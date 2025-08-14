Motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía por resistirse a un robo en Laferrere

Un grupo de cuatro motochorros atacó a dos mujeres que iban en una moto en La Matanza, resultando fatal para una de ellas e hiriendo a la otra, miembro de la UTOI (Video: Twitter @Hechosanderecho)

Este miércoles, en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, cuatro motochorros intentaron perpetrar el robo de una moto en la que iban dos mujeres. Una de ellas, integrante de la Policía bonaerense, comenzó a forcejear con los ladrones, por lo que uno de los delincuentes sacó un arma y abrió fuego contra ellas. Su hermana recibió un tiro mortal. Los agresores huyeron del lugar de los hechos sin llevarse ningún objeto.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Carcarañá y Ruta 21, cuando E. A. B. (24) y su hermana E. B. (23) circulaban en una moto Honda Tornado.

Ambas fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que se desplazaban en dos motos cuando ellas habían estacionado el vehículo, tal como puede observarse en el video que encabeza esta nota.

En ese momento, E. A. B., una joven mujer policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), comenzó a forcejear con los delincuentes y uno disparó varias veces, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Urgente24.

Las dos hermanas recibieron heridas de bala: la oficial fue alcanzada por un disparo en la mano derecha y su hermana recibió un tiro en el pecho.

Como esto ocurrió a plena luz del día y en una zona transitada, los vecinos reaccionaron rápido y alertaron a la policía y a una ambulancia, que trasladó a las víctimas a la Clínica Catán.

Los médicos intentaron reanimar a la joven, pero falleció por la gravedad de las lesiones. Por su parte, su hermana permanece internada, fuera de peligro y bajo observación médica.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI 3 de La Matanza y quedó caratulada como homicidio. El fiscal Federico Medona ordenó que todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) del sur del distrito se dediquen a la investigación para localizar a los responsables.

Cayó el líder de una banda que se dedicaba a robar motos y al narcomenudeo en Laferrere

Esta semana, la Policía Bonaerense detuvo al presunto líder de una banda dedicada al robo de motos en el Oeste del Conurbano bonaerense, tras una serie de allanamientos en Gregorio de Laferrere que permitieron además el secuestro de casi 3 kilogramos de marihuana y el hallazgo de un arma reglamentaria robada a un policía en 2022.

La investigación reveló que la vivienda allanada, donde se incautó la droga, estaba completamente vacía y sin señales de uso cotidiano, lo que llevó a los agentes a considerar que funcionaba como un “aguantadero” para la producción y distribución de estupefacientes. En el lugar también se encontraron repuestos y accesorios para motos, elementos que podrían estar vinculados al vehículo sustraído en el hecho que originó la causa.

Según informó Primer Plano Online, el operativo se inició luego de que un vecino fuera asaltado en la calle Vuelta de Rocha al 7700, donde dos individuos armados le robaron la moto y sus pertenencias. Los delincuentes huyeron en ambos vehículos, lo que motivó la intervención policial y el despliegue de tareas de campo bajo la dirección del comisario Augusto Paz. El personal de la comisaría local recopiló material fílmico, tomó declaraciones testimoniales y analizó registros de telefonía móvil y redes sociales para identificar a los sospechosos.

Con la información reunida, el fiscal Fernando Garate, de la Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Laferrere, solicitó tres allanamientos simultáneos, autorizados por la jueza de Garantías Carina Andrijasevich. Durante los procedimientos fue arrestado Miguel Ángel Campos, alias ‘Miguelito’, de 34 años, quien tenía en su poder la pistola robada al efectivo Jonathan Ariel Sosa el 13 de marzo de 2022, cuando este realizaba tareas encubiertas y fue baleado en la zona.

Campos, con antecedentes por homicidio y condenas en varias cárceles bonaerenses, había recuperado la libertad el 31 de mayo pasado y, según la investigación, volvió a involucrarse en actividades delictivas. La causa permanece abierta y la fiscalía continúa con las diligencias para identificar al resto de los integrantes de la organización.