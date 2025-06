Se negaron a declarar los agresores que dejaron inconsciente a un joven en La Plata tras un brutal ataque en patota

Los detenidos son cuatro jóvenes de entre 18 y 19 años

Un total de 15 personas quedaron detenidas este fin de semana luego de una brutal golpiza a un joven que quedó inconsciente en una esquina del centro de La Plata y debió ser trasladado a un hospital. Si bien, la mayoría de los implicados menores de edad fueron entregados a sus progenitores, cuatro de los mayores que continúan a disposición de la Justicia. Estos últimos se negaron a declarar.

El episodio ocurrió el sábado por la madrugada y quedó registrado por una de las cámaras de monitoreo urbano de la Municipalidad de la ciudad. En las imágenes se veía cómo la víctima intentaba escapar corriendo, perseguida por una patota. Pero al cruzar la calle fue alcanzado por el grupo y rodeado sobre el bulevar, donde lo golpearon hasta dejarlo en el suelo.

Tras el ataque en la intersección de calle 49 y diagonal 74, los agresores escaparon llevándose las zapatillas del joven de 23 años, ya inconsciente en el lugar. Los vecinos y transeúntes que pasaban por allí dieron aviso a la Comisaría Primera de La Plata, que inmediatamente se presentaron en esa zona.

Los involucrados fueron interceptados por los agentes en la esquina de 8 y 50. En este marco, identificaron y aprehendieron a dos adolescentes de 15 años, otros cinco de 16 y cuatro más de 17; sin embargo, la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil - a cargo de la fiscal Sabrina Cladera- determinó que fueran liberados porque ellos no habían participado de las agresiones. “Si bien estaban en el tumulto, no le habían pegado”, indicaron al medio local EL DÍA.

En tanto, los otros cuatro jóvenes, identificados por sus iniciales como A.M.D.(18), T.L.(19), P.A.F.(18), y P.V. (18), continuarán demorados ante la negativa de declarar frente al fiscal Martín Almirón. De acuerdo con el reporte policial, uno de ellos tenía en su poder el calzado robado. La causa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8, fue caratulada como “robo doblemente agravado en grado de tentativa por intervenir un menor y su comisión en poblado y en banda”.

Una ambulancia del servicio de emergencia del SAME trasladó a la víctima al hospital Rossi. Allí, le realizaron los exámenes médicos pertinentes. “Sufrió politraumatismo, le rompieron la cabeza, está vivo de milagro. Dos autos que pasaron le salvaron la vida”, indicó la madre.

De acuerdo con las declaraciones recolectadas por el portal 0221.com, la mujer relató en una entrevista con EL DÍA cómo fueron los minutos posteriores a recibir el aviso desde el nosocomio. “Cuando me llamaron para avisarme que mi hijo estaba en el hospital, se me vino el mundo abajo y pensé lo peor”, sostuvo. “Mientras iba a verlo, lloraba y pensaba que no quería que mi hijo sea otro caso Fernando Báez Sosa”, añadió.

“Mi hijo se salvó gracias a Dios. Sigue mareado y muy lastimado. Si él no se cubría la cabeza con la mano, lo mataban”, lamentó la mujer. En su declaración, también mencionó que los individuos quería robarle la campera y el pantalón, además de las zapatillas —el único elemento que sustrajeron y por el cual la policía pudo llevar a cabo las detenciones—.

“Me duele un montón lo que pasó y cómo golpearon a mi hijo. Él quería distraerse un rato con amigos y casi lo matan. Por suerte pudo despertar y hoy está en casa, pero podría no estarlo y eso me duele mucho” concluyó la mujer que recibió el aviso de un número desconocido, el sábado a las 7 de la mañana.

Según la prensa local, en las próximas horas podrían trascender más novedades respecto al caso, mientras avanza la investigación.