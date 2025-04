Ya son tres los detenidos por el crimen del empresario hotelero en Córdoba

El lugar en el que fue hallado el cuerpo sin vida del empresario acribillado (Foto: La Voz)

En las últimas horas detuvieron a otros dos sospechosos por el crimen de Gabriel Alejandro Piedecasas, un empresario hotelero que fue acribillado el último sábado en Villa María, Córdoba, a donde se había mudado recientemente. De esta manera, ya son tres los presuntos implicados en el homicidio que fueron capturados.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los nuevos detenidos por orden de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, se encontraban en Villa Carlos Paz y en Arequito, provincia de Santa Fe.

Ya se encontraba tras las rejas, por supuesto encubrimiento, otro hombre que, si bien no trascendió su identidad, sería otro referente del rubro de la hotelería en la zona. Fue demorado tras un operativo encabezado por personal de la División Investigaciones de la Policía provincial. Fuentes con acceso a la causa informaron al portal La Voz que la detención habría ocurrido en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Por otro lado, este martes se comunicó que los investigadores lograron dar con el automóvil utilizado en el momento del crimen. Ya fue secuestrado, al igual que prendas de vestir, dinero en efectivo y teléfonos, entre otros elementos relevantes para la causa.

En la investigación trabaja personal de la departamental policial San Martin, junto a personal de investigaciones y personal de División Investigación Operativa del MPF.

Ya son tres los detenidos por el crimen de Gabriel Piedecasas

El crimen ocurrió en la mañana del sábado, alrededor de las 6.30, en la calle Mendoza al 1100, a pocos metros de la intersección con San Martín, en pleno centro de la ciudad de Villa María.

La víctima, de 55 años, se había radicado al sur de la capital provincial hacía aproximadamente dos meses, por lo que no era conocido en el lugar. Sin embargo, las autoridades no descartaron un posible ajuste de cuentas, ya que estaba vinculado desde hacía varios años al rubro hotelero en Villa Carlos Paz. Se supo, además, que el lugar en el que fue encontrado era el frente del domicilio en el que residía.

Según confirmaron fuentes policiales, un llamado alertó sobre un tiroteo en la vía pública en la madrugada del sábado. Varios testigos declararon haber escuchado reiteradas detonaciones, pero no observaron movimientos sospechosos. Al llegar al sitio, efectivos de la Policía de Córdoba encontraron el cuerpo de Piedecasas tendido en el asfalto con al menos seis disparos. Por los restos de balas encontrados en la escena del crimen, los agentes señalaron que el arma utilizada había sido un calibre 11.25 milímetros, un tipo de munición poco común en hechos delictivos habituales.

A su vez, debido a la precisión y cantidad de disparos, evalúan si se trató de una ejecución planificada, sobre todo porque no se hallaron pertenencias de valor sustraídas en el lugar del hecho, lo que indica que no se trató de un intento de robo. Otra de las líneas de investigación señala la posibilidad de que el ataque haya estado relacionado con actividades del empresario en el pasado, aunque por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre el móvil del crimen. Con respecto a la víctima, se supo que no figuraba en investigaciones anteriores.

Por otro lado, indicaron que se analizan los registros fílmicos tanto públicos como privados, y que se busca determinar si Piedecasas fue seguido o emboscado. En este sentido, la fiscal -quien trabaja junto al secretario José Álvarez- ordenó medidas urgentes para intentar esclarecer lo ocurrido, lo que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. También dispuso el análisis de la telefonía de la víctima, además de peritajes balísticos y otras medidas técnicas que podrían arrojar pistas sobre el entorno de la víctima.