Crimen y Justicia

Un hombre murió tras una pelea en Tucumán y detuvieron a un sospechoso

Carlos Ezequiel Romano Hardoy falleció tras recibir un golpe durante una riña en el asentamiento El Triángulo I. El agresor intentó darse a la fuga, pero fue detenido al poco tiempo

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Policías y personal forense trabajan en un camino de tierra delimitado por cinta de seguridad, junto a vehículos policiales y un auto oscuro
La policía y equipos forenses investigan la escena donde un hombre murió tras una pelea en Villa Carmela, Tucumán, con un sospechoso ya detenido (Contexto)

La tranquilidad habitual de Villa Carmela, en la provincia de Tucumán, se vio interrumpida el lunes tras la muerte de un hombre de 40 años en medio de una discusión.

El episodio tuvo lugar cerca del mediodía en el barrio El Triángulo I, cuando Carlos Ezequiel Romano Hardoy, domiciliado en Tafí Viejo, llegó en automóvil hasta el asentamiento ubicado sobre la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5. Según la reconstrucción inicial, el hombre descendió del vehículo e ingresó por uno de los pasillos del lugar, donde se encontró con A. “Choclito” C., de 25 años.

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Tras un breve intercambio verbal, ambos iniciaron una discusión que culminó en una agresión física. De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, A. “Choclito” C. habría golpeado en el rostro a Romano Hardoy, provocando que este cayera al suelo y quedara tendido en el lugar.

La escena, según informó el portaln local Contexto, fue presenciada por una testigo, quien alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, personal policial y del Sistema de Emergencias 107 acudieron rápidamente al lugar. Pese a los esfuerzos, los profesionales de la salud constataron que Romano Hardoy ya no presentaba signos vitales. La confirmación del fallecimiento marcó el inicio de una causa judicial, cuya carátula aún está en proceso de definición.

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El principal sospechoso, el joven de 25 años, se dio a la fuga tras el hecho. Sin embargo, fue localizado y aprehendido por la Policía horas después. Quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las medidas investigativas para determinar con precisión la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad penal.

El fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, se trasladó personalmente al escenario del suceso para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos. Por disposición de Sale, especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaron un relevamiento integral del área, levantaron rastros y recolectaron evidencias determinantes.

Cinco personas con trajes forenses blancos y cubrezapatos azules trabajan en una escena detrás de una valla y cinta de precaución. Al fondo, una casa de ladrillo
Personal forense trabaja en la escena del crimen en Villa Carmela, Tucumán, donde un hombre fue encontrado muerto tras una pelea, resultando en un detenido (Contexto)

En las primeras horas de la pesquisa, las autoridades descartaron la utilización de armas de fuego o armas blancas. Toda la investigación se centra en establecer si el puñetazo recibido por la víctima fue la causa directa de la muerte o si existieron elementos adicionales que contribuyeran al desenlace fatal. Para ello, se espera el resultado de la autopsia al cuerpo de Hardoy, medida considerada fundamental para definir los próximos pasos procesales.

La Fiscalía confirmó que en las próximas horas se practicará la autopsia, con el fin de determinar la causa de la muerte y precisar la situación legal de A. “Choclito” C.. Mientras tanto, se continúan tomando declaraciones testimoniales a testigos del hecho y personas del entorno de la víctima y del acusado.

Durante el fin de semana, dos hermanos murieron en Córdoba durante una pelea familiar. Las víctimas fueron identificadas comoSergio Cuello y Germán Cuello, ambos de la misma edad. El hecho tuvo lugar en una zona alejada del centro de San Clemente, en el domicilio donde reside la madre de ambos hermanos.

Según los primeros datos, el desencadenante habría sido una discusión surgida durante una reunión familiar. Las circunstancias exactas bajo las cuales el conflicto escaló, así como el modo en que se desarrolló la secuencia de hechos, continúan bajo análisis de las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder ElDoce.TVen el altercado se habrían utilizado tanto armas blancas como de fuego, aunque los detalles precisos sobre cómo se emplearon estos elementos aún son materia de investigación.

Desde la madrugada, personal policial y judicial se desplegó en la vivienda, manteniendo un operativo en el sitio hasta el mediodía del domingo. Los efectivos trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios a fin de reconstruir la dinámica de los hechos.

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