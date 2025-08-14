Crimen y Justicia

Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Cuatro delincuentes atacaron a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza. Una de ellas recibió un tiro mortal en el pecho

Guardar
Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Este miércoles, en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, cuatro motochorros intentaron perpetrar el robo de una moto en la que iban dos mujeres. Una de ellas, integrante de la Policía bonaerense, comenzó a forcejear con los ladrones, por lo que uno de los delincuentes sacó un arma y abrió fuego contra ellas. Su hermana recibió un tiro mortal. Los agresores huyeron del lugar de los hechos sin llevarse ningún objeto.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando E. A. B. (24) y su hermana E. B. (23) circulaban en una moto Honda Tornado.

Ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que se desplazaban en dos motos cuando ellas habían estacionado el vehículo, tal como puede observarse en el video que encabeza esta nota.

Cuatro delincuentes atacó a dos
Cuatro delincuentes atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI

En ese momento, E. A. B., una joven mujer policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), comenzó a forcejear con los delincuentes y uno disparó varias veces, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Urgente24.

Las dos hermanas recibieron heridas de bala: la oficial fue alcanzada por un disparo en la mano derecha y su hermana recibió un tiro en el pecho.

Como esto ocurrió a plena luz del día y en una zona transitada, los vecinos reaccionaron rápido y alertaron a la policía y a una ambulancia, que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero falleció por la gravedad de las lesiones. Por su parte, su hermana permanece internada, fuera de peligro y bajo observación médica.

Motochorros mataron a una joven
Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía que se resistió a un robo en Laferrere

La causa quedó bajo la órbita de la UFI 3 de La Matanza y quedó caratulada como homicidio. El fiscal Federico Medona ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se dediquen a la investigación para localizar a los responsables.

Cayó el líder de una banda que se dedicaba a robar motos y al narcomenudeo en Laferrere

Esta semana, la Policía Bonaerense detuvo al presunto líder de una banda dedicada al robo de motos en el Oeste del Conurbano bonaerense, tras una serie de allanamientos en Gregorio de Laferrere que permitieron además el secuestro de casi 3 kilogramos de marihuana y el hallazgo de un arma reglamentaria robada a un policía en 2022.

La investigación reveló que la vivienda allanada, donde se incautó la droga, estaba completamente vacía y sin señales de uso cotidiano, lo que llevó a los agentes a considerar que funcionaba como un “aguantadero” para la producción y distribución de estupefacientes. En el lugar también se encontraron repuestos y accesorios para motos, elementos que podrían estar vinculados al vehículo sustraído en el hecho que originó la causa.

Según informó Primer Plano Online, el operativo se inició luego de que un vecino fuera asaltado en la calle Vuelta de Rocha al 7700, donde dos individuos armados le robaron la moto y sus pertenencias. Los delincuentes huyeron en ambos vehículos, lo que motivó la intervención policial y el despliegue de tareas de campo bajo la dirección del comisario Augusto Paz. El personal de la comisaría local recopiló material fílmico, tomó declaraciones testimoniales y analizó registros de telefonía móvil y redes sociales para identificar a los sospechosos.

Con la información reunida, el fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, solicitó tres allanamientos simultáneos, autorizados por la jueza de Garantías Carina Andrijasevich. Durante los procedimientos fue arrestado Miguel Ángel Campos, alias ‘Miguelito’, de 34 años, quien tenía en su poder la pistola robada al efectivo Jonathan Ariel Sosa el 13 de marzo de 2022, cuando este realizaba tareas encubiertas y fue baleado en la zona.

Campos, con antecedentes por homicidio y condenas en varias cárceles bonaerenses, había recuperado la libertad el 31 de mayo pasado y, según la investigación, volvió a involucrarse en actividades delictivas. La causa permanece abierta y la fiscalía continúa con las diligencias para identificar al resto de los integrantes de la organización.

Temas Relacionados

PolicíaMotochorrosLaferrereLa MantazaInseguridad en el ConurbanoRoboHomicidiosUTOIÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Descubrieron un fraude con licencias de conducir en un municipio de Córdoba que afectó al padrón electoral

En 2025, más de 50 personas declararon residencias inexistentes. La investigación apunta a que la maniobra comenzó en 2015. Hay un empleado municipal involucrado

Descubrieron un fraude con licencias

Balearon a un joven frente a su casa en Rosario y está internado en grave estado

La víctima fue atacada en la calle Garibaldi al 2600, del barrio Villa Itatí, en el sudoeste de la ciudad santafesina

Balearon a un joven frente

“Un esquema planificado”: punto por punto, los detalles de la condena al ex de Julieta Prandi por abuso sexual

De los testimonios que reforzaron la denuncia a las pericias psicológicas que comprobaron el daño provocado por Claudio Contardi. “Los abusos sexuales eran una parte más de su vida cotidiana, pero no era el único tipo de violencia que padecía”, remarcó el Tribunal

“Un esquema planificado”: punto por

Enjuiciarán a la mujer que asesinó a su padre en Córdoba y declaró que era víctima de abusos

Jenifer Raymondo está acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta. En la localidad de Almafuerte, mató a Atilio Raymondo el 2 de enero pasado luego de una fuerte discusión

Enjuiciarán a la mujer que

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Se trata del ex novio de la mujer que fue encontrada muerta en tambor de 200 litros en 2023. Aguardan el veredicto la próxima semana. El tercer imputado podría recibir una condena por encubrimiento

Pidieron perpetua para el principal
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crearon la Oficina de Bienes

Crearon la Oficina de Bienes Recuperados, para custodiar y administrar los bienes decomisados del crimen organizado

Por qué muchas empresas argentinas están desperdiciando su oportunidad con la IA

San Martín y sus Granaderos: la impronta de un líder que trabajó en equipo

La política internacional frente a la gran pregunta de Immanuel Kant

Descubrieron un fraude con licencias de conducir en un municipio de Córdoba que afectó al padrón electoral

INFOBAE AMÉRICA
Starmer recibe a Zelensky en

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

Presionado por la guerra en Ucrania y la peor crisis económica en décadas, Putin busca en Alaska un respiro financiero ante Trump

El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul