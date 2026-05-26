Economía

El holding del Grupo Werthein, controlante de Torneos y Competencias, se quedó con el 100% de la señal TyC Sports

El holding regional Waiken ILW le compró al Grupo Clarín el 50% de la señal de la que ya era accionista por USD 25 millones. Impacto en la transmisión de los partidos del Mundial

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TyC
La operación se cerró en 25 millones de dólares, según le informó Clarín a la bolsa local

El holding regional Waiken ILW, del Grupo Werthein, le compró al Grupo Clarín el 50% del canal deportivo TyC Sports y se quedó con la totalidad y el control de la señal.

“Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional”, destacó Waiken en un comunicado.

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Según pudo saber Infobae, el negocio tendrá impacto en las transmisión de los partidos del Mundial 2026, ya que Directv, de Waiken, tiene los derechos para todos los encuentros, mientras TyC no. Ahora, seguramente, la señal local emitirá parte del torneo global de la FIFA que este año se disputará simultáneamente en EEUU, México y Canadá desde el 11 de junio.

Por el momento, además, convivirán por separado TyC y DSports, la señal deportiva que Directv tiene para toda la región. Esta última, según trascendió, se incorporará a la grilla de la plataforma Flow, de Clarín, en las próximas horas.

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Darío, Daniel, Adrián y Lucas Werthein
Dario, Adrián y Daniel Werthein, los tres accionistas del Grupo Werthein. También está Lucas Werthein, hijo de Adrián y un ejecutivo clave en la compañía

Si bien no se difundió el monto de la operación, Clarín tuvo que informarlo a la CVN. De ese hecho relevante al mercado bursátil se conoció que Waiken –por medio de Kindra International Limited– pagó USD 25 millones, en una operación que también incluyó a Carburando.

“​​Con este movimiento estratégico, el holding WAIKEN ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región", agregó el comunicado.

Waiken ILW

El Grupo Werthein anunció en noviembre de 2025 la creación de Waiken ILW, un holding technomedia regional con el que reorganizósus negocios de tecnología y medios en América Latina, con una inversión propia proyectada de USD 450 millones entre 2026 y 2031 y la meta de consolidar su presencia en 11 países mientras evalúa una futura salida a la bolsa en Estados Unidos.

El plan de expansión apunta a llevar sus servicios a más de 400 millones de personas en América Latina y el Caribe. La hoja de ruta también contempló el ingreso a Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia.

El portafolio de Waiken ILW ya incluye más de 20 marcas y señales propias. En televisión satelital figuran Directv Latin America y Sky Brasil; en streaming, DGO y Sky+; en fibra óptica, Zaaz; en internet satelital, Amazon LEO; en fintech, SKX; en software a medida, Overlabs; y en inteligencia artificial aplicada a atención al cliente, Illumia.

Darío Werthein
Darío Werthein, presidente de Waiken ILW (Crédito: Adrián Escandar)

La estructura también incorpora empresas de contenidos como Torneos, WIN, 1190 Sports y Foggia Company. A eso suma señales y plataformas como DSports, DNews, DShow, DFight, Escuela+, DGO Stream y DSports Radio.

Waiken ILW también cerró alianzas con Amazon, Google, IBM, Oracle, Lenovo y HPE.

“Miramos muchos negocios en Argentina, siempre tenemos la puerta abierta y estamos estudiando distintas alternativas. A veces se nos dan, otras no. Hay competencia, perdemos y ganamos. Pero siempre que vemos oportunidades. Incluso en sectores en los que no estamos, las estudiamos a fondo para ver si vemos un ángulo y una oportunidad para invertir más”, le dijo el año pasado a este medio Darío Werthein presidente del holding que comanda junto a sus tíos, Adrián y Daniel (Gerardo Werthein, ex Canciller de Javier Milei, es sobrino segundo de Adrián y Daniel y dejó de ser parte del Grupo hace varios años).

Además de Waiken, el Grupo mantiene negocios en agro, desarrollos inmobiliarios como Landmark, Luciérnagas y Udaondo, alimentos y bebidas como Cachamai, Arroyo Verde, Valley, Riglos y Huarpe, seguros con Experta y salud con Tria y PraxArt. El texto también menciona la Fundación Norma y Leo Werthein y recuerda que en el pasado el grupo fue accionista de Telecom Argentina, TGS, CEI, Banco Mercantil, Standard Bank, Bank Boston y La Caja.

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