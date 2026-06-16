Donald Trump se reunió con Zelensky y dijo que Rusia “debería llegar a un acuerdo” con Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. (Foto de Jim WATSON / AFP)

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este martes que “Rusia debería llegar a un acuerdo” para poner fin a su guerra contra Ucrania, tras reunirse con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky en la cumbre del G7 en Francia.

Trump afirmó que se reunió con Zelensky en la cumbre celebrada en la ciudad balneario de Evian y que se programaron más conversaciones, mientras el G7, el grupo de las principales potencias mundiales, busca aumentar la presión sobre Moscú para que ponga fin a más de cuatro años de conflicto.

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Por su parte, el Kremlin aseguró este martes que no ha recibido una invitación oficial de la parte ucraniana para un posible encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre del G7 en Francia.

“Por supuesto que no”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a si habían recibido una invitación oficial de Kiev.

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Peskov aclaró inmediatamente que entre Moscú y Kiev “no existen canales oficiales”.

Según el Kremlin, si Zelensky “está dispuesto a hablar con responsabilidad y seriedad, y el régimen de Kiev sabe perfectamente a qué nos referimos, siempre puede venir a Moscú”.

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Zelensky advierte sobre un nuevo ataque ruso a gran escala

El presidente ucraniano anunció el lunes haber propuesto a Putin una reunión con ocasión de la cumbre del G7, que tiene lugar estos días en Francia.

“Hemos transmitido el mensaje de que estamos dispuestos a reunirnos con Putin durante la cumbre del G7, ya que (Donald) Trump y (Emmanuel) Macron estarán presentes, es decir, los europeos y Estados Unidos. Creo que es una buena oportunidad para reunirnos todos”, señaló Zelensky.

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Según el mandatario, “Europa y Estados Unidos estuvieron de acuerdo, pero Rusia demostró una vez más que no está dispuesta a dialogar”.

La prensa ucraniana informó que Kiev transmitió la propuesta a Moscú a través de varios canales intermediarios, diplomáticos y servicios de inteligencia.

El Kremlin también admitió hoy que Putin conversó el domingo con el líder estadounidense, Donald Trump, sobre la pronta llegada de la delegación de EE.UU. a Rusia, pero no acordaron fechas concretas.

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La parte rusa espera que sea posible confirmar un encuentro tras la próxima firma en Suiza de un acuerdo entre Washington y Teherán para detener el actual conflicto en Irán.

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) están debatiendo la guerra de Rusia en Ucrania, así como el acuerdo preliminar alcanzado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto con Irán, durante la primera jornada completa de la cumbre del G7, que reúne a las principales naciones industrializadas, celebrada el martes en la ciudad francesa de Évian-les-Bains.

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Trump afirmó que volvería a centrarse en Ucrania tras una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, poco después de su llegada el lunes por la noche a la ciudad balneario a orillas del lago.

“Ahora que esto (Irán) ha terminado, nos centraremos en eso”, declaró Trump.

Trump se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Macron indicó que intentará persuadir a Trump para que continúe apoyando a Ucrania y aumente la presión sobre Rusia para que ayude a alcanzar un acuerdo de paz, más de cuatro años después de que el presidente ruso Vladimir Putin iniciara la guerra. Trump afirmó haber mantenido conversaciones fructíferas el domingo con Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien asiste a la cumbre por invitación de Francia.

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Los líderes también celebrarán una sesión de trabajo centrada en la resolución de crisis y la garantía de la estabilidad en Oriente Medio. Se espera que aborden la crisis económica mundial derivada de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz. Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos participarán en las conversaciones.

Poco antes de su llegada, Trump anunció un acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ya duraba tres meses y medio.

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El G7 está integrado por Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido. Entre los países invitados a esta cumbre se encuentran Brasil, Egipto, India, Kenia, Corea del Sur, Qatar, Ucrania y los Emiratos Árabes Unidos.

(Con información AFP, EFE y AP)