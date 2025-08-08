Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue capturado cuando intentaba huir con su amante

Asesinó a mazazos a su pareja en Moreno y fue captura cuando intentaba fugarse de la provincia

Luego del hallazgo del cuerpo de una mujer de 30 años que fue asesinada a mazazos en su casa, ubicada en el Complejo Las Catonas, en Moreno, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero de su pajera, quien estaba desaparecido desde el martes por la noche. Este jueves, tras la emisión de una orden de captura nacional e internacional, la Policía logró capturar en Laferrere al hombre de 31 años, principal sospechoso por el femicidio. Estaba con su amante y planificaba esconderse de las autoridades en el interior del país.

El acusado, identificado como M. E. C., quien convivía con la víctima, fue detenido por la Policía en la esquina de la vivienda de su abuela materna, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Estaba esperando que lo pasen a buscar por dicho lugar para continuar con su huida.

Sin embargo, un operativo en conjunto realizado por diferentes grupos de calle de las comisarías de Moreno y la DDI local frustraron su plan, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primer Plano Online. En la calle Recuero al 5800, los efectivos lo interceptaron y lo redujeron antes de que pueda subirse al vehículo.

En la calle Recuero al 5800, los efectivos lo interceptaron y lo redujeron

Junto al hombre, los agentes detuvieron a una mujer con la que él mantenía una relación paralela. A ella le imputan el delito de encubrimiento agravado, debido a que el crimen precedente, en este caso un femicidio, es especialmente grave.

“Salió de la vivienda con un bolso apresto con prendas de vestir y demás pertenencias personales, esperando para partir a una provincia del interior. En esas circunstancias fue detenido”, especificó una fuente al medio mencionado.

El acusado será indagado este viernes por el fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI N°. 1 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez. Le imputan el delito de homicidio agravado por el vínculo, cuya pena máxima es la de prisión perpetua.

Le imputan el delito de homicidio agravado por el vínculo

El cuerpo sin vida de Lucía Elizabet Rubio fue hallado por su hermano Jorge, quien se acercó hasta el edificio en el que vivía junto al sospechoso luego de no tener noticias de ella durante todo un día.

La escena con la que se encontró su familiar fue brutal. Rubio, que estaba en pareja con el acusado hace un año y tenía un hijo adolescente de 16 años, presentaba múltiples fracturas en el rostro y en el cráneo.

Tras el hallazgo, su hermano llamó rápidamente a la Policía y le comentó a los agentes que el hombre estaba desaparecido desde el martes, por lo que todas las sospechas apuntaron hacia él y la Justicia emitió la orden de captura.

El personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen bajo la supervisión del fiscal. Allí, incautaron una maza de albañilería.

Jorge comentó que nunca se enteró de que hayan existido episodios de violencia de género en la pareja, pero uno de los vecinos brindó un testimonio distinto. Habló de “una relación violenta” y de “conductas irascibles” por parte del sospechoso. Además, aseguró que padece de una adicción a la droga.

En el departamento en el que vivía el hombre junto Rubio secuestraron 3 celulares, 36 envoltorios con cocaína, un total de 12,5 gramos, y una balanza digital de precisión, lo que lo podría vincular al narcomenudeo.

Las pericias realizadas en el lugar descartaron la posibilidad de que se haya tratado de un robo, ya que en el lugar no había faltantes.

Por otro lado, el médico forense que trabajó en la escena determinó que la muerte ocurrió 24 horas antes del hallazgo, coincidiendo con el momento de la desaparición del detenido.

“Mi sobrino ya no tenía padre y ahora este lo dejó sin madre también”, lamentó Jorge.