajera, quien estaba desaparecido desde el martes por la noche. Este jueves, tras la emisión de una orden de captura nacional e internacional, la Policía logró capturar en Laferrere al hombre de 31 años, principal sospechoso por el femicidio. Estaba con su amante y planificaba esconderse de las autoridades en el interior del país.

El acusado, identificado como M. E. C., quien convivía con la víctima, fue detenido por la Policía en la esquina de la vivienda de su abuela materna, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Estaba esperando que lo pasen a buscar por dicho lugar para continuar con su huida.

Sin embargo, un operativo en conjunto realizado por diferentes grupos de calle de las comisarías de Moreno y la DDI local frustraron su plan, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online. En la calle Recuero al 5800, los efectivos lo interceptaron y lo redujeron antes de que pueda subirse al vehículo.

En la calle Recuero al
En la calle Recuero al 5800, los efectivos lo interceptaron y lo redujeron

Junto al hombre, los agentes detuvieron a una mujer con la que él mantenía una relación paralela. A ella le imputan el delito de encubrimiento agravado, debido a que el crimen precedente, en este caso un femicidio, es especialmente grave.

“Salió de la vivienda con un bolso apresto con prendas de vestir y demás pertenencias personales, esperando para partir a una provincia del interior. En esas circunstancias fue detenido”, especificó una fuente al medio mencionado.

El acusado será indagado este viernes por el fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI N°. 1 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez. Le imputan el delito de homicidio agravado por el vínculo, cuya pena máxima es la de prisión perpetua.

Le imputan el delito de
Le imputan el delito de homicidio agravado por el vínculo

El cuerpo sin vida de Lucía Elizabet Rubio fue hallado por su hermano Jorge, quien se acercó hasta el edificio en el que vivía junto al sospechoso luego de no tener noticias de ella durante todo un día.

La escena con la que se encontró su familiar fue brutal. Rubio, que estaba en pareja con el acusado hace un año y tenía un hijo adolescente de 16 años, presentaba múltiples fracturas en el rostro y en el cráneo.

Tras el hallazgo, su hermano llamó rápidamente a la Policía y le comentó a los agentes que el hombre estaba desaparecido desde el martes, por lo que todas las sospechas apuntaron hacia él y la Justicia emitió la orden de captura.

El personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen bajo la supervisión del fiscal. Allí, incautaron una maza de albañilería.

Jorge comentó que nunca se enteró de que hayan existido episodios de violencia de género en la pareja, pero uno de los vecinos brindó un testimonio distinto. Habló de “una relación violenta” y de “conductas irascibles” por parte del sospechoso. Además, aseguró que padece de una adicción a la droga.

En el departamento en el que vivía el hombre junto Rubio secuestraron 3 celulares, 36 envoltorios con cocaína, un total de 12,5 gramos, y una balanza digital de precisión, lo que lo podría vincular al narcomenudeo.

Las pericias realizadas en el lugar descartaron la posibilidad de que se haya tratado de un robo, ya que en el lugar no había faltantes.

Por otro lado, el médico forense que trabajó en la escena determinó que la muerte ocurrió 24 horas antes del hallazgo, coincidiendo con el momento de la desaparición del detenido.

“Mi sobrino ya no tenía padre y ahora este lo dejó sin madre también”, lamentó Jorge.

Temas Relacionados

FemicidioMorenoLaferrereLa MatanzaConurbano bonaerenseInseguridad en el conurbanoHomicidiosPolicíaDDIViolencia de géneroÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

El cuerpo de Nuri Klimasauskas fue hallado sin vida en el patio interno de un edificio en 2023. La última persona que estuvo con ella fue Gustavo García Viarengo

Comenzó el juicio por el

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

La causa involucró a varios empleados del Servicio Penitenciario provincial, quienes fueron acusados de facilitar el funcionamiento de una red narco

Juicio por corrupción en un

Lo asesinaron en 2017 y no hay ningún detenido: ofrecieron una recompensa de $5 millones para dar con el autor del crimen

Su cuerpo fue hallado por personal policial con 14 apuñaladas en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut

Lo asesinaron en 2017 y

Pidieron perpetua para tres jóvenes que mataron a un empleado metalúrgico en Rosario durante un intento de robo

La víctima murió en 2022 cuando intentó escapar de los delincuentes, quienes le dispararon en dos ocasiones. Los agresores tenían menos de 20 años

Pidieron perpetua para tres jóvenes

Ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por datos sobre un joven que desapareció hace 9 años en Rosario

El adolescente de 15 años fue visto por última vez en el barrio Cabín 9

Ofrecieron una recompensa de 10
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comenzó el juicio por el

Comenzó el juicio por el femicidio de la mujer que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta

Juicio por corrupción en un penal de Salta: el director penitenciario expuso los beneficios que se otorgaron a los reclusos

Explotó un tubo de oxígeno en una metalúrgica de Santa Fe y un hombre murió tras agonizar por dos días

Té de hojas de guayaba: cómo preparar la infusión que ayuda al sistema digestivo a controlar el azúcar en sangre

Lo asesinaron en 2017 y no hay ningún detenido: ofrecieron una recompensa de $5 millones para dar con el autor del crimen

INFOBAE AMÉRICA
Las momias egipcias y el

Las momias egipcias y el extraño auge de la “medicina caníbal” en Europa

Los secretos la reina Victoria: cartas destruidas, un sirviente escocés y la sospecha de un hijo oculto

Por qué David Bowie tenía los ojos de diferente color: el origen de un mito visual

La ONU exigió detener de inmediato el plan de ocupación militar de Gaza aprobado por el gobierno de Netanyahu

EEUU corregirá los aranceles aplicados a Japón tras detectar un error respecto al acuerdo firmado en julio

TELESHOW
La confesión de Eva Bargiela

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”

El comentario viral de Tini Stoessel sobre su nueva canción: “Siempre quise hacer un videoclip así”

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”